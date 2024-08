Campeão olímpico dos 100 m rasos cobra que Adidas faça tênis com seu nome

Bloomberg

O velocista norte-americano Noah Lyles se consolidou como o homem mais rápido do mundo ao vencer a prova dos 100 m rasos nas Olimpíadas de Paris 2024 no domingo (5).

Após conquistar a medalha de ouro, o corredor fez cobranças para a Adidas, sua patrocinadora. "Eu quero meu próprio tênis, quero meu próprio modelo e estou falando sério," afirmou Lyles, que também é o atual campeão mundial da prova.

Noah Lyles mostra identificação com seu nome após vencer os 100 m rasos nas Olimpíadas de Paris - Kai Pfaffenbach/Reuters

Usando sapatilhas da Adidas, ele se tornou o primeiro velocista do país a conquistar a medalha de ouro na prova em 20 anos, quando Justin Gutlin ganhou em Atenas-2004.

"Eu quero um tênis, não há dinheiro nas sapatilhas," disparou o atleta de 27 anos, que ficou incrédulo pelo fato de astros do atletismo não terem modelos de tênis com o seu nome. É o caso, por exemplo, do compatriota Michael Johnson, que conquistou quatro medalhas de ouro olímpicas nos anos 90.

Em compensação, estrelas do basquete como Michael Jordan e LeBron James têm uma longa história de lançamento de seus próprios tênis. Mesmo jogadores menos conhecidos da NBA acabam tendo um modelo com o seu nome.

"As Olimpíadas são uma vitrine maravilhosa de inovação e desempenho, mas não são necessariamente um grande evento de comercialização (para empresas como a Adidas)", disse Monique Pollard, chefe de pesquisa de varejo europeu, internet e marcas da Citigroup.

Para Monique, um tênis Noah Lyles poderia "ampliar o apelo" dos produtos de corrida da Adidas, que já incluem modelos de corrida como o Adizero e o Pro Evo. A analista avalia que o pedido de Lyles é "uma ideia inteligente e inovadora".

Procurada, a Adidas não confirmou que atenderá o pedido de seu patrocinado. "(Lyles) consolidou seu lugar no topo do esporte com suas conquistas em Paris, e ainda há mais provas por vir," disse um porta-voz da Adidas em um comunicado enviado por email. "Continuaremos a trabalhar juntos em como apoiá-lo tanto dentro quanto fora das pistas", afirmou a empresa, que patrocina Lyles desde 2016.

Após os 100 m rasos, o velocista norte-americano ainda deve disputar os 200 m rasos e o revezamento 4x100 m rasos em Paris.

O CEO da Adidas, Bjorn Gulden, disse no mês passado que sua marca "não tinha o produto certo por um tempo" em tênis de corrida confortáveis, onde os concorrentes incluem marcas como Hoka, de propriedade da Deckers, e On. Mas agora a Adidas está representada na categoria por modelos como o Adistar, Supernova e Ultraboost, disse ele.

"Nossa oferta em corrida é muito, muito ampla e você nos verá crescer nesse segmento no futuro," afirmou Gulden em uma ligação com analistas em 31 de julho para discutir os ganhos do primeiro semestre.

"Eu realmente acredito que temos o produto certo, mas, claro, não temos a distribuição certa," disse Gulden.

Reconstruir ou desenvolver relacionamentos com varejistas especializados em corrida levará tempo, mas um produto com uma venda muito alta, como um tênis Lyles, certamente poderia ajudar nessas conversas, disse Pollard. "Há dinheiro nos tênis," disse Lyles. "Isso precisa acontecer."