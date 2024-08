Caixa paga R$ 15,2 bilhões de lucro do FGTS a partir desta sexta (9); saiba quanto irá receber

São Paulo

A Caixa Econômica Federal paga, a partir desta sexta-feira (9), R$ 15,2 bilhões de lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a 130,8 milhões de trabalhadores. O valor foi aprovado em reunião do Conselho Curador do FGTS nesta quinta (8).

O montante é o maior a ser distribuído desde que a divisão começou, em 2017, e corresponde a 65% do resultado obtido pelo fundo em 2023, que foi recorde e ficou em R$ 23,4 bilhões.

Com a distribuição dos resultados, as contas do FGTS em 2023 terão uma rentabilidade de 7,78%, acima da inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que ficou em 4,62%.

Em junho, o STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que a remuneração das contas dos trabalhadores no fundo deve ser de, no mínimo, a inflação medida pelo IPCA. O cálculo atual é de 3% ao ano mais TR (Taxa Referencial) mais o resultado.

Trabalhador com saldo em conta no FGTS tem direito a distribuição de lucros; veja quanto será pago pela Caixa em 2024

O dinheiro será creditado nas 218,6 milhões de contas com saldo em 31 de dezembro de 2023. No ano passado, foram distribuídos R$ 12,719 bilhões, equivalente a 99% do lucro de R$ 12,848 bilhões. A antecipação dos depósitos —que podem ser feitos até 31 de agosto de cada ano— está garantida.

O índice de distribuição é de 0,02693258 sobre o saldo que o trabalhador tinha nas contas em 31 de dezembro de 2023. A cada R$ 100, devem ser creditados R$ 2,69. Quem tem R$ 1.000 recebe R$ 26,93 e quem tem R$ 10 mil terá R$ 269,33.

Têm direito ao lucro do FGTS os trabalhadores que, em 31 de dezembro de 2023, tinham saldo em contas em seu nome no Fundo de Garantia. O saldo total no fundo no ano passado era de R$ 564,2 bilhões.

O número de trabalhadores é menor do que o de contas porque um profissional pode ter mais de uma conta, já que a cada emprego com carteira assinada o empregador deve abrir uma nova em nome do trabalhador.

A distribuição dos resultados do Fundo de Garantia ocorre desde 2017, mas, neste ano, vem seguida de maior expectativa após o julgamento da revisão do FGTS pelo Supremo.

No julgamento de junho, por sete votos a quatro, os ministros aceitaram proposta do governo e decidiram manter a correção atual —de 3% ao ano mais TR (Taxa Referencial), incluindo o pagamento do lucro—, mas garantindo ao menos a inflação oficial do país.

Na reunião, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, classificou a decisão do STF como "importante".

"No ano de 21, teve o pico negativo [de rentabilidade do FGTS] porque o IPCA foi maior. E, se tivesse a resolução em vigor, teria de ter coberto o resultado. A importância da decisão do Supremo é para a proteção do trabalhador, para a sua "poupança" não ser comida por eventuais diferenças no IPCA."

O percentual de lucro a ser distribuído em 2024 será menor, mas o valor é maior, batendo recorde. No ano passado, foram pagos 99% dos resultados. Agora, a intenção é fazer caixa para que, em anos em que a inflação for maior, os trabalhadores não tenham perda de rendimento e governo e Caixa cumpram a determinação do STF.

"É importante observar que não será constituída nenhuma reserva técnica. Nós só vamos ter de passar, daqui para frente, a contar um uma variação que possa assegurar essa 'poupança', essa 'reserva técnica' quando o IPCA for superior aos resultados", afirmou o conselheiro Carlos Augusto Simões Gonçalves Junior na reunião.

Mario Avelino, presidente do Fundo de Garantia do Trabalhador, afirma que o percentual de 65% definido pelo conselho foi surpresa, mas entende a estratégia.

"Para mim, foi até surpresa o 65%. Por quê? Porque acreditava que haveria uma distribuição maior em função até do histórico do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que, no final, aceitou a proposta do governo. Tecnicamente, é uma reserva [de valores]", diz ele.

Veja quanto o trabalhador vai receber de lucro do FGTS em 2024

Valores em R$

Valor do FGTS Lucro a ser creditado 100 2,69 200 5,39 300 8,08 400 10,77 500 13,47 600 16,16 700 18,85 800 21,55 900 24,24 1.000 26,93 1.500 40,40 2.000 53,87 2.500 67,33 3.000 80,80 3.500 94,26 4.000 107,73 4.500 121,20 5.000 134,66 5.500 148,13 6.000 161,60 6.500 175,06 7.000 188,53 7.500 201,99 8.000 215,46 8.500 228,93 9.000 242,39 9.500 255,86 10.000 269,33 20.000 538,65 30.000 807,98 40.000 1.077,30 50.000 1.346,63 60.000 1.615,95 70.000 1.885,28 80.000 2.154,61 90.000 2.423,93 100.000 2.693,26 110.000 2.962,58 120.000 3.231,91 130.000 3.501,24 140.000 3.770,56 150.000 4.039,89 160.000 4.309,21 170.000 4.578,54 180.000 4.847,86 190.000 5.117,19 200.000 5.386,52 300.000 8.079,77 400.000 10.773,03 500.000 13.466,29 600.000 16.159,55 700.000 18.852,81 800.000 21.546,06 900.000 24.239,32 1.000.000 26.932,58

Como é feito o pagamento do lucro?

A distribuição é feita pela Caixa, que administra o fundo. Os valores são creditados e, no extrato do FGTS, aparece a informação "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/XXXX (aqui será informado o ano a que se refere o pagamento)".

Como consultar se recebi o lucro do FGTS?

O valor pode ser consultado no aplicativo FGTS, por meio do extrato do fundo. É possível, ainda, conseguir uma cópia do extrato nas agências da Caixa. Para cada empresa em que o trabalhador foi contratado, há uma conta vinculada aberta, é preciso observar o valor em cada conta e somar o quanto tem, ao todo.

Abra ou baixe o aplicativo FGTS (para o primeiro acesso, é preciso criar senha)

Clique em "Entrar no aplicativo"

Aparecerá a frase "FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão"; vá em "Continuar"

Informe seu CPF e clique em "Próximo"

Digite sua senha e vá em "Entrar"; caso não se lembre, clique em "Recuperar senha"

Na tela inicial, aparecerão as informações relativas às empresas que trabalhou

O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa aparece no topo da tela; é a primeira; clique sobre ela para ver as movimentações

Para guardar os dados, clique em "Gerar extrato PDF", logo abaixo do saldo, e salve em seu celular

Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, vá em "Ver todas suas contas", na página inicial

Clique sobre cada uma das empresas para abrir o extrato; em cada tela, aparecerá o saldo total

Confira os valores recebidos de lucro de FGTS desde 2017, em R$

Ano Distribuição do lucro do FGTS, em bilhões 2017 7,3 2018 6,2 2019 12,2 2020 7,5 2021 8,1 2022 13,2 2023 12,7 2024 15,2