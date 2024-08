Com 'Sprint' e Simone Biles, Netflix preenche lacuna de conteúdo olímpico

Eaubonne (França) | The New York Times

A equipe de quatro pessoas da Box to Box Films, produtora responsável pela popular série documental de automobilismo da Netflix "Formula 1: Drive to Survive", frequentemente grava em cenários luxuosos como Mônaco e Miami.

Mas, em uma manhã recente, a equipe se reuniu em um local bem menos glamoroso: um conjunto de arquibancadas frágeis ao lado de uma pista de corrida no subúrbio parisiense de Eaubonne, onde esperou cerca de uma hora para o início de uma sessão de treino.

Atleta americano Noah Lyles após vitória dos 100 m rasos nas Olimpíadas de Paris - Kai Pfaffenbach - 5.ago.2024/Reuters

"Esta é a nossa vida", disse Warren Smith, um dos principais executivos da Box to Box, sobre a espera. Poderia ter sido pior: do outro lado da cidade, uma segunda equipe estava filmando um corredor cortando o cabelo.

As filmagens na França eventualmente farão parte da segunda temporada de "Sprint", um documentário da Netflix que acompanha os corredores Sha’Carri Richardson e Noah Lyles, estrelas americanas dos 100 m rasos, e uma dúzia de outros atletas de pista.

A série é um dos três projetos sendo filmados durante as Olimpíadas de Paris como parte de uma parceria entre a Netflix e o COI (Comitê Olímpico Internacional), um recém-chegado ao gênero de documentários esportivos que agora é um participante ávido.

Assim como "Drive to Survive" forjou uma conexão mais profunda entre os fãs e a Fórmula 1, o COI espera que esses projetos despertem a consciência e o interesse de uma nova (leia-se: mais jovem) geração de fãs olímpicos. Eles incluem a série de atletismo, uma de ginástica chamada "Simone Biles: Rising" e uma sobre a equipe masculina de basquete olímpico dos Estados Unidos.

Até agora, o esforço funcionou: tanto "Sprint" quanto "Simone Biles: Rising" passaram pelo menos duas semanas na lista dos dez mais assistidos da Netflix.

"Você não pode contar essas histórias apenas a cada quatro anos e esperar permanecer relevante", disse Yiannis Exarchos, diretor executivo dos Serviços de Transmissão Olímpica, o braço de mídia do COI. "Você precisa contá-las 24 horas por dia, 7 dias por semana, e de uma maneira envolvente."

Através de performances de medalha de ouro ou momentos memoráveis, os olímpicos se tornam celebridades nacionais da noite para o dia durante este período de três semanas a cada quatro anos. Mas, após breves voltas da vitória pela manhã e à noite na televisão nos EUA, os atletas, em esportes além do futebol e basquete, são frequentemente esquecidos por três anos enquanto competem em eventos internacionais menos divulgados. Os americanos, pelo menos, mudam seu foco para os esportes principais, que têm cobertura contínua mesmo fora da temporada, com agência livre e espetáculos de horário nobre fabricados.

A união do COI com a Netflix e sua cobiçada base de 278 milhões de assinantes é sua tentativa de imitar o ritmo frenético de produção de documentários de outras organizações esportivas, e uma parceria que espera replicar com outros serviços de streaming. Também é um exercício para a Netflix e as produtoras explorarem esportes e personagens desconhecidos.

Exarchos, que trabalha nos Serviços de Transmissão Olímpica há quase duas décadas, disse que essa estratégia representava uma mudança cultural. Anteriormente, ele disse, a indústria via o intervalo de quatro anos como uma vantagem: um período para construir a antecipação para o próximo ciclo olímpico.

Mas, segundo ele, o engajamento nos canais oficiais e no site olímpico havia caído visivelmente em 2016, e as federações internacionais não conseguiam competir na promoção de seus esportes contra ligas principais com bilhões de dólares.

Também havia confusão sobre o que sequer era possível. Brandon Riegg, vice-presidente de séries documentais e não roteirizadas da Netflix, disse que a plataforma estava cautelosa com o acordo exclusivo de transmissão doméstica da NBCUniversal nos EUA com o COI.

"Nós respeitávamos totalmente isso, e nunca nos passou pela cabeça nos envolver com eles", disse ele.

A Netflix e o COI se juntaram ao braço de entretenimento da NBA (liga profissional de basquete dos EUA) e a uma série de outras entidades em 2022 para criar "The Redeem Team", um documentário de 97 minutos sobre a equipe masculina de basquete dos EUA de 2008, que ganhou uma medalha de ouro após o país ficar em terceiro lugar nos Jogos de Atenas de 2004. O filme ganhou um Emmy de Esportes, o que iniciou conversas sobre a criação de um plano para Paris.

