Veja gabarito extraoficial das provas do CNU

As provas do CNU (Concurso Nacional Unificado) realizadas no domingo (18) reuniram 1 milhão de candidatos em busca de um das 6.640 vagas em 21 órgãos públicos do governo federal.

Os 36 modelos de cadernos de questões foram disponibilizados no site do concurso, às 20h, ainda no domingo, e os gabaritos oficiais estão previstos para esta terça (20).

A Folha publica gabaritos extraoficiais das provas dos oito blocos em parceria com a Gran Concursos. Confira abaixo.

Participantes do CNU, conhecido como Enem dos Concursos, aguardam para fazer as provas no último domingo, 18 - Felipe Iruatã/Folhapress

Conhecimentos gerais blocos de 1 a 7

Bloco 1

Bloco 2

Bloco 3

Bloco 4

Bloco 5

Bloco 6

Bloco 7

Bloco 8

Os gabaritos foram corrigidos pelos professores e profissionais do Gran Concursos, que fizeram as provas e estão entre os quadros do curso preparatório. Para cada bloco no qual houve apenas um modelo de prova, há um gabarito completo.

No caso dos blocos em que havia mais de um modelo de prova, os professores corrigiram e liberaram um tipo de gabarito. Segundo a empresa, as questões são as mesmas, mudam apenas a ordem, e os cadernos de questões podem ser conferidos neste link.

É possível ainda acompanhar as correções das provas, com todas as questões comentadas, neste link.

Pelo balanço divulgado pelo MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos), responsável pelo CNU, as provas ocorreram sem nenhuma intercorrência, mas houve uma abstenção de 52,53% —metade dos inscritos— que, segundo a ministra da pasta, Esther Dweck, ficou dentro da média.

Maior concurso da história do país, o CNU teve mais de 2,1 milhões de pessoas inscritas para as 6.640 vagas disponíveis no serviço público, em 21 órgãos ligados ao governo federal. As provas aconteceram em 228 cidades, incluindo todas as capitais, somando 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas.

Números do CNU:

2.144.128 participantes

144.128 desistiram após adiamento das provas

6.502 candidatos prestarão o concurso no maior local de aplicação na zona oeste de SP

228.452 pessoas se inscreveram no CNU em SP, o maior em número total de candidatos

210 mil trabalham, envolvendo servidores de carreira, terceirizados e temporários

3.647 é o total de locais de aplicação

72.041 é o número de salas

228 municípios terão provas, em todos os estados brasileiros, incluindo todas as capitais

94,6% vão se deslocar até 100 km para prestar a prova

Vagas mais disputadas

O MGI divulgou na manhã desta segunda nova lista de concorrência do Enem dos Concursos. Segundo o ministério, entre todas as áreas, a de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, vinculada ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foi a mais concorrida, com somente uma vaga ofertada para um total de 28.534 inscritos.

Em seguida estão os cargos de analista administrativo da Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), que aceitava profissionais de qualquer área do conhecimento, com 226.481 inscritos para 9 vagas (pouco mais 25 mil por vaga), e de técnico em assuntos educacionais do MGI, com 44.262 inscritos para duas vagas (pouco mais 22 mil por vaga).

O concurso teve provas de manhã e à tarde, que começaram às 9h e terminaram às 18h. Os candidatos enfrentaram, além do nervosismo e da ansiedade, calor. As provas da manhã tinham 20 questões objetivas de conhecimentos gerais, além de uma questão discursiva, que seria uma redação, sobre temas específicos, conforme cada bloco.

As provas da tarde foram mais longas, com três horas e meia de duração, e 50 questões.

O resultado final do CNU está previsto para ser divulgado em 21 de novembro.