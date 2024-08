Naufrágio que matou empresário britânico e outras seis pessoas choca indústria de iates

Porticello (Itália) e Londres (Inglaterra) | Financial Times

Em junho deste ano, Mike Lynch saiu de um tribunal em São Francisco, sob o sol da Califórnia, um homem livre.

Ele foi absolvido de fraude em um tribunal federal dos Estados Unidos, onde a taxa de condenação para aqueles que se declaram inocentes é acima de 80%. Após 12 anos de batalhas legais sobre a venda da empresa que ele cofundou, a Autonomy, ele estava "eufórico" —e pronto para retomar sua posição como um dos empreendedores de tecnologia mais bem-sucedidos do Reino Unido.

Lynch temia que, se fosse condenado, sua vida terminaria em uma prisão nos EUA. Ele não poderia imaginar que, em vez disso, terminaria dois meses depois em uma viagem de veleiro comemorativa no Mediterrâneo.

Uma mulher assiste às equipes de resgate trabalhando em Palermo, dois dias após naufrágio do Bayesian - Alberto Pizzoli - 21.ago.2024/AFP

Na madrugada de segunda-feira (19), o homem de 59 anos se afogou quando seu iate, o Bayesian, afundou durante uma tempestade na costa da Sicília, na Itália. Sua filha de 18 anos, Hannah, seu advogado de defesa Christopher Morvillo, a testemunha do julgamento Jonathan Bloomer e outras três pessoas também morreram.

Em uma tragédia separada, o corréu de Lynch, Steve Chamberlain, havia sido morto dois dias antes por um carro enquanto corria perto de sua casa em Cambridgeshire. Por uma coincidência macabra, Lynch morreu um dia após o 13º aniversário do anúncio da venda da Autonomy para a HP por US$ 11 bilhões.

Essa série de eventos fortuitos levou alguns nas redes sociais a levantarem teorias conspiratórias infundadas. Outros reclamaram que a busca da guarda costeira italiana por Lynch e outros estava atraindo muito mais atenção do que as tragédias de barcos de migrantes no Mediterrâneo.

No entanto, para os amigos de Lynch e Chamberlain, houve apenas choque. "Os gregos nunca escreveram uma tragédia tão cruel", diz Andy Kanter, ex-executivo da Autonomy, que ficou no Bayesian muitas vezes. "A crueldade é simplesmente insondável."

O afundamento do Bayesian, conhecido por seu design marcante, também chocou a próspera indústria de iates de luxo —especialmente por sua velocidade aparente.

"O que eu não entendo é como algo pode acontecer tão rapidamente, com as pessoas não tendo tempo para sair de suas cabines e subir no convés", diz um especialista em superiates.

Segundo um médico, alguns passageiros sobreviventes relataram que o afundamento "durou de três a cinco minutos no total. Eles disseram que o barco foi inicialmente levantado, antes de afundar e que se viram no mar sem nem perceber como chegaram lá."

Há questões sobre o papel do clima extremo: o Mediterrâneo atingiu uma temperatura média superficial recorde de 28,9°C neste mês. Uma possibilidade é que uma tromba-d'água, um tufão marinho, tenha atingido o barco.

A embarcação tinha um mastro de 72 metros, um dos mais altos do mundo, mas era muito menor do que os superiates motorizados que se assemelham a pequenos transatlânticos frequentemente preferidos pelos super-ricos.

Mike gostava do vento nas velas, dos céus noturnos, do horizonte distante, navegando ao lado de grupos de golfinhos observando as aldeias italianas pontilhadas nas encostas passarem. Era uma fuga, um refúgio e um lugar para simplesmente estar

Os amigos de Lynch enfatizaram que, ao contrário de alguns proprietários de grandes iates, ele não era do tipo de ostentar. "O Bayesian não era um símbolo de status", diz Vanessa Colomar, uma conselheira de longa data. "Mike gostava do vento nas velas, dos céus noturnos, do horizonte distante, navegando ao lado de grupos de golfinhos observando as aldeias italianas pontilhadas nas encostas passarem. Era uma fuga, um refúgio e um lugar para simplesmente estar."

O barco, que estava no nome da esposa de Lynch, Angela Bacares, foi comprado em 2014 por cerca de US$ 30 milhões. O casal não se gabava disso. "Em mais de 30 anos o conhecendo, eu não sabia que ele tinha um barco", diz David Tabizel, co-fundador da Autonomy.

