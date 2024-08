Internet e celular avançam entre idosos no Brasil

Rio de Janeiro

O uso da internet e a posse de telefone celular estão em alta entre os idosos no Brasil, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (16) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em 2023, 66% da população com 60 anos ou mais utilizou a rede no país, considerando diferentes meios de acesso, inclusive o celular. O patamar era de 62,1% em 2022.

O percentual referente ao ano passado (66%) é o maior desde o início da série histórica do instituto, em 2016. À época, a proporção de idosos conectados à internet era de 24,7%.

Nos últimos anos, o grupo registrou um crescimento no uso da rede que "impressiona", apontou Gustavo Geaquinto Fontes, analista da pesquisa do IBGE.

Esse avanço coincide com a ampliação da posse de celular, o principal equipamento de conexão no Brasil. Em 2023, 76,1% das pessoas de 60 anos ou mais tinham o aparelho no país, segundo o IBGE.

Trata-se do maior patamar, entre a população idosa, desde o início da série, em 2016. Naquele ano, a posse do equipamento era realidade para 60,7% das pessoas nessa faixa etária.

"Se olharmos um período mais curto, de 2019 para 2023, teve um aumento muito grande de idosos que usaram a internet [de 44,8% para 66%]", diz Fontes.

"Isso está relacionado com a disseminação do uso no cotidiano da sociedade, com a facilitação do acesso por diferentes meios. O celular é o principal instrumento de acesso à internet, e a população idosa tem aderido a essas tecnologias", completa.

Os dados integram um módulo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) sobre TIC (tecnologia da informação e comunicação).

Idoso joga em celular durante a pandemia; uso da internet e posse do aparelho aumentam na população com 60 anos ou mais, diz IBGE - Ronny Santos - 29.jul.21/Folhapress

Considerando o total da população com dez anos ou mais, o percentual de usuários da internet chegou ao patamar recorde de 88% em 2023.

A proporção dos idosos (66%), embora esteja em alta, ainda é a menor entre os grupos pesquisados. Na camada mais jovem da população pesquisada, de 10 a 13 anos, o percentual de uso da internet foi de 84,2% no ano passado.

Já a posse de celular alcançou 87,6% do total de pessoas de dez anos ou mais em 2023. O percentual referente aos idosos (76,1%) seguiu como o segundo menor da pesquisa, atrás do verificado entre as crianças e os adolescentes de 10 a 13 anos (54,8%).

De acordo com o IBGE, entre os usuários de internet com dez anos ou mais, o celular era utilizado como meio de conexão por 98,8% das pessoas. O patamar supera com folga o da televisão (49,8%), que aparece na sequência do ranking.

Celular ganha espaço nos lares, e telefone fixo perde

A pesquisa também indica que o percentual de domicílios com celular no país passou de 96,6% em 2022 para 96,7% em 2023. A proporção mais recente representa outra máxima na pesquisa iniciada em 2016.

O telefone fixo, por outro lado, perde cada vez mais espaço. Em 2023, o equipamento estava presente em somente 9,5% dos domicílios brasileiros.

É a menor proporção da série. No começo da pesquisa, em 2016, 32,6% dos lares tinham telefone fixo.