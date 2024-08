Mercado de juros nos EUA vê chance de corte emergencial do Fed

Nova York | Bloomberg

O mercado de renda fixa dos EUA começa a apostar que a economia americana enfrenta uma deterioração tão rápida que o Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) vai precisar flexibilizar a política monetária agressivamente —possivelmente antes de sua próxima reunião marcada para setembro— para evitar uma recessão.

As preocupações com a inflação praticamente desapareceram e deram lugar à especulação de que o crescimento irá estagnar, a menos que o banco central americano comece a reduzir juros. O mercado de swaps agora precifica uma chance de cerca de 60% de um corte emergencial de 0,25 ponto percentual dentro de uma semana.

Operador observa oscilações de ações em Nova York, nos EUA - Michael M. Santiago/Getty Images via AFP

No mercado de dívida do Tesouro americano, a taxa sobre o título de dois anos chegou a despencar quase 19 pontos-base nesta segunda-feira, para menos de 3,7%, depois de já ter caído 50 pontos-base na semana passada. Ela não ficava tão abaixo da taxa básica efetiva no mercado interbancário, de cerca de 5,3%, desde a crise financeira global ou quando a bolha das pontocom estourou na virada do século.

"A preocupação do mercado é que o Fed esteja atrasado e que estejamos passando de um pouso suave para um pouso forçado", disse Tracy Chen, da Brandywine Global Investment Management.

Para o ano, os juros futuros já precificam mais de 1,25 ponto percentual de redução até dezembro, com apenas mais três reuniões agendadas.

No caso do Banco Central Europeu, o mercado agora aposta em um corte de 0,50 ponto percentual em setembro, com um total de 0,90 ponto percentual de flexibilização precificada para o resto do ano.

O sentimento mudou drasticamente depois que uma série de dados mostrou um mercado de trabalho mais fraco nos EUA e o esfriamento de segmentos da economia.

Os temores de uma desaceleração da economia e da demora do Fed em cortar juros até agora contribuem para um pessimismo que tomou conta do mercado de ações americano.