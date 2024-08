Criptomoedas despencam com temores de recessão nos EUA

Cidade de Singapura, Bengaluru (Índia), Londres e Nova York | Reuters

As criptomoedas bitcoin e ether despencaram nesta segunda-feira (5), para mínimas de vários meses, à medida que preocupações com uma possível recessão nos EUA tomaram conta dos mercados financeiros e desencadearam saída de ativos de risco.

Nesta segunda, o bitcoin caía 12% para US$ 52.054, caminhando para sua maior queda diária desde novembro de 2022. O ether chegou a despencar 21%, atingindo seu nível mais baixo desde janeiro.

Criptomoedas bitcoin e ether desabam nesta segunda-feira - Florence Lo/Reuters

As ações relacionadas a criptomoedas nos EUA também despencaram antes da abertura na segunda-feira. As mineradoras CleanSpark CLSK.O, Bitfarms BITF.O, Riot Platforms RIOT.O e Marathon Digital MARA.O caíram entre 12% e 18%.

As ações da Coinbase COIN.O perderam 10%, enquanto a compradora de bitcoin MicroStrategy MSTR.O caiu quase 15%.

No mundo todo, as Bolsas registram quedas. O Japão fechou com seu pior dia em 37 anos, caindo mais de 12%, na Europa as principais Bolsas (Paris, Frankfurt e o índice pan-europeu) estão caindo mais de 2%.

A situação é um reflexo do temor de investidores que os EUA entrem em recessão. O "payroll" (folha de pagamento, em inglês) mostrou que os EUA criaram 114 mil vagas no mês passado, ante expectativa de 175 mil, e a taxa de desemprego cresceu para 4,3%, quando agentes financeiros esperavam manutenção em 4,1%.

A venda das moedas virtuais marca uma reversão impressionante apenas alguns dias após o otimismo criado por falas de Donald Trump, candidato republicado à presidência dos EUA, ter levado o bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, acima da marca de US$ 70 mil pela primeira vez em mais de um mês.

Os mercados de criptomoedas receberam um impulso este ano depois que o SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) aprovou fundos negociados em Bolsa para rastrear os preços à vista do bitcoin e ether.

O bitcoin perdeu mais de um terço de seu valor desde atingir uma máxima recorde em março. "É um grande lembrete de que o bitcoin e as criptomoedas em geral são ativos de risco e estão no ponto mais arriscado do espectro de risco", disse Tony Sycamore, analista de mercado da IG.

Sycamore disse que o bitcoin estava testando o suporte do canal de tendência entre US$ 53.000 e US$ 54.000 e precisava se manter lá para "prevenir uma capitulação adicional em direção a US$ 48 mil."