Outro amigo que deveria se juntar a Lynch no iate neste verão não tinha conhecimento de sua existência até receber o convite. Lynch era mais conhecido por seu amor por cães e seu interesse em porcos e vacas de raças raras em sua fazenda em Suffolk.

Acidentes de superiates não são incomuns no Mediterrâneo. Em 13 de agosto, o veleiro de 30,5 metros Wally Love encalhou em uma tempestade na ilha espanhola de Formentera. Não houve relato de fatalidades.

Mas ainda é muito raro um grande navio de cruzeiro moderno afundar simplesmente por causa do clima —mesmo em uma tempestade severa. O capitão do Bayesian, o neozelandês James Cutfield, que sobreviveu, foi citado na mídia italiana dizendo: "Nós simplesmente não vimos isso chegando." Ele não comentou publicamente desde então.

Os fatos são estes: o Bayesian estava ancorado a algumas centenas de metros da costa perto de Porticello, na Sicília, perto de outro iate, o Sir Robert Baden Powell, em um local que deveria estar protegido do mau tempo previsto. Às 3h50, a posição registrada pelo AIS (Sistema de Identificação Automática) do barco começou a mudar, sugerindo que o Bayesian estava arrastando sua âncora em um vento forte. A última posição registrada pelo AIS foi às 4h06, presumidamente quando o barco afundou.

A Guarda Costeira italiana disse que os ventos atingiram extraordinários 60 nós, equivalentes a uma tempestade violenta de Força 11 na escala de Beaufort. Karsten Borner, capitão do Sir Robert Baden Powell, ligou o motor para evitar colidir com o Bayesian. Ele resgatou os 15 sobreviventes. Seu barco, construído em 1957, resistiu à tempestade; o Bayesian, construído em 2008, não.

Giovanni Costantino, diretor-executivo do The Italian Sea Group —dono da construtora do Bayesian— Perini Navi, disse ao Financial Times que a tripulação deveria ter tido tempo para evacuar os passageiros.

Mergulhadores da Guarda Costeira italiana levam o corpo de um dos sete mortos no naufrágio do Bayesian - Alberto Pizzoli - 22.ago.2024/AFP

Ele sugere que a grande abertura logo acima da linha d'água na popa, que se inclina para baixo para formar uma plataforma de banho e ponto de lançamento para pequenos barcos, pode ter ficado aberta e inundada, e o mesmo pode ter acontecido com outra abertura na lateral. No entanto, não se sabe se essas escotilhas estavam realmente abertas.

Nesta sexta (23), foi revelado que os promotores italianos estão investigando possíveis acusações de "naufrágio por negligência" contra pessoas desconhecidas. Os sobreviventes do Bayesian passaram a semana em um hotel, protegidos da mídia mundial por guardas, na vila de pescadores de Santa Flavia, perto de Palermo.

Os moradores pareciam acostumados a uma história de mortes no mar. Enquanto os corpos eram recuperados dos destroços, a 50 metros de profundidade, na quarta e quinta-feira, os barcos de pesca continuavam com suas atividades.

Lynch veio de origens humildes, filho de um bombeiro e de uma enfermeira, ambos imigrantes irlandeses.

Com um doutorado de Cambridge, ele foi pioneiro no processamento de dados não estruturados, muito antes de a IA (inteligência artificial) estar na moda, e transformou isso em uma empresa do FTSE 100, a Autonomy. Foi "de muitas maneiras um precursor" dos grandes modelos de linguagem de hoje, diz Suranga Chandratillake, ex-executivo da Autonomy.

O talento de Lynch era combinar precisão matemática e de engenharia com foco comercial. "Ele deu uma olhada no meu plano de negócios e disse: 'Isso é um monte de besteira. Eu posso fazer melhor do que isso'", lembra o cofundador da Autonomy, Tabizel. "Nos tornamos uma empresa bilionária em um ano."

Sua abordagem robusta —um juiz mais tarde descreveria seu estilo como "controlador e intervencionista"— o colocaria em conflito com alguns analistas da City, e a Autonomy foi questionada sobre sua contabilidade.

