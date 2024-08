Quatro a cada dez estagiários são da classe C; veja seleções com vagas abertas

São Paulo

Quatro a cada dez estagiários no Brasil pertencem à classe C, segundo estudo feito pela Tendências Consultoria a pedido do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola).

A projeção é que o total de estagiários em 2024 cresça 3,7% no país. Para 2025, a alta esperada é de 4,5%, quando será atingida a marca de 1 milhão de estudantes, o maior volume desde o início da série histórica da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) do IBGE, em 2012.

"O levantamento nos mostrou que o percentual de estagiários que são responsáveis pelos rendimentos do domicílio quase dobrou desde 2018. Portanto, o estágio possibilita a permanência nos bancos escolares e ajuda nas contas de casa", diz Humberto Casagrande, CEO do CIEE.

A remuneração paga pelas empresas e benefícios como vale-alimentação e plano de saúde ajudam no custeio das despesas da família e no pagamento da universidade, apontam relatos de estagiários.

Iakini Igor, 28, que cursa eventos na Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) Ipiranga, explica que os benefícios do estágio que faz na Fundação Osesp (Orquestra Sinfônica do estado de São Paulo) fazem a diferença em sua casa. "Moro com minha mãe e meus irmãos. Com o salário do estágio consigo contribuir com despesas como luz e internet. Os benefícios, como o vale-refeição, são de grande ajuda nas compras do mês e o convênio médico oferece descontos em medicamentos tanto para mim, quanto para meus familiares."

Thiago Raposo, 20, estudante de publicidade e estagiário da Prestex, utiliza dos benefícios para ajudar nas contas de supermercado e para pagar a universidade.

Abraão Victor, 24, estudante de ciências humanas, que mora em Praia Grande, conta que a bolsa o ajuda a se manter trabalhando e estudando.

Segundo o CEO do centro, o número de estagiários que usa recursos do estágio para ajudar sua família tem sido superior a 60%. "Esses recursos que seriam para os jovens investirem na educação, comprando livros, fazendo cursos, até mesmo para seu próprio lazer. Esse dinheiro acaba indo para isso. A grande maioria acaba ajudando a família."

O CIEE, que atende aproximadamente 300 mil jovens, tem uma lista de espera de 3 milhões.

A empresa petroquímica de atuação global nas indústrias da química e do plástico oferece oportunidades que são destinadas para estágio universitário e estágio técnico. As inscrições vão até o dia 9 de setembro e podem ser feitas no site do programa de estágio da empresa.

O estágio universitário é direcionado aos cursos de engenharia (todas), administração, química, direito, relações internacionais, análise de sistemas, publicidade e propaganda, entre outros. As vagas são destinadas para São Paulo (Campinas, Cubatão, Mauá, Paulínia, Santo André e São Paulo); Rio Grande do Sul (Porto Alegre e Triunfo); Bahia (Camaçari e Salvador); Rio de Janeiro (Duque de Caxias e Rio de Janeiro) e Alagoas (Maceió e Marechal Deodoro).

Será uma jornada de 30 horas semanais, com previsão de início em fevereiro de 2025, com modalidades presenciais e híbridas, dependendo da localidade.

Os benefícios oferecidos pela empresa são: bolsa-auxílio (sem valor especificado), vale-refeição ou refeitório, vale-transporte (fretado para algumas localidades), estacionamento no local, bolsa de inglês para pessoas com nível básico, seguro de vida e convênio médico.

É preciso ter a partir de 18 anos; ser estudante do segundo ano de bacharelado ou tecnólogo; ter previsão de formatura a partir de março de 2026.

O estágio técnico é voltado às áreas de química, mecânica, eletrônica, segurança do trabalho, entre outros.

Cielo

Empresa de serviços financeiros tem 37 vagas nas áreas marketing, financeiro, tecnologia, logística e comercial, disponíveis para estudantes de formações acadêmicas variadas. As inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto e são feitas pelo site do programa.

É necessário possuir formação a partir de dezembro de 2025, disponibilidade para atuar em modelo híbrido e duas vezes por semana presencialmente, na sede da Cielo em Barueri, São Paulo, com uma jornada de 30 horas semanais.

Será oferecida bolsa-auxílio; assistência médica e odontológica; auxílio-refeição e alimentação; fretado/vale-transporte ou estacionamento; auxílio trabalho remoto; seguro residencial e automóvel; seguro de vida; assistência funeral familiar; canal de apoio a especialistas (nutrição, psicologia, ginecologia, etc); campanha de vacinação; modelo híbrido e horário flexível.

Santander

O programa de trainee tem duração de 18 meses e as inscrições vão até o dia 9 de setembro. Para saber mais informações e inscrever-se, acesse o site.

É necessário ter formação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024, em diferentes cursos de graduação; disponibilidade para viagens e mudança para qualquer estado; ser estrangeiro, possuir RNE e visto para trabalhar no Brasil.

O salário é de R$ 8.700; há participação nos lucros e resultados, vale-transporte, assistência médica e odontológica, vale-alimentação e refeição, seguro de vida, previdência privada, auxílio creche/babá; facilities (restaurantes, refeitório, lanchonete, mini-mercado, SPA & Estética, salão de beleza com esmaltaria, lavanderia, costureira, academia, bicicletário).

A previsão de início é para janeiro de 2025.

Sodexo

Abriu 31 vagas para estágio, 20 serão na capital paulista e 11 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Inscrições vão até o dia 27 de agosto. Para saber mais informações e inscrever-se, acesse o site.

É necessário ser estudante de curso superior (bacharelado), com formação prevista entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, além de disponibilidade para trabalhar por 6 horas diárias, ou seja, 30 horas semanais, com jornada de trabalho híbrida, sendo três vezes na semana home office e duas no escritório.

O programa tem duração de um ano e é previsto que o processo seja iniciado em novembro de 2024.

Os benefícios serão bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, vale-refeição para os dias que trabalhar em casa e refeição no local (café da manhã e almoço) para os dias de trabalho no escritório; ajuda de custo home office, vale-transporte; benefício que oferece suporte psicológico, financeiro, social e jurídico), gympass e terapia duas vezes no mês subsidiada pela empresa.

Vale

Oferece 43 vagas para pessoas que desejam trabalhar no modelo presencial no Pará e Maranhão, porém é aberto a todo Brasil. É necessário ter concluído curso superior de engenharia ou geologia a partir de dezembro de 2021, porém estudantes com formação até dezembro de 2024 também podem se inscrever.

As inscrições vão até o dia 19 de setembro e são feitas no site do programa. A previsão de contratação é para o início de 2025. O programa tem duração de 12 meses, com benefícios de um salário que, segundo a empresa, é compatível com o mercado e participação nos lucros e resultados, auxílio mudança, plano de previdência privada, assistência médica e odontológica, auxílio-farmácia, vale alimentação, refeição no local de trabalho, seguro de vida em grupo, auxílio-creche, gympass.