Cineastas exploram os temas atléticos e geopolíticos das Olimpíadas há mais de um século, mas a presença sob demanda de muitos de seus esportes tem ficado para trás. Esportes mais populares têm buscado a dominância no streaming em meio ao declínio da televisão linear.

A NFL (liga profissional de futebol americano dos EUA), por exemplo, anunciou uma joint venture com o estúdio de Hollywood Skydance Media em 2022, resultando em projetos na Netflix, Amazon Prime Video e Roku. A liga foi parcialmente inspirada pelo impacto cultural da série documental de 2020 "The Last Dance", que deu um olhar completo sobre Michael Jordan e o Chicago Bulls.

Os fãs agora desejam esse formato em outros lugares. Dados da divisão de pesquisa da UTA (United Talent Agency,) que representa atletas e artistas, descobriram que 72% dos potenciais consumidores olímpicos de 15 a 45 anos disseram em uma pesquisa que estavam mais interessados em conteúdo dos bastidores dos Jogos de Paris do que estavam durante os Jogos de Tóquio em 2021.

"É um terreno fértil para eles usarem formatos que funcionaram no passado, mas para um evento diferente", disse Danny Barton, vice-presidente de conteúdo esportivo da UTA, sobre as plataformas de streaming e as Olimpíadas.

Dos mais de 30 esportes em Paris, Riegg e Exarchos dizem que escolheram aqueles que sentiram oferecer narrativas envolventes e nomes reconhecíveis.

"Sprint", do qual a Netflix lançou seis episódios em julho, seguiu corredores nas corridas de 100 m e 200 m em torneios antes de Paris. Executivos da Box to Box Films disseram que a simplicidade do esporte os desafiou a focar em arcos de história, como o de Lyles, um showman ousado que corre em dois eventos, e Shelly-Ann Fraser-Pryce, jamaicana que competiria sua última Olimpíada aos 37 anos.

Mas "Sprint" também incluiu entrevistas com Allyson Felix, Usain Bolt e outras estrelas olímpicas aposentadas para explicar as complexidades do esporte, como o contexto da rivalidade EUA-Jamaica.

"Simone Biles: Rising", que também teve episódios lançados em julho, perfilou Biles, a ginasta mais condecorada de todos os tempos, enquanto ela retornava de um bloqueio mental desorientador que a levou a se retirar da maioria dos eventos em Tóquio. A produtora Religion of Sports, que documentou Tom Brady (um dos fundadores do estúdio) e Serena Williams, criou o projeto como uma expansão de uma série mais curta no Facebook em 2021.

Semelhante a "Sprint", o documentário de Biles usou entrevistas com ginastas atuais e antigos para decifrar a história e o jargão do esporte.

Para ajudar na compreensão do público, Giselle Parets, produtora executiva, disse que os criadores desaceleraram o vídeo dos movimentos acrobáticos vertiginosos de Biles para mostrar erros.

Simone Biles durante apresentação da final individual de trave nas Olimpíadas de Paris - Amanda Perobelli - 5.ago.2024/Reuters

"A menos que ela não aterrisse de pé, você não saberia que ela fez algo errado no ar", disse Parets. "Nós nos apoiamos muito em diferentes dispositivos criativos para isso quando algo não estava certo."

As segundas temporadas dos documentários de atletismo e ginástica estão previstas para serem lançadas ainda este ano e mostrarão as jornadas e resultados dos atletas em Paris. Houve triunfo e drama: Biles e Lyles ganharam medalhas de ouro; Fraser-Pryce se retirou de sua semifinal nos 100 metros com uma lesão.

Riegg, o executivo da Netflix, disse que estaria interessado em um futuro documentário de natação, potencialmente envolvendo Katie Ledecky. Exarchos disse que o COI estava em discussões avançadas com federações esportivas para projetos potenciais sobre patinação artística e esqui para os Jogos de Inverno de 2026 na Itália.

Exarchos disse que, embora o COI quisesse diversificar os esportes que destacava, avaliaria futuras séries com prudência.

"Nossa visão é continuar expandindo, não marcando caixas, mas encontrando a história certa, os atletas certos, os esportes certos no momento certo", disse ele.

Ele disse que o COI estava em conversas com todos os principais concorrentes da Netflix e lançaria um olhar dos bastidores na cerimônia de abertura ao longo do Sena, para aparecer nos EUA na plataforma de streaming da NBCUniversal, Peacock.

"Não queremos ser exclusivos", disse ele. "Queremos incluir todos no grupo."