Os últimos anos tumultuados de Lynch 28.jan.2022 Um juiz britânico anuncia que a HP "ganhou substancialmente" a acusação de fraude contra Lynch e o ex-executivo da Autonomy Sushovan Hussain. O julgamento completo, publicado depois, passa das 1.000 páginas

29.jan.2022 Seguindo a decisão, é autorizada a extradição de Lynch para os Estados Unidos

11.mai.2023 Após esgotar todas as tentativas legais possíveis no Reino Unido, Lynch é extraditado

18.mar.2024 Os réus Lynch e Steve Chamberlain vão a julgamento em São Francisco, acusados de fraude e conspiração, que supostamente levaram a HP a pagar preços inflacionados pela Autonomy. Se condenado, Lynch poderia ser sentenciado a 20 anos de prisão

26.abr.2024 A empresa de cibersegurança listada na empresa de capitais de Lynch é vendida para firma privaada Thoma Bravo por 4,3 bilhões de libras (mais de R$ 28,9 bi. O negócio garante a Lynch e sua mulher cerca de 300 milhões de libras (R$ 2,1 bi)

6.jun.2024 Lynch e Chamberlain são absolvidos de todas as acusações por um júri em São Francisco

17.ago.2024 Chamberlain é morto após um atropelamento enquanto corria em Cambridgeshire

19.ago.2024 Lynch e outras seis pessoas morrem após o naufrágio do Bayesian

Mas seus amigos o lembram como direto, com senso de humor e prazer em contar histórias para crianças. Ele se tornou bom amigo dos guardas que o mantiveram em prisão domiciliar em São Francisco, durante seu julgamento nos EUA.

A luta legal começou em 2012, pouco mais de um ano depois que a HP comprou a Autonomy, quando a gigante de tecnologia acusou Lynch e outros líderes de inflar fraudulentamente as receitas da empresa para supervalorizá-la em US$ 5 bilhões. Lynch enfrentou ações judiciais em ambos os lados do Atlântico.

Lynch foi evitado por muitos no setor de tecnologia e na política, mas permaneceu calmo em grande parte. "Lembro de dizer: 'Não sei como você continua'. Ele respondeu: 'Não tenho escolha'", diz Richard Holway, analista de tecnologia.

Depois de ser extraditado para os EUA, ele ignorou os apelos de alguns consultores para fazer um acordo e se envolveu nos detalhes de sua estratégia legal, incluindo testemunhar perante o júri. Durante seu julgamento, reservava as sextas-feiras para conversar com empresas de tecnologia, incluindo a Luminance, empresa jurídica de IA que ele apoiava.

Minha esposa foi muito boa em investir nas coisas que eu disse a ela para investir do ponto de vista da tecnologia. Nós nos saímos muito bem

Apesar das taxas legais, as finanças de Lynch eram robustas. "Minha esposa foi muito boa em investir nas coisas que eu disse a ela para investir do ponto de vista da tecnologia. Nós nos saímos muito bem", disse ele ao The Sunday Times. Um consultor diz que Lynch "ficou mais rico, não pobre, durante toda essa situação".

Após sua absolvição, ele disse que planejava fazer campanha por reformas no tratado de extradição entre EUA e Reino Unido, que os opositores dizem ser assimétrico. "Não havia nenhum sentimento de amargura", diz Kanter. Mas Lynch também estava cansado: ele foi ao Bayesian para relaxar.

Investigadores italianos e britânicos estão investigando o naufrágio. A polícia britânica também está conduzindo investigações sobre a morte de Chamberlain. O motorista do Vauxhall Corsa envolvido não foi preso.

Lynch morreu antes de poder recorrer de uma sentença civil inglesa de 2022 que concluiu, com base nas probabilidades, que ele agiu fraudulentamente. Essa ação civil provavelmente passará para sua mulher, que sobreviveu ao naufrágio.

Após decidir a favor da HP, o juiz deve avaliar que danos conceder contra Lynch e o ex-diretor financeiro da Autonomy, Sushovan Hussain (que foi condenado nos EUA). A HP pediu US$ 4 bilhões; Lynch argumentou por zero. A sentença era esperada para outubro, mas pode ser adiada por sensibilidade.

No final, é provável que o espólio de Lynch seja solicitado a cobrir os custos legais da HP na casa dos milhões. A HP também buscaria os ativos de Lynch, incluindo aqueles a serem repassados para seus herdeiros. Mas o Bayesian e a maioria das ações da família na Darktrace há muito tempo estão em nome de Bacares.

Lynch havia prometido recorrer da sentença civil. Nem a morte encerrará sua saga legal e seus herdeiros enlutados deverão decidir se farão isso postumamente.