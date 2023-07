Como e quando dizer 'não' para impor limites no trabalho

São Paulo

Você é aquela pessoa que, mesmo com um monte de coisas para fazer no trabalho, não sabe como dizer "não"? Ou então, quando seu expediente chega ao fim e te fazem um pedido, você ainda assim aceita?

A edição de hoje foi feita para você.

Recusar tarefas no trabalho está relacionado ao medo de desagradar a chefia ou a equipe, além do receio de que a recusa possa ser um obstáculo para progredir na carreira - sofiko14 / Adobe Stock

Por que é tão difícil falar "não"? Há alguns motivos:



1. Uma cultura corporativa que valoriza a ideia de que os trabalhadores precisam estar sempre à disposição da empresa, diz Lucas Freire, psicólogo organizacional. É algo que se tornou tão natural que fica difícil recusar solicitações.

Não é à toa que, quando as pessoas tentam desfrutar do lazer, muitas vezes sentem culpa, complementa Freire.

2. Medo de desagradar a chefia ou a equipe e o desejo de se sentir útil e prestativo.

Há um receio da recusa ser um empecilho para ascender na carreira, diz Maria Sartori, diretora associada da consultoria em recrutamento e seleção Robert Half.

Como saber se é preciso dizer "não"?



Quando o pedido ignora acordos de trabalho e ultrapassa a linha do que é saudável. Isso pode ser invasivo e prejudicar a qualidade de vida do profissional, justifica Freire.

Exemplos: marcar reuniões durante a hora de almoço ou pedir tarefas fora do horário do expediente.

Quando um pedido que não é urgente chega, mas você está comprometido com outra tarefa.

Exemplo: não podemos desmarcar uma reunião que já estava marcada porque o gestor fez um pedido de última hora que não é urgente nem fundamental naquele momento, diz Sartori.

Então como recusar um pedido no trabalho?



1. Organize prioridades. Primeiro, é importante ter clareza sobre quais tarefas e objetivos têm maior importância.

Por quê? Isso ajuda a construir bons argumentos para explicar por que você está estabelecendo limites ao recusar o pedido, afirma Freire.

2. Entenda que a recusa não precisa ser definitiva. Pode ser apenas uma resposta para aquele momento específico.

Exemplo: "Querido colega ou gestor, neste momento não consigo, pois estou focado em tal demanda. Podemos nos falar daqui a três horas?", sugere Sartori.

3. Mensagens automáticas ajudam. Thainá Becker, mentora de carreiras, sugere indicar que você está ausente nos canais de comunicação que a empresa utiliza.

Exemplo: "Olá, estou em um momento de foco e vou responder sua mensagem no final do dia."

Por quê? Essa abordagem é delicada e gentil, pois fornece uma previsão de quando a pessoa será respondida, além de permitir que o profissional se concentre no que é realmente relevante, diz Becker.



Como fazer isso quando seu chefe faz o pedido?



Peça ajuda para entender qual é a prioridade do que precisa ser feito.

Exemplo: "Adoraria te ajudar, mas estou tocando tal projeto. Devo fazer o que você está me pedindo agora ou devo continuar com o que estou fazendo?", indica Sartori.

Negocie prazos fornecendo uma solução.

Exemplo: "Este pedido novo é importante, e vou encaixá-lo na minha agenda, mas as prioridades para esta semana já foram definidas. Há alguma margem de negociação? Proponho deixar essa atividade para a próxima semana. É possível?", sugere Becker.



E se for para meus colegas? Dê uma negativa com uma previsão de quando poderá ajudá-lo.

Como? "Adoraria te ajudar, mas não consigo neste momento. Podemos nos falar amanhã ou podemos nos falar daqui a algumas horas?", sugere Sartori.

Se você evitar o "não"...



1. Pode comprometer a qualidade do trabalho entregue, diz Freire.

"As pessoas acham que evitar a recusa irá aumentar sua produtividade, mas é o contrário", explica.

Dizer sim para tudo impossibilita focar em atividades estratégicas e relevantes, aquelas que realmente farão diferença para alcançar uma promoção, complementa Becker.

2. Você cria maus hábitos, pois as pessoas vão assumir que você está sempre disponível e, consequentemente, vão sempre te procurar.



3. Pode gerar sobrecarga e ter impacto na qualidade de vida.

Por quê? O profissional terá que estender seu horário de trabalho para cumprir com tudo o que se comprometeu, diz Sartori.



Ao adotar o "não", você...



...Reduz o estresse e consegue maior produtividade. Dizer "não" é uma ferramenta de autocuidado na vida do profissional porque promove bem-estar para sua saúde física e mental, diz Freire.

Por quê? Estabelecer limites não se trata de resistência ao trabalho, mas de impor limites para que o profissional seja mais produtivo, complementa.

...Melhora no gerenciamento de tempo ao se dedicar a tarefas importantes e cumprir prazos com mais eficiência.

Pergunte ao Especialista

Espaço para responder dúvidas relacionadas ao Tema da Semana.

Thainá Becker, mentora de carreiras - Thatiana Koenig

Como dizer "não" a uma nova proposta de trabalho ou a um desafio para o qual você não se sente preparado?

Para dizer esse "não", é importante verificar se aquela posição ou desafio se conecta com seu perfil profissional e seus objetivos de carreira. Faça uma avaliação prévia e, ao ter essa clareza para entender seu perfil e avaliar as vagas, você pode responder assim:

"Fico muito lisonjeada e grata pela proposta. Isso mostra que nosso relacionamento na empresa está muito bom e isso me deixa feliz. No entanto, para este momento da minha carreira, entendo que esse desafio não está alinhado com o meu próximo objetivo, que é tal. Sendo assim, acredito que seria melhor eu permanecer na posição atual por mais tempo, pois tenho um ciclo para fechar aqui ainda e entregas importantes para finalizar. Futuramente, estou à disposição para outras posições em áreas que estejam alinhadas com meu planejamento de carreira".

Fui aprovado em uma vaga de emprego, mas não vou aceitar. Como recusar a proposta sem fechar as portas?

O primeiro ponto é você se mostrar grato e contente pelo resultado. Por exemplo: "Fiquei feliz pela aprovação no processo seletivo, e a proposta é atrativa, mas [explique o motivo da recusa, seja porque surgiu uma oportunidade melhor ou mais alinhada ao seu perfil]. Neste momento, entendo que não faz sentido aceitar a posição, e fico à disposição para futuras oportunidades".