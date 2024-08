Pequim restringe dados de negociação enquanto investidores estrangeiros fogem das ações chinesas

Hong Kong | Financial Times

As autoridades chinesas restringiram uma fonte crucial de dados sobre investimentos internos, à medida que fundos globais continuam a retirar dinheiro do mercado de ações do país, ameaçando fazer de 2024 o primeiro ano de saídas líquidas de ações.

Nesta segunda-feira (19), os dados diários mostrando os fluxos líquidos de investimento de fundos estrangeiros em ações na China continental —as chamadas negociações "northbound" de Hong Kong via link de negociação Stock Connect— não estavam mais disponíveis. Agora, as informações sobre participações estrangeiras em ações estarão disponíveis trimestralmente.

A medida ocorre enquanto investidores internacionais retiraram mais de US$ 12 bilhões de ações chinesas continentais desde o início de junho, de acordo com dados da bolsa de Hong Kong, revertendo entradas anteriores que muitos analistas disseram ser impulsionadas pelos braços offshore de instituições apoiadas pelo estado, e levando os fluxos líquidos acumulados no ano para o vermelho.

Nunca houve um ano completo de saídas líquidas desde que o Stock Connect —que permite aos investidores estrangeiros acesso ao mercado de ações da China— foi lançado em 2014.

"Embora os dados fornecidos pelas bolsas globais muitas vezes variem, a menor transparência não ajudará a atrair investimentos estrangeiros, especialmente em um mercado emergente", disse Gary Ng, economista sênior da Natixis. "Os investidores podem se perguntar por que isso não é mais oferecido e achar mais desafiador justificar a entrada na China e tomar decisões de investimento."

As últimas restrições aos dados de investimento ocorrem enquanto Pequim luta para reforçar a confiança do mercado diante das preocupações sobre a desaceleração da economia chinesa e o impacto de uma crise lenta no setor imobiliário do país. Os reguladores chineses já haviam cortado os dados em tempo real sobre as negociações de investidores estrangeiros em maio.

O índice CSI 300 das principais empresas negociadas nas bolsas de Shenzhen e Xangai caiu 1% desde o início do ano, enquanto a recuperação que começou no final de fevereiro se esgota. Em contraste, o S&P 500 de Wall Street subiu 17% e o índice Nifty 50 da Índia ganhou 13%.

No passado, as autoridades chinesas restringiram o acesso a dados que poderiam ser interpretados negativamente. Em 2023, os reguladores impediram algumas casas de fundos de exibirem o valor líquido estimado dos fundos mútuos. Pequim também parou de publicar dados de desemprego juvenil no ano passado, à medida que a métrica atingia recordes históricos.

As autoridades também tentaram fortalecer os mercados dizendo a algumas instituições financeiras domésticas para não serem vendedoras líquidas de ações em certos dias, por meio de instruções privadas conhecidas como "orientação de janela". A medida levou a uma liquidez decrescente e volumes de negociação mais baixos no mercado de ações A (aquelas negociadas nas bolsas de Xangai e Shenzen), dizem os analistas.

"Nos últimos dois ou três anos, os investidores estrangeiros têm sido muito mais táticos com o posicionamento onshore na China", disse Jason Lui, chefe de estratégia de ações e derivativos da Apac, no BNP Paribas.

Lui disse que, embora os investidores permanecessem otimistas em mercados emergentes como a Índia, eles estavam cada vez mais excluindo a China dos investimentos usando benchmarks "EM ex-China".

"Se você mantiver a trajetória atual, podemos ter as primeiras saídas líquidas [em base anual das ações A da China] desde o início", acrescentou. "Mas os investidores também podem voltar se houver medidas políticas significativas."