Mercado Livre se torna a empresa mais valiosa da América Latina

As ações do Mercado Livre, a gigante empresa latino-americana de comércio eletrônico e pagamentos, dispararam depois que os lucros do segundo trimestre superaram as estimativas dos analistas, e a companhia foi impulsionada à empresa mais valiosa da América Latina, superando a Petrobras.

Os papéis saltaram quase 11%, dando ao Mercado Livre uma capitalização de mercado de US$ 90 bilhões. Isso supera o valor de mercado de US$ 85,5 bilhões da estatal brasileira. É a primeira vez desde um curto período em 2021 durante a febre do comércio eletrônico alimentada pela pandemia que o Mercado Livre lidera o ranking da região, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Centro de distribuição do Mercado Livre - Vinicius Stasolla - 25.abr.2024/Divulgação

O CEO do Mercado Livre, Marcos Galperin, publicou um post no X na sexta-feira (2) para comemorar o 25º aniversário da empresa e o feito de se tornar a mais valiosa companhia latino-americana.

"Tinha que ser feito... e nós fizemos", ele escreveu.

A empresa sediada em Montevidéu, no Uruguai, reportou que o lucro dobrou em relação ao ano anterior e que há um número recorde de usuários para sua plataforma fintech, em um sinal de que sua expansão geográfica e de produtos está ganhando velocidade.

"Este resultado mais uma vez destaca o sólido momento operacional do Mercado Livre e as fortes perspectivas de longo prazo", disseram analistas do Itaú BBA liderados por Thiago Macruz em nota, mantendo sua classificação de ‘outperform’ para a ação.

A receita líquida foi de US$ 5,1 bilhões no período de três meses encerrado em 30 de junho, em comparação com a estimativa mediana de US$ 4,7 bilhões em uma pesquisa da Bloomberg. O lucro líquido foi de US$ 531 milhões, superando os US$ 415 milhões esperados pelos analistas de Wall Street.

O volume bruto de mercadorias aumentou 20% em relação ao ano anterior, para US$ 12,6 bilhões no período, com o Brasil e o México ganhando 36% e 30%, respectivamente, no mesmo período.

"Essas são realmente as taxas de uma startup", disse o diretor financeiro Martin de los Santos em uma entrevista antes dos resultados. "Após 25 anos, estamos muito encorajados por esses números e continuamos a ganhar participação de mercado nesses países."

Da receita líquida, US$ 3 bilhões corresponderam ao negócio de comércio, enquanto US$ 2,1 bilhões vieram da plataforma de pagamentos Mercado Pago, de acordo com um comunicado da empresa.

Fundado há 25 anos, o Mercado Livre continua a investir em novas áreas, incluindo publicidade e seguros, ao mesmo tempo em que consolida seus negócios principais de comércio eletrônico com entrega rápida em vastas regiões geográficas e pagamentos eletrônicos e soluções financeiras em uma região onde o dinheiro continua sendo rei em muitos lugares.

A ação tem 25 recomendações de compra e três de manutenção, com um preço-alvo médio de 12 meses de US$ 2.023.