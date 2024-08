Banco do Brasil lucra R$ 9,5 bilhões no 2º tri e anuncia dividendos

São Paulo

O Banco do Brasil teve um um lucro líquido ajustado de R$ 9,5 bilhões no segundo trimestre de 2024. O resultado veio levemente acima do projetado por analistas consultados pela Bloomberg, que esperavam R$ 9,25 bilhões.

O resultado divulgado nesta quarta-feira (7) é 8,2% maior que o do mesmo período de 2023 e 2,2% superior ao registrado entre janeiro e março deste ano. A estatal também comunicou o pagamento de R$ 2,6 bilhões em dividendos.

Logo do Banco do Brasil na sede da instituição em São Paulo; estatal divulgou o balanço do seu segundo trimestre nesta quarta (7) - Paulo Whitaker/REUTERS

O RSPL (retorno sobre o patrimônio líquido, também conhecido como ROE), que mede a rentabilidade do banco, porém, teve recuo marginal, saindo de 21,7% para 21,6% em 12 meses.

A alta no lucro líquido foi fruto da maior concessão de crédito promovida pelo banco, que terminou junho de 2024 com um saldo de R$ 1,18 trilhão na sua carteira ampliada, uma evolução de 13,2% na comparação dos últimos 12 meses e de 3,9% na comparação com março de 2024.

A alta nos financiamentos e empréstimos foi puxada por empresas e pelo agronegócio, com ganhos anuais de 13,2% e de 16,6%, respectivamente. Já o crédito a pessoas físicas teve aumento de 6,2% no último ano.

Com a aceleração na concessão de créditos, o índice de inadimplência (relação entre as operações vencidas há mais de 90 dias e o saldo da carteira de crédito classificada) voltou a crescer e finalizou junho em de 3%, depois de ter caído de 2,92% ao fim de 2023 para 2,90% em março. A média do sistema financeiro nacional segue em 3,2%.

Para se proteger de possíveis calotes dos devedores, o BB provisionou R$ 7,8 bilhões, crescimento de 8,8% em 12 meses e queda de 8,6% em três meses.

As receitas de prestação de serviços cresceram 6,7% na comparação anual e 6% na trimestral. Entre os carros-chefes desses ganhos estão a alta de 14,7% em administração de fundos e de 12,2% em seguros, Previdência e capitalização. Já as despesas administrativas se elevaram em 4,9%.

Junto ao resultado, o banco também divulgou a distribuição de R$ 2,6 bilhões aos seus acionistas. Receberão os ganhos os investidores que tiverem ação do BB na carteira no dia 21 de agosto.

Serão R$ 0,15353947186 em dividendos e R$ 0,31795779575 em JCP por papel.

RAIO-X | BANCO DO BRASIL

Fundação: 1808

Lucro no 2º trimestre de 2024: R$ 9,5 bilhões

Agências e pontos de atendimento: 10.706

Funcionários: 87.130

Principais concorrentes: Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal