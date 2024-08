Fundo Elliott diz que Nvidia está em uma 'bolha' e IA está 'superestimada'

Londres | Financial Times

O fundo de investimentos Elliott disse aos investidores que a Nvidia está em uma "bolha" e que a tecnologia de IA (inteligência artificial) que impulsiona o preço das ações da gigante de fabricação de chips está "superestimada".

A empresa que gerencia cerca de US$ 70 bilhões em ativos disse em uma carta recente aos clientes, acessada pelo Financial Times, que as ações de tecnologia, especialmente a Nvidia, estavam em uma "terra de bolhas".

Logo da Nvidia na exibição anual Computex, em Taiwan - Tyrone Siu - 30.mai.2017/Reuters

O fundo acrescentou que estava "cético" de que as big techs continuariam comprando as unidades de processamento gráfico do fabricante de chips em volumes tão altos, e que a IA está "superestimada, com muitas aplicações incompletas para o horário nobre".

Muitos dos supostos usos da IA "nunca serão eficientes em termos de custo, nunca vão realmente funcionar corretamente, vão consumir muita energia ou se mostrarão não confiáveis", disse.

Elliott se recusou a comentar.

O aviso do fundo de investimentos surge à medida que as ações de chips, que desfrutaram de uma grande alta impulsionada pelo fervor dos investidores sobre o potencial da IA generativa, caem devido a preocupações sobre se as grandes empresas continuarão a gastar pesadamente com IA.

As ações da Intel caíram 20% após o fechamento do mercado dos Estados Unidos na quinta-feira (1º), depois que a fabricante de chips revelou planos de cortar cerca de 15.000 empregos.

A Nvidia domina o mercado dos poderosos processadores necessários para construir e implantar grandes sistemas de IA, como a tecnologia por trás do ChatGPT da OpenAI.

Empresas como Microsoft, Meta e Amazon têm gastado dezenas de bilhões de dólares para expandir a infraestrutura de IA nos últimos meses, sendo grande parte desse capital destinado à Nvidia. Ao mesmo tempo, muitos de seus maiores clientes também estão desenvolvendo seus próprios chips concorrentes.

As ações da empresa caíram mais de 20% desde o final de junho, quando brevemente se tornou a maior empresa do mundo com uma capitalização de mercado de mais de US$ 3,3 trilhões, à medida que a ansiedade sobre a sustentabilidade do investimento em IA se instalava em Wall Street.

No entanto, a fabricante de chips ainda está em alta de 120% este ano e mais de 600% desde o início do ano passado.

Elliott disse aos clientes na carta que havia evitado em grande parte as ações de bolha como, por exemplo, no caso das 'Magnificent Seven', termo que abrange as sete empresas de tecnologia dominantes do mercado. Documentos regulatórios mostram que a Elliott possuía uma pequena posição, no valor de cerca de US$ 4,5 milhões, na Nvidia no final de março, embora não esteja claro por quanto tempo a manteve.

O fundo também tem sido cauteloso em apostar contra as ações de tecnologia de grande crescimento, dizendo que apostar contra elas poderia ser "suicida".

O fundo de investimentos Elliott, fundado pelo bilionário Paul Singer em 1977, acrescentou em sua carta aos clientes que, até agora, a IA não havia entregue um grande aumento prometido na produtividade.

"Há poucos usos reais", disse o grupo, além de "resumir notas de reuniões, gerar relatórios e ajudar na codificação de computadores". A IA, acrescentou, era essencialmente um software que até agora não havia entregue "valor compatível com o hype".

A empresa, que cresceu cerca de 4,5% no primeiro semestre deste ano, só perdeu dinheiro em dois anos civis desde o lançamento.

Quanto ao momento em que a bolha de mercado pode estourar, Elliott disse que isso poderia acontecer se a Nvidia relatasse números ruins e "quebrasse o feitiço".