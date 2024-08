O que está por trás de todo o drama do mercado financeiro?

The New York Times

As oscilações selvagens nos mercados recentemente são um estudo de caso de como pilares aparentemente distintos ao redor do mundo estão conectados através do sistema financeiro—e o efeito dominó que pode seguir se um deles cair.

Parte da turbulência nas ações refletiu o medo crescente de que o mercado de trabalho dos Estados Unidos possa estar se rompendo, e que o Fed (Federal Reserve) pode ter esperado muito tempo para cortar taxas de juros.

Mas é mais complicado do que isso. Desta vez, também há razões mais técnicas para a venda, dizem analistas e investidores. E, embora as ações tenham ensaiado uma modesta recuperação na terça-feira (6), que se estendeu para o início das negociações nesta quarta-feira (7), a volatilidade abalou os investidores.

Fatores como um acúmulo lento de apostas arriscadas, a reversão repentina de uma maneira popular de financiar tais negociações e decisões divergentes de formuladores de políticas globais estão desempenhando papeis individuais. Algumas dessas forças podem ser rastreadas há anos, enquanto outras surgiram apenas recentemente.

Aqui estão algumas das principais razões para as oscilações.

Longo período de baixas taxas de juros levou os investidores a assumirem mais riscos

O acúmulo de riscos no sistema financeiro pode ser parcialmente rastreado até 2008, quando a crise imobiliária levou o Fed a cortar agressivamente as taxas de juros e mantê-las baixas por anos. Isso incentivou os investidores a buscar retornos de apostas mais arriscadas, já que o empréstimo era barato e o dinheiro estacionado em ativos seguros, como fundos do mercado monetário, rendia quase nada.

As taxas também foram reduzidas para quase zero nos estágios iniciais da pandemia de coronavírus, revivendo esse tipo de negociação.

À medida que o Fed começou a aumentar as taxas rapidamente em 2022, essa dinâmica mudou, colocando as apostas mais arriscadas sob pressão, já que os retornos de investimentos relativamente seguros se tornaram mais atraentes.

Mas nem todos os países aumentaram as taxas de juros ao mesmo tempo. No Japão, onde o crescimento e a inflação há muito tempo estavam estagnados, o banco central manteve suas taxas próximas de zero, tornando-o um caso à parte.

Isso tornou o iene muito barato em relação a outras moedas, e os investidores viram uma oportunidade: pegar dinheiro emprestado barato no Japão e aplicá-lo em investimentos de maior rendimento em outras partes do mundo.

Conhecida como carry trade, essa estratégia de investimento "era uma das negociações favoritas entre fundos de hedge e outros investidores", disse Christian Salomone, diretor de investimentos da Ballast Rock Private Wealth. Sua reversão também se tornou um fator importante na recente turbulência do mercado.

Iene mais forte provocou uma ‘desmontagem punitiva’ de negociações populares

Quando o Banco do Japão aumentou as taxas de juros na semana passada, pela segunda vez em quase 20 anos, a decisão coincidiu com previsões de que o Fed estava se preparando para cortar as taxas em breve. Isso reduziu a diferença entre as taxas de mercado no Japão e nos EUA, e o iene disparou.

Uma quantidade verdadeiramente enorme de dinheiro foi emprestada em ienes por investidores fora do Japão, com economistas do banco europeu ING estimando que esses empréstimos transfronteiriços aumentaram mais de US$ 700 bilhões desde 2021. O aumento acentuado do iene levou a uma "desmontagem punitiva das carry trades", escreveram analistas do Goldman Sachs em uma nota de pesquisa na terça-feira.

O iene subitamente mais forte também ameaçou se tornar um obstáculo para os lucros corporativos das empresas japonesas, especialmente as grandes empresas que dependem de exportações. Isso assustou os investidores no mercado de ações do Japão, alimentando temores de que um iene mais forte significaria o fim de um rali de mais de um ano. A perda de mais de 20% em três dias para as ações japonesas, até segunda-feira (5), foi a maior desde 1950, de acordo com o Goldman.

Muitos investidores e analistas apontam a turbulência no Japão como o catalisador para a recente venda global, agravada posteriormente pela ansiedade dos investidores sobre a direção da economia dos EUA e outras preocupações.

Investidores estão questionando suas suposições sobre até onde algumas ações poderiam subir

À medida que as carry trades baseadas em ienes começaram a se desfazer, puxando os preços das ações para baixo, alguns investidores começaram a reavaliar se o rali avassalador nas ações das grandes empresas de tecnologia havia ido longe demais.

As ações de tecnologia impulsionaram os mercados no primeiro semestre deste ano, com quase dois terços do ganho do S&P 500 vinculados a um punhado de ações que ficaram conhecidas como os "Sete Magníficos": Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla.

Mas esse domínio deixou o mercado vulnerável a uma mudança de sentimento sobre a capacidade desses gigantes de atender a expectativas tão altas. Os investidores estão preocupados com o prazo de um retorno sobre as enormes quantias que essas empresas se comprometeram a gastar em IA (inteligência artificial).

Do seu pico em 16 de julho até o fechamento das negociações de segunda-feira (5), o S&P 500 caiu 8,5%, e mais da metade dessa perda pode ser atribuída aos Sete Magníficos, de acordo com dados de Howard Silverblatt da S&P Dow Jones Indices.

Alguns investidores influentes também reduziram suas posições. A Berkshire Hathaway, conglomerado dirigido por Warren Buffett, reduziu pela metade sua participação multibilionária na Apple no último trimestre.

Outras estratégias obscuras e volumes de negociação baixos tornam as negociações voláteis

Alguns investidores tentando entender os movimentos bruscos nos mercados também apontaram para o papel desempenhado por traders especializados em derivativos que apostam não na direção dos movimentos de preços, mas na magnitude da volatilidade dessas mudanças.

Apostas em baixa volatilidade, uma estratégia vencedora durante grande parte do ano, à medida que as ações subiam constantemente, ficaram sob pressão quando a venda eclodiu. Isso pode ter forçado mais vendas à medida que os investidores tentavam cobrir suas perdas.

Um aumento na volatilidade também pode estar relacionado ao funcionamento do calendário. As férias de verão resultam em volumes de negociação mais baixos em Wall Street, então empurrões para cima ou para baixo podem ter um efeito desproporcional nos preços do mercado.

Os "movimentos violentos dos últimos dias", escreveu Jim Reid, estrategista do Deutsche Bank, em uma nota esta semana, foram "massivamente exagerados pelas condições ilíquidas de agosto".