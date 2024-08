Queda na procura por parques temáticos revela novo problema para a Disney

Los Angeles (EUA) | The New York Times

No jogo aparentemente interminável de Whac-a-Mole corporativo da The Walt Disney Co., surgiu um novo ponto problemático: os americanos—castigados por anos de alta inflação—têm menos dinheiro para gastar em diversão, colocando em risco o crescimento dos parques temáticos da Disney.

Nesta quarta-feira (7), a Disney relatou resultados mais fracos do que o esperado para os parques temáticos nos três meses que terminaram em 29 de junho. A receita aumentou 2% em relação ao ano anterior, para US$ 8,4 bilhões, enquanto o lucro operacional caiu 3%, para US$ 2,2 bilhões.

Parque temático Magic Kingdom, da Disney, em Orlando, na Flórida - Octavio Jones - 30.jul.2022/Reuters

A Disney culpou uma "moderação da demanda do consumidor" que "excedeu nossas expectativas anteriores", juntamente com custos mais altos. A Disney disse que a demanda enfraquecida "poderia impactar os próximos trimestres".

"O consumidor de baixa renda está sentindo um pouco de estresse, e o consumidor de alta renda está viajando internacionalmente um pouco mais", disse Hugh F. Johnston, diretor financeiro da Disney, em teleconferência com analistas.

Os parques temáticos assumiram uma importância financeira muito maior na Disney na última década. Eles têm sido os caixas eletrônicos que pagaram pela cara expansão da Disney no streaming e compensaram a queda do negócio de televisão a cabo da empresa. No ano passado, a Disney Experiences, uma divisão que inclui parques temáticos e navios de cruzeiro, contribuiu com 70% do lucro operacional, em comparação com cerca de 30% uma década atrás.

Bob Iger, CEO da Disney, chamou os parques temáticos e navios de cruzeiro de "um motor de crescimento chave". No ano passado, a Disney disse que gastaria cerca de US$ 60 bilhões na próxima década para expandir seus parques e continuar construindo a Disney Cruise Line, o dobro do valor da década anterior. Josh D’Amaro, presidente da Disney Experiences, deve revelar uma série de projetos específicos de expansão no sábado (10), em uma convenção de fãs na Califórnia.

Mas há razões para se preocupar que a economia dos Estados Unidos possa estar caminhando para uma recessão. Além disso, o surto global de viagens pós-pandemia está majoritariamente acabado. Citando uma "normalização" da demanda, a Comcast disse no mês passado que a receita trimestral de seus parques temáticos da Universal caiu 11%, enquanto os lucros antes de impostos despencaram 24%.

"O nível de descontos que estamos vendo na Universal, e em menor medida na Disney, é cada vez mais preocupante", escreveu Rich Greenfield, fundador da empresa de pesquisa LightShed Partners, em uma nota aos clientes nesta quarta-feira (7).

Iger tem tentado levar a Disney além de um período tumultuado, quando investidores ativistas tentaram alterar a direção da empresa. Um deles, Nelson Peltz, montou uma disputa por procuração por assentos no conselho e criticou duramente a estratégia de streaming da Disney, o planejamento de sucessão e o preço das ações em queda. A Disney conseguiu afastar os ataques, mas o preço das ações caiu mais de 25% desde o início de abril.

Na quarta-feira (7), as ações da Disney caíram 3% no início do pregão, para cerca de US$ 87,50.

"Se a Disney não conseguir reverter essa tendência negativa, o espectro de uma rebelião ativista surgirá novamente", disse Paul Verna, analista de mídia da Emarketer, uma empresa de pesquisa.

O restante do trimestre da Disney foi sólido. A receita total da empresa aumentou 4% em relação ao ano anterior, para US$ 23,2 bilhões, ligeiramente acima das expectativas do mercado. O lucro ajustado por ação aumentou 35%, para US$ 1,39, superando as expectativas em 20 centavos. A Disney elevou sua meta anual de crescimento do lucro ajustado para 30% e havia dito anteriormente aos investidores para esperar 25%.

Os filmes proporcionaram parte do lado positivo do trimestre. "Divertida Mente 2" arrecadou US$ 1,6 bilhão em todo o mundo e reverteu uma queda na Pixar, de propriedade da Disney. "Planeta dos Macacos: O Reinado", do 20th Century Studios da Disney, foi um sucesso em maio, arrecadando quase US$ 400 milhões. Após o fim do trimestre, a Disney lançou "Deadpool & Wolverine", com venda recorde de ingressos.

Uma reviravolta no estúdio de cinema da Disney veio na hora certa, com resultados "mais do que compensando" a desaceleração nos parques temáticos, disse Johnston. A Disney tem vários prováveis megahits programados para os cinemas nos próximos seis meses, incluindo "Moana 2", "Mufasa: O Rei Leão" e "Capitão América: Admirável Mundo Novo".

A ESPN registrou um aumento de 4% no lucro operacional, para US$ 1,1 bilhão, com a maior parte do crescimento vindo do exterior. As vendas de anúncios para os canais a cabo domésticos da ESPN aumentaram 17%, mas os custos mais altos, entre outros fatores, limitaram o aumento do lucro operacional doméstico a 1%.

A Disney também se beneficiou de melhores resultados de streaming. Juntas, as três plataformas da Disney (Disney+, Hulu e ESPN+) geraram US$ 47 milhões em lucro operacional, em comparação com uma perda de US$ 512 milhões no ano anterior. Foi a primeira vez que a divisão direta ao consumidor da Disney como um todo obteve lucro. A Disney havia dito anteriormente que não alcançaria essa meta até o final deste ano.

O Disney+ terminou o trimestre com 153,8 milhões de assinantes em todo o mundo, um aumento de 200 mil em relação ao trimestre anterior.

Enquanto se esforça para tornar o streaming lucrativo, a Disney introduziu uma série de aumentos de preços, com mais por vir.

A partir de 17 de outubro, a versão sem anúncios do Disney+ custará US$ 16 por mês, acima dos atuais US$ 14. Uma versão com anúncios do Disney+ custará US$ 10, também um aumento de US$ 2. No próximo mês, o Disney+ introduzirá "listas de reprodução contínuas", ou canais em execução constante que imitam a experiência tradicional da televisão.

A Disney também anunciou aumentos de preços para assinaturas do Hulu.