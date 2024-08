Donald Trump promete 'boom econômico' se vencer eleição nos EUA

Washington | Financial Times

Donald Trump prometeu que a eleição presidencial de 2024 trará "um novo boom econômico de Trump" se ele vencer ou uma "depressão estilo 1929" se ele perder.

Em um discurso de uma hora focado na economia em Asheville, Carolina do Norte, Trump prometeu reduzir o preço de carros, moradias, seguros e medicamentos prescritos —e criticou a administração Biden por supervisionar um aumento nos preços ao consumidor.

"Alguém aqui se sente mais rico sob Kamala Harris e o corrupto Joe do que você estava durante a administração Trump?" questionou o candidato presidencial republicano.

O candidato republicano e ex-presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula enquanto discursa em um evento de campanha em Asheville, Carolina do Norte - Jonathan Drake/14.ago.24/Reuters

"Se Harris vencer esta eleição, o resultado será uma destruição econômica promovida por Kamala, uma depressão estilo 1929... Quando eu vencer a eleição, começaremos imediatamente um novo boom econômico de Trump", acrescentou.

Trump prometeu continuar com os cortes de impostos de 2017 e jurou que os EUA "pagarão nossa dívida".

O Comitê para um Orçamento Federal Responsável disse que a proposta de Trump de estender a Lei de Corte de Impostos e Empregos de 2017 adicionaria US$ 5 trilhões aos déficits até 2035.

Atrás do ex-presidente havia um cartaz dizendo "sem imposto sobre o Seguro Social" e "sem imposto sobre gorjetas".

O CRFB disse que cortar impostos sobre benefícios do Seguro Social adicionaria mais US$ 1,6 trilhão ao déficit, enquanto cortar impostos sobre gorjetas adicionaria até mais US$ 250 bilhões.

"Nossos déficits massivos atuais serão reduzidos a praticamente nada", prometeu Trump. "Nosso país será impulsionado pelo crescimento."

"Eles dizem que é o assunto mais importante. Não tenho certeza se é", acrescentou sobre a economia, antes de atacar o companheiro de chapa de Harris, Tim Walz, por tornar absorventes gratuitos em banheiros de escolas públicas. "Ele quer absorventes nos banheiros masculinos", disse Trump à plateia.

A candidata democrata Kamala Harris ganhou terreno com os eleitores por sua capacidade de lidar com questões econômicas.

A pesquisa mais recente FT-Michigan Ross mostrou que 42% dos eleitores confiavam nela na economia, em comparação com 41% que preferiam Trump —uma melhoria de sete pontos percentuais para a vice-presidente em comparação com os números de Joe Biden como candidato democrata no mês passado.

Em outras notícias positivas para Harris, dados publicados na quarta-feira (14) mostraram que a inflação nos EUA caiu para 2,9% em julho, fortalecendo a expectativa para o Federal Reserve cortar as taxas de juros em sua próxima reunião em setembro.

Harris planeja entregar um discurso focado na economia na Carolina do Norte na sexta-feira (16), apresentando suas políticas antes da Convenção Nacional Democrata na próxima semana, incluindo uma proibição federal de aumento abusivo de preços no setor de alimentos, parte de uma postura mais rígida contra grandes empresas.

"Flutuações de preços são normais em mercados livres. Mas há uma grande diferença entre preços justos em mercados competitivos e preços excessivos não relacionados aos custos de fazer negócios", disse a campanha na quarta-feira, acrescentando que, embora muitos estados tenham tais leis, o governo federal não tem.

"Mesmo que os preços tenham virado a esquina, as famílias não estão vendo quedas significativas nos preços", acrescentou.

Junto com uma proibição federal de aumento abusivo de preços no setor de alimentos, a campanha de Harris disse que ela buscaria fortalecer a autoridade da FTC para investigar e punir corporações que violassem tais regras, e "direcionaria sua administração" para examinar fusões no setor.

A campanha também atacou os planos econômicos de Trump, dizendo que seus amplos cortes de impostos e altas tarifas reacenderiam a alta inflação.