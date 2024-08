Disney anuncia expansão do Magic Kingdom, novas atrações e aumento de cruzeiros

Anaheim (EUA) | The New York Times

Quando a Disney anunciou no ano passado que planejava gastar US$ 60 bilhões na próxima década para expandir seus negócios de parques temáticos e cruzeiros, o dobro do valor gasto na década anterior, o preço das ações da empresa caiu instantaneamente.

Os investidores queriam detalhes que a empresa não estava preparada para fornecer. Os fãs da Disney ficaram animados por um breve momento —e então eles também começaram a exigir respostas, desabafando nas redes sociais sobre se sentir enganados. A Disney estava sendo hipotética sobre a expansão (como já fez em algumas ocasiões no passado) ou isso era real?

No sábado (11), a Disney finalmente mostrou suas cartas. A empresa divulgou que o Magic Kingdom, o principal parque temático da Disney na Flórida, passará pela maior expansão em seus 53 anos de história, com um novo espaço dedicado aos vilões clássicos da Disney e outro focado nos filmes "Carros", da Pixar.

Magic Kingdom, da Disney, terá maior expansão em seus 53 anos - Bryan R. Smith/AFP

A companhia ainda está construindo quatro novos navios de cruzeiro —além de outros quatro que já havia anunciado anteriormente—, quase triplicando o tamanho de sua frota atual até 2031.

O Disneyland Resort na Califórnia adicionará duas atrações temáticas de super-heróis, uma atração aquática baseada em "Avatar", a primeira atração da empresa inspirada em "Coco" e um show na Main Street, estrelado por um animatrônico de Walt Disney.

"Estamos sonhando grande", disse Josh D’Amaro, presidente da Disney Experiences, que inclui parques temáticos, Disney Cruise Line, videogames e produtos de consumo.

"Estamos investindo em todas as partes do nosso portfólio e ultrapassando limites enquanto transformamos hipóteses em realidade."

A Disney também está trabalhando em uma montanha-russa temática de "Monstros S.A." (com carros que pendem sob os trilhos), uma experiência de passeio por "Encanto", uma atração aquática de "O Rei Leão" e uma grande montanha-russa do "Homem-Aranha". A lista de projetos, que inclui novos desfiles noturnos e elaborados espetáculos ao ar livre que a Disney chama de "espetáculos", continua.

D’Amaro afirmou que as obras já estão acontecendo e que nenhuma das novidades é conceitual. As novidades foram anunciadas em uma apresentação de três horas no D23: The Ultimate Disney Fan Event, um encontro de três dias no sul da Califórnia. (D23 é uma referência a 1923, o ano em que Walt Disney chegou a Hollywood.)

E é preciso fazer uma ressalva. Os projetos detalhados no sábado, embora extremamente caros, não somam os US$ 60 bilhões divulgados pela Disney em 2023. Esse valor também cobre atrações ainda secretas, hotéis resort e áreas de compras e alimentação que a Disney está planejando para o longo prazo, juntamente com investimentos em tecnologia e infraestrutura.

A apresentação de D’Amaro, que estava sendo preparada havia meses, ocorreu três dias após a Disney relatar resultados mais fracos do que o esperado para os parques temáticos no segundo trimestre. O lucro operacional caiu 3%, para US$ 2,2 bilhões.

A Disney culpou uma "moderação da demanda do consumidor" que "excedeu nossas expectativas anteriores", juntamente com custos operacionais mais altos. O surto de viagens pós-pandemia se desgastou, disse a Disney, e os americanos de baixa renda —atingidos por anos de alta inflação— reduziram os gastos discricionários.

Josh D'Amaro, presidente da Disney Experiences, apresenta atrações da Disney no evento "D23 2024: The Ultimate Disney Fan Event", no Honda Center, em Anaheim (EUA) - Philip Cheung/NYT

A Disney, é claro, está no negócio de parques temáticos a longo prazo, e muitos dos projetos que D’Amaro revelou não serão inaugurados antes de dois ou mais anos. Os parques da Disney têm uma longa história de recuperação rápida de crises econômicas, em parte porque muitos pais veem uma viagem à Disney World ou Disneylândia como um rito de passagem para seus filhos.

Laurent Yoon, analista de mídia da empresa de pesquisa Bernstein, afirmou em um relatório na quarta-feira (7) que, apesar dos desafios de curto prazo para a Disney Experiences, "não estamos preocupados".

