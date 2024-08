Mutirão do Emprego oferece 21 mil vagas a partir desta segunda (12); saiba como participar

São Paulo

O Mutirão do Emprego da UGT (União Geral dos Trabalhadores) e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo oferece 21 mil vagas de trabalho a partir desta segunda-feira (12). O evento ocorre na sede do sindicato, na rua Formosa, 99, no vale do Anhangabaú, região central da capital paulista, ao lado do metrô.

A abertura está prevista para 7h, com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e o atendimento aos trabalhadores deve começar por volta das 8h, quando a entrada ao prédio será liberada.

O horário de encerramento está previsto para 17h, mas quem for até o local conseguirá uma senha e pode ser atendido até sexta (16).

Fila do Mutirão do Emprego em 2023; assim como no ano passado, evento contará com a presença do ministro Luiz Marinho - Zanone Fraissat/Folhapress

Dentre as vagas oferecidas há oportunidades para atendente, ajudanta de cozinha, auxiliar de logística, copeiro, chefe de cozinha, balconista, vigilante, operador de caixa, supervisor de loja, zelador e recepcionista, entre outras.

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo da Prefeitura de São Paulo oferecerá 1.200 vagas no evento, 200 delas destinadas à inclusão social. "Temos que transformar o turismo em um ambiente cada vez mais inclusivo e de grande oportunidade de crescimento profissional", afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

O feirão chega à nona edição em 2024 e expande a abrangência. Além de empresas do setor de comércio e serviços, indústrias também estão oferecendo vagas.

As oportunidades são destinadas a trabalhadores de todas as idades, incluindo jovem aprendiz entre 14 e 24 anos, pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados, população LGBTQIA+ e estudantes em busca de estágio.

Como participar

O trabalhador interessado em uma das 21 mil vagas deve ir até o local, a partir das 7h, levando documentos pessoais e a carteira de trabalho. Quem tiver currículo, pode levar. Serão distribuídas senhas de atendimento. Se não conseguir fazer a ficha no dia, poderá voltar até sexta.

Quem chega pela manhã, em geral, consegue ser atendido. É possível até mesmo participar de entrevista de processo seletivo de alguma empresa. Há quem saia do local com uma vaga de emprego no mesmo dia.

Haverá lanche, com suco, café e sanduíche, além de uma gama de outros serviços, como corte de cabelo, documentação e vacinação. Uma das preocupações é com quem não tem qualificação profissional e, para sanar esta lacuna, serão oferecidas 40 mil vagas em cursos de qualificação gratuitos.

Em vídeo divulgado nas redes da UGT, o presidente da central sindical, Ricardo Patah, diz que o mutirão será de inclusão e solidariedade. Para ele, o evento tem se transformado, crescido e ganhado mais força social, tendo em vista que os índices de desemprego vêm caindo no país.

"É o mutirão da cidadania, a corrente do bem. Conto muito com você, com sua família, com seus amigos para a gente transformar o nosso país, para valorizar a inclusão.

O mutirão de 2023 realizou um total de 64,3 mil atendimentos, 8% a mais do que em 2022, quando foram atendidas 59,3 mil pessoas. No ano passado, foram divulgadas 6.000 vagas, mas, ao final do evento, haviam sido ofertadas 13.504 oportunidade de emprego, aumento de 29% ante 2022, com 10.504 vagas.