Mercado pede calma para investidores da Apple após venda de ações de Buffett

Bloomberg

Para alguns, a redução de participação da Berkshire Hathaway na Apple poderia ser interpretada como uma falta de convicção na história de crescimento da fabricante do iPhone. Mas muitos em Wall Street estão encorajando os investidores a olharem além das notícias e permanecerem calmos.

O conglomerado liderado por Warren Buffett revelou no sábado (3) que vendeu quase metade de sua posição na gigante de tecnologia durante o segundo trimestre. Sua participação agora está em cerca de US$ 84 bilhões, abaixo dos cerca de US$ 140 bilhões no final de março. A venda ocorreu durante uma corrida frenética no mercado de ações que elevou as ações da Apple em 23% e impulsionou o S&P 500 de um recorde para o próximo.

Redução de participação da Berkshire na Apple foi revelada dias após os resultados trimestrais da empresa serem divulgados - Lucas Jackson - 1º.ago.2018/Reuters

Desde 2016, quando Warren Buffett divulgou pela primeira vez sua participação na Apple, suas ações dispararam quase 900% à medida que a empresa consolidou sua posição na indústria, entregando à Berkshire bilhões de dólares em lucros não realizados pelo caminho.

"A redução da participação da Apple por Buffett é apenas sobre gerenciamento de riscos", disse Joe Gilbert, gerente sênior de portfólio da Integrity Asset Management. "Se houvesse alguma preocupação sobre a viabilidade da Apple a longo prazo , Buffett teria saído completamente da posição. Semelhante às outras reduções de posição em ações da Berkshire, Buffett tem ganhos não realizados significativos."

A revelação do portfólio da Berkshire vem apenas dias depois de a Apple divulgar seus próprios resultados trimestrais, que mostraram um retorno ao crescimento da receita e sinalizaram que novos recursos de IA (inteligência artificial) impulsionarão as vendas do iPhone nos próximos trimestres. As ações da Apple permaneceram estáveis após o relatório de ganhos e, no final, encerraram a semana em alta, apesar da venda generalizada.

Embora a estratégia de investimento de Buffett—há muito conhecido como o Oráculo de Omaha—seja difícil de ignorar, a participação da Berkshire na Apple havia se tornado tão grande nos últimos anos que alguns investidores começaram a se perguntar se a empresa teria que reduzir sua posição para equilibrar seus investimentos. Mesmo após a desfazer, a Apple continua sendo a maior posição única da Berkshire.

"Se você tem essa posição desproporcional, você obtém alguns lucros e reduz parte do risco de concentração", disse Cathy Seifert, analista de pesquisa da CFRA. "Eles ainda têm um portfólio bastante concentrado", acrescentou.

Também não é a primeira vez que a Berkshire reduziu sua participação na Apple. Em sua reunião anual em maio, a empresa revelou que havia reduzido a posição durante o primeiro trimestre do ano. Na época, Buffett insinuou aos investidores que as implicações fiscais podem ter desempenhado um papel na venda.

Representantes da Apple e da Berkshire Hathaway não responderam a pedidos de comentários fora do horário comercial regular neste domingo.

O último anúncio ocorre em meio a preocupações mais amplas sobre o potencial de uma recessão econômica à frente. Dados de emprego piores do que o esperado, divulgados na sexta-feira, alimentaram temores de que o Fed (Federal Reserve) possa ter esperado muito tempo para começar a reduzir as taxas de juros, levando o índice Nasdaq 100 a uma correção técnica e o índice de volatilidade Cboe em direção a 25.

Pares de megacap, incluindo Microsoft, Amazon e Alphabet., todos caíram dos recordes alcançados no início de julho. No total, os membros do Nasdaq 100 perderam mais de US$ 3 trilhões em valor nesse período, com tanto a Nvidia quanto a Tesla vendo quedas de mais de 20%. Enquanto isso, a Apple está cerca de 6% abaixo de sua máxima histórica.

É possível que a Berkshire, assim como um número crescente de investidores, queira ver mais provas de que os investimentos em IA da Apple resultarão em crescimento de receita e não esteja convencida de que isso esteja acontecendo rápido o suficiente, de acordo com Brian Mulberry, gerente de portfólio de clientes na Zacks Investment Management.

O múltiplo de avaliação da Apple—33 vezes os lucros futuros até meados de julho—era 11 pontos mais alto do que o do mais amplo S&P 500, uma diferença que foi vista pela última vez no rescaldo da pandemia e da crise financeira, segundo dados compilados pela Bloomberg. Apesar disso, Mulberry acredita que ainda faz sentido para os investidores possuírem ações da Apple. "Eles ainda estão em uma posição saudável de balanço e ainda crescerão os lucros mais rapidamente do que o mercado em geral", disse ele.

Outros, incluindo o analista da Wedbush Dan Ives, apontam para a lealdade à marca da Apple e o crescimento futuro—ela está à beira do que ele acredita ser um grande ciclo de atualização que impulsionará o crescimento da receita em 2025 e 2026.

"Embora alguns possam interpretar isso como uma falta de confiança, a Apple acabou de entregar um trimestre robusto com um grande ciclo impulsionado por IA pela frente e não vemos isso como o momento de apertar o botão de saída", disse Ives.

A Apple não é a única participação que a Berkshire reduziu ultimamente—ela também vem descarregando ações do Bank of America, reduzindo sua posição em 8,8% desde meados de julho. Alguns veem isso como um sinal de que Buffett não vê problemas individuais com nenhuma das empresas, mas está apostando que o consumidor dos EUA e a economia mais ampla estão prestes a enfraquecer.

"Buffett pode sentir que estamos prestes a entrar em uma recessão, então, levantando dinheiro agora, ele será capaz de comprar empresas baratas mais tarde", disse Jim Awad, diretor executivo sênior da Clearstead Advisors. "Ele pode sentir uma oportunidade chegando."