O evento D23 ocorre a cada dois anos e equivale a um grande comício corporativo, com cerca de 140 mil pessoas pagando entre US$ 79 e US$ 2.600 pela oportunidade de serem alvo de marketing. A Disney apresenta dezenas de estrelas, pré-estreia de filmes que ainda não estrearam e promove programas de televisão da Disney como "Bluey" e "Percy Jackson e os Olimpianos".

Muitos fãs se vestem como seu personagem favorito da Disney. Sendo a Disney, há canhões de confete e estandes vendendo varinhas luminosas de US$ 30.

Também é um momento de destaque para os executivos da Disney. Em 2022, Bob Chapek, então CEO, tentou usar o evento para melhorar sua imagem e virar a página em um início de mandato tumultuado. Não funcionou, já que ele foi demitido dois meses depois. Neste ano, a Disney concedeu credenciais de mídia a cerca de mil repórteres e escritores online. Dezenas vieram do exterior.

D’Amaro, 53, é um candidato a suceder Bob Iger como CEO da Disney quando seu contrato expirar, no final de 2026. No sábado, D’Amaro parecia muito um mosqueteiro, entrando no palco do D23 — onde uma orquestra de 70 peças aguardava — com um suéter com zíper e jeans, comandando sem esforço a arena de 12 mil pessoas.

Sua apresentação incluiu uma participação especial de um membro da família real (Roy O. Disney, que é sobrinho-neto de Walt); brincadeiras cômicas entre D’Amaro e estrelas como Ke Huy Quan e Billy Crystal; e performances musicais (Meghan Trainor, Shaboozey) repletas de fogo, neblina falsa e, claro, confete.

Mais de 1,2 milhão de pessoas assistiram a um segmento da apresentação que foi transmitido ao vivo dentro do jogo online Fortnite. Em fevereiro, a Disney anunciou uma parceria de vários anos com a Epic Games para criar um universo Disney conectado ao Fortnite. D’Amaro tem trabalhado com os chefes criativos dos estúdios de cinema da Disney, incluindo Kevin Feige da Marvel e Pete Docter da Pixar, no projeto.

"Muitas pessoas conhecem nossos personagens pela primeira vez através do Fortnite", afirmou Feige do palco como parte de um anúncio sobre personagens da Disney (Doutor Destino, o Mandaloriano, Cruella de Vil) chegando ao Fortnite pela primeira vez nas próximas semanas.

Estimular a base de fãs e redirecionar a atenção para a "magia" tem sido uma prioridade renovada para a empresa enquanto tenta superar os ataques de "Disney Woke" por políticos e comentaristas conservadores. A Disney Experiences tem estado, de muitas maneiras, no centro desse campo de batalha cultural, com o governador Ron DeSantis da Flórida e a Disney World envolvidos em processos judiciais (eles fizeram as pazes em junho) e uma reimaginação da Splash Mountain, a popular atração de troncos ligada a um filme racista, enfurecendo alguns tradicionalistas da Disney.

Do ponto de vista dos negócios, duas áreas da apresentação de D’Amaro se destacaram: navios de cruzeiro e Flórida.

A Disney Cruise Line, que apresentou seu primeiro navio em 1998, tem sido uma parte negligenciada do portfólio de D’Amaro, em parte porque ainda é relativamente pequena. Embora sua participação no mercado de cruzeiros tenha dobrado nos últimos anos —a frota atual da Disney opera com mais de 90% de ocupação—, a empresa ainda tem apenas uma fatia de 5%. Como tal, a companhia vê os cruzeiros como um negócio crucial de crescimento a longo prazo.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Parte da oportunidade envolve áreas do mundo onde a Disney não pode (ainda) justificar a construção de um parque temático, disse D’Amaro. A Índia, por exemplo, não tem riqueza suficiente para sustentar um parque. Mas tem mais do que o suficiente para um navio de cruzeiro da Disney, um miniparque flutuante que pode atuar como um motor da marca na região.

Na Flórida, a Disney enfrenta uma concorrência crescente do Universal Orlando Resort, que está investindo bilhões de dólares em uma grande expansão que inclui um quarto parque de 3,03 mil quilômetros quadrados e três novos hotéis.

A Disney minimizou publicamente a ameaça dizendo que novas atrações em Orlando tendem a ajudar todo o mercado, mas a empresa está claramente levando isso a sério: no sábado, D’Amaro anunciou pelo menos oito novas atrações na Disney World.