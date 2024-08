The New York Times

Eles são imprevisíveis, voláteis e propensos a mudanças emocionais bruscas. Têm pouca capacidade de atenção e acham difícil lidar com mudanças porque, frequentemente, têm medo de coisas novas ou ficam excessivamente entusiasmados com elas. São impulsivos, exigem atenção e fazem birra quando não conseguem o que querem.

Não estou descrevendo crianças pequenas, mas sim os investidores.

Investidores na Bolsa de Nova York antes do fechamento do mercado - Charly Triballeau - 5.ago.2024/AFP

O colapso do mercado financeiro desta semana teve muito em comum com uma birra de criança. O catalisador foi o relatório de empregos de sexta-feira (2), que foi moderadamente decepcionante, combinado com a falha do Fed (Federal Reserve) em cortar as taxas em antecipação a esses números decepcionantes.

Sim, os mercados podem frequentemente sinalizar uma economia em declínio, mas há sinais melhores em outros lugares. Uma leitura mais detalhada notaria que o Fed sinalizou disposição para cortar as taxas, que os números de emprego de julho podem ter sido distorcidos pelo furacão Beryl e que o aumento do desemprego refletiu um pico em demissões temporárias.

Mas as crianças pequenas veem melhor em termos simples. Assim também fazem os agentes financeiros, que cuspiram seus chupetas e se revoltaram, derrubando os preços das ações em 3% na segunda-feira (5).

Eles também derrubaram acentuadamente as taxas de juros de longo prazo em antecipação aos cortes de taxas do Fed. O VIX—uma medida de quão temeroso o mercado está em relação às oscilações futuras—subiu para níveis preocupantes.

Uma boa birra não irrita apenas os pais, mas também chama a atenção dos espectadores. Alguns traçaram paralelos com o crash do mercado de ações de 1987, e outros descreveram o Fed como "atrasado". Irmãos ciumentos tendem a alimentar as birras, e de fato, o ex-presidente Donald Trump postou no Truth Social que "os mercados de ações estão desabando" e "os números de empregos são terríveis".

O Comitê Nacional Republicano tentou fazer a hashtag #KamalaCrash virar tendência. (Só para você saber, mesmo o crescimento anêmico do emprego em julho foi maior do que a média durante a presidência de Trump, que foi atingida por grandes perdas no início da pandemia. Também sob a administração de Trump, o S&P500 experimentou quedas diárias maiores em 21 ocasiões.)

Quando as coisas não vão bem para as crianças pequenas, elas instintivamente procuram a mamãe ou o papai. Para os investidores, é o Fed que eles procuram. Cresceram os pedidos para que o papai—também conhecido como presidente do Fed—encontrasse um curativo para fazer tudo ficar melhor.

Alguns exigiram que o Fed cortasse as taxas de juros fora de seu ciclo usual, algo que geralmente ocorre apenas durante uma emergência genuína, como uma crise bancária. Outros pediram que cortasse as taxas por uma margem maior do que o habitual. Os pais às vezes não respondem bem a tais demandas. Nem o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, que destacou severamente que "não há nada no mandato do Fed que seja sobre garantir que o mercado de ações esteja confortável."

O desconforto se espalhou pelos mercados. Por ser difícil rastrear o que ocupa a mente das pessoas, gosto de seguir o número de vezes que as pessoas pesquisam no Google por "recessão". Este índice subiu acentuadamente nos últimos dias, para níveis aproximadamente comparáveis à crise financeira global de 2007-2009, que foi um colapso de enormes consequências.

Os pais sabem que sono e comida podem fazer tudo ficar melhor. E, na manhã de terça-feira (6), as ações se recuperaram, as taxas de juros de longo prazo reverteram o curso e o VIX voltou à terra. Quando o almoço terminou, os mercados estavam quase de volta ao normal.

E assim, a breve recessão de 5 de agosto de 2024 ficou para trás.

Então, o que podemos aprender com isso?

É fácil zombar das oscilações do mercado—Paul Samuelson, um dos maiores economistas do século 20, uma vez brincou que o mercado de ações previu 9 das últimas 5 recessões—mas elas também podem fornecer insights valiosos.

Afinal, comprar ações de uma empresa é efetivamente apostar no futuro econômico dessa empresa. Isso faz dos preços das ações um dos nossos poucos indicadores verdadeiramente prospectivos. Eles são facilmente assustados, mas também altamente sintonizados com os riscos. Só porque você não vê o monstro debaixo da cama, não significa que ele não esteja lá.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Então, como você pode entender o que os mercados estão dizendo? Em vez de se deixar levar pelo momento, procurei o conselho que ofereço aos calouros que fazem minha aula introdutória de economia: "Os preços das ações são frequentemente o primeiro sinal de uma economia em fortalecimento ou enfraquecimento, embora também seja conhecido por enviar sinais falsos. Vale a pena acompanhar, mas não se obceque por cada oscilação." Essa citação vem do livro didático que escrevi com minha parceira e colega Betsey Stevenson.

E ao pensar sobre seu portfólio, deixe-me oferecer meu próprio conselho: pare de verificá-lo tão obsessivamente. O mercado de ações subiu em 12 das últimas 15 décadas. Mas também tende a cair em cerca de 46% de todos os dias de negociação. Se você não verificar com tanta frequência, perderá as altas e baixas de curto prazo. E isso, por sua vez, trará os ganhos de longo prazo em foco mais nítido.

Para aqueles de nós que acompanham a economia, vale a pena ficar de olho nos mercados financeiros. Mas os mercados não devem comandar toda a nossa atenção. Mantenha o olho nos números econômicos concretos que descrevem nossa realidade presente. No momento, eles estão contando uma história muito mais feliz e com menos razões para se preocupar do que a narrativa que veio do mercado esta semana.