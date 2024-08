O mundo não pode escapar de uma economia dos EUA que perdeu sua referência

Financial Times

Os mercados de ações pelo mundo acabaram de ter a sua melhor semana desde novembro, à medida que os investidores deixaram de lado suas preocupações com uma possível recessão nos EUA e a taxa de câmbio do iene no início de agosto.

Muito pouco mudou substancialmente para causar a recuperação ou, de fato, a queda vista no início do mês. Além dos mercados pouco movimentados, o que isso demonstra é uma profunda incerteza sobre a economia global pós-pandemia e as perspectivas futuras.

Planos econômicos de Kamala Harris e Donald Trump preocupam mercados - Brendan Smialowski e Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Em economias avançadas e emergentes, a inflação melhorou, mas permanece um pouco alta, o desemprego está baixo em sua maioria, as taxas de crescimento variam e as finanças públicas estão sob pressão antes, inclusive, de serem incluídos os custos das tensões geopolíticas e do envelhecimento demográfico. Estas não são as condições ideais para a estabilidade com uma referência conhecida definindo o ponto para as taxas de juros reais que estabilizarão a inflação com pleno emprego.

Nas duas primeiras décadas deste século, os mercados financeiros precificaram taxas de juros reais e nominais de longo prazo cada vez mais baixas, necessárias para compensar o excesso de poupança asiática, a crise financeira global, a baixa produtividade, o crescimento populacional, a consolidação orçamentária e a baixa inflação.

Muitos desses fatores da economia mundial persistem, mas foram contrabalançados por temores de choques repetidos, cadeias de suprimentos globais frágeis e demanda ocasionalmente excessiva, levando a um mundo que pode ter uma inflação maior devido a grandes incertezas.

Um estudo da Goldman Sachs mostra que os mercados financeiros agora esperam que taxas de juros de longo prazo mais altas serão necessárias para estabilizar as economias, mas poucos mostram confiança que essa avaliação de mercado durará. O mais provável é a segunda conclusão do estudo —que os países podem melhorar seu próprio custo real de financiamento de longo prazo ao perseguir políticas eficazes de estabilidade econômica. Manter a inflação baixa e estável e melhorar os déficits em conta corrente foi um caminho para o sucesso econômico relativo.

Embora a Goldman Sachs tenha alcançado esses resultados comparando as taxas de juros reais de longo prazo dos países com as dos EUA, não é exagero supor que o que é bom para os outros também importa para os Estados Unidos e o restante dos países. Boas políticas econômicas dos EUA reduzem os custos reais de empréstimos globais, sustentam um crescimento econômico mais rápido e melhoram vidas. Portanto, é difícil superestimar a eleição presidencial dos EUA tanto para o próprio país quanto para os outros.

Enquanto se prepara para aceitar a nomeação do Partido Democrata nesta semana, Kamala Harris tem apresentado seu prospecto econômico. Ela apoiou a independência do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) para cumprir seu duplo mandato de máximo emprego e estabilidade de preços.

Ela também anunciou uma intenção de alterar regras para facilitar a construção de moradias. No entanto, essa última política não é tudo o que parece. Prometer a garantia de construção de 3 milhões de casas "acessíveis" adicionais para a classe média ao longo de quatro anos foi considerado decepcionante e abaixo do esperado. Os EUA adicionaram 6 milhões de unidades habitacionais desde 2020 e atualmente têm uma taxa anualizada de conclusão de habitações de 1,5 milhão por ano.

Assim como outros democratas indicados no passado para as eleições presidenciais, Harris quer aumentar os impostos sobre os mais ricos, usando os recursos para aliviar o fardo das famílias de classe média, especialmente aquelas com filhos. Se isso acontecerá dependerá da composição do Congresso.

Mais preocupante é a escolha de Kamala de flertar com o populismo econômico de esquerda. Seu discurso vago sobre políticas que equivaleriam a controles de preços em alimentos e aluguel representa um perigoso triunfo da esperança sobre a longa experiência de seus fracassos. É possível interpretar suas palavras como uma luta contra práticas anticompetitivas com as ferramentas da política de concorrência padrão, mas o fato de ela ter escolhido manter a ambiguidade é preocupante.

Os riscos de uma presidência de Harris são insignificantes quando comparados aos de Donald Trump se ele fosse reeleito. O ex-presidente deixou claro que quer ter voz nas decisões de política monetária porque estas se baseiam em "intuição" e ele diz que sabe como acertá-las. Como Trump sempre favoreceu taxas de juros baixas quando estava no poder e nenhum corte nas taxas antes da eleição de novembro, o controle da inflação nos EUA está definitivamente na cédula de votação.

Mais do que isso, seu populismo econômico se estende a conceitos bem compreendidos e criticados, como o fato de que tarifas mais altas atingem os consumidores dos EUA e aumentariam ainda mais os preços.

Pedir "tarifas de 10% a 20% sobre países estrangeiros que nos têm explorado por anos", como fez na semana passada, é perigoso para a economia dos EUA e mundial. Com os republicanos muito mais interessados em cortes de impostos do que no controle de gastos, ninguém tem certeza da estabilidade econômica dos EUA sob uma presidência de Trump, mesmo que muitos de seus instintos possam ser controlados pelo Congresso.

Quando a escolha é entre um candidato que instintivamente culpa o excesso corporativo e a exploração dentro de um sistema de mercado pela inflação e outro que confia em sua própria intuição e teorias pessoais em detrimento de décadas de experiência, não é surpreendente que os mercados financeiros estejam nervosos.

O resultado das eleições é altamente incerto, não apenas em relação a quem vencerá, mas também ao que eles buscarão implementar e se terão o Poder Legislativo para fazê-lo. É inevitável que haja mais volatilidade nos próximos meses. Se você acha que nada disso tranquiliza, você está correto.