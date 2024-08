Planos para táxis voadores durante Olimpíadas de Paris foram cancelados

Paris | Reuters

Os planos para teste de táxis voadores com passageiros durante as Olimpíadas foram descartados porque a certificação dos motores do veículo que faria o serviço não foi garantida a tempo, informou a operadora de aeroportos francesa ADP nesta quinta-feira (8).

A ADP, parceira no projeto, e a fabricante alemã Volocopter, que concebeu e desenvolveu o VoloCity elétrico de dois lugares, esperavam usar os Jogos de Paris-2024 para apresentar a aeronave e a viabilidade da tecnologia em um ambiente urbano. Embora o projeto tenha a aprovação do governo, autoridades parisienses criticaram o fato da tecnologia atender aos ultra-ricos e causar poluição sonora.

Voo de demonstração do taxi aéreo da Volocopter durante inauguração do primeiro espaço dedicado para pousos e decolagens desse tipo de transporte, no aeródromo de Saint-Cyr-L'Ecole, na região de Paris - Thibaud Moritz/AFP

No entanto, um voo de teste sem passageiros será realizado no Chateau de Versailles, perto de Paris, no dia do encerramento das Olimpíadas, disse o presidente-executivo da ADP, Augustin de Romanet, à rádio Franceinfo.

A Volocopter não conseguiu obter a certificação a tempo devido a atrasos na entrega dos motores do veículo pelos fornecedores norte-americanos, disse Romanet.

O plano era que os táxis voadores com passageiros aterrissassem em uma plataforma flutuante no rio Sena, perto da estação ferroviária de Austerlitz, no sul de Paris, durante os Jogos Olímpicos.

A Volocopter realizou anteriormente um voo de teste com tripulação no aeródromo de Saint-Cyr-L'Ecole, na região de Paris.

"Esse projeto será adiado em algumas semanas, mas ainda esperamos poder sobrevoar o rio Sena antes da reabertura da catedral de Notre-Dame", disse Romanet.

A catedral deve reabrir em dezembro, cinco anos após ter sido devastada por um incêndio.

As autoridades locais de Versalhes concederam autorização para o voo de teste no domingo e ele deverá decolar do edifício Grand Trianon, localizado nos terrenos do palácio de Versalhes.

"Isso nos permitirá mostrar imagens excepcionais da decolagem do veículo que pode salvar vidas", disse Romanet, referindo-se à possibilidade de que ele possa ser usado como veículo de emergência.