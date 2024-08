Decisões unânimes no BC mostram compromisso com meta de inflação, diz Campos Neto

Brasília | Reuters

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira (9) que a diretoria do Banco Central tem votado de forma coesa e unânime, mostrando compromisso com a meta de inflação.

Ele ressalta que tem confiança de que esse comprometimento será mentido após o fim de seu mandato.

As declarações foram dadas após o Copom (Comitê de Política Monetária) tomar as duas últimas decisões para a taxa básica de juros de maneira unânime, com o endurecimento no tom de suas comunicações também apoiado pelos diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Roberto Campos Neto vê coesão na diretoria do BC - Pedro Ladeira/Folhapress

"O Banco Central tem votado de forma coesa e unânime, mostrando seu compromisso com o atingimento da meta", disse Campos Neto em cerimônia da Ordem dos Economistas do Brasil, onde recebeu a homenagem Economista do Ano de 2024.

"Tivemos conversas importantes nos últimos meses entre os membros do Banco Central sobre a importância de proteger a credibilidade com decisões técnicas, e o BC tem demonstrado isso", acrescentou.

Em sua reunião de julho, o BC manteve a taxa Selic em 10,50% ao ano e passou a afirmar em sua comunicação, com apoio de todos os diretores, que não hesitará a elevar os juros para atingir a meta de 3% para a inflação se necessário.

No discurso, Campos Neto afirmou ainda que os dados correntes observados na economia estão melhores do que o indicado pelos preços de mercado.

"A gente tem um mercado de trabalho indo super bem, abaixo de 7% de desemprego, um crescimento acima do esperado nos últimos quatro anos, balanços externos bastante sólidos apesar de uma ligeira piora nos termos de troca mais recentes, e um crescimento de crédito", avaliou.

Para o presidente do BC, o que se observa atualmente é "um problema de expectativa com relação às políticas futuras", tanto a fiscal quanto a monetária. Nesse sentido, ele afirmou que o BC tem buscado dirimir ruídos no mercado.

"O BC tem demonstrado um comportamento bastante técnico, tem tentado ficar um pouco distante do ruído político, do ruído do dia a dia, e eu acho que a instituição tem crescido muito com a autonomia", afirmou, citando que muitas vezes o BC está no meio de uma "guerra política".