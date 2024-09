Alemanha enfrenta crise de empregos

Frankfurt | Financial Times

A acumulação de mão de obra pós-pandemia e as rígidas regras de proteção aos funcionários estão mascarando mudanças preocupantes no mercado alemão de empregos industriais bem remunerados.

Depois de atingir uma baixa histórica de 4,9% na primavera de 2019, a taxa de desemprego na maior economia da zona do euro subiu para 6%, de acordo com dados do Departamento Federal do Trabalho.

Embora ainda esteja abaixo da média da zona do euro —e menos da metade em relação às taxas observadas na virada do século 21—, economistas e especialistas acreditam que a situação do mercado de trabalho é pior do que os números sugerem.

Funcionário da siderúrgica ThyssenKrupp. - Ina Fassbender/Reuters

Eles alertam que os números escondem uma queda no trabalho industrial altamente qualificado e bem pago, com mais problemas por vir, à medida que os gigantes industriais lutam para lidar com os altos preços da energia, exportações fracas e mudanças tecnológicas.

O mercado de trabalho do país, antes aquecido, está sofrendo com "uma morte por mil cortes", disse Carsten Brzeski, economista-chefe do banco holandês ING.

Enquanto a Alemanha ainda está criando muitos empregos mal pagos, a vital indústria automobilística do país, avaliada em € 564 bilhões (R$ 3,5 trilhões), está lutando para sobreviver à mudança para carros elétricos, que não exigem tanta engenharia complexa —ou mão de obra— quanto aqueles movidos a gasolina.

Na segunda-feira (2), o presidente-executivo da Volkswagen, Oliver Blume, anunciou planos de voltar atrás na promessa da empresa de não cortar empregos até 2029. O fechamento de fábricas na Alemanha também está sendo considerado, algo que não aconteceu nos 87 anos de história da empresa.

O emprego no setor automobilístico atingiu o pico em 2018 e caiu 6,5% para 780 mil trabalhadores no ano passado. É provável que caia ainda mais, pois a concorrência de marcas estrangeiras de veículos elétricos desafia a Volkswagen, a Mercedes-Benz e a BMW.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A rede nacional de fornecedores das montadoras foi duramente atingida. Uma pesquisa com 50 delas feita pela Horváth, uma consultoria, em agosto, revelou que 60% estão planejando reduzir sua força de trabalho alemã nos próximos cinco anos.

A Continental, terceira maior fornecedora da Alemanha, com € 41,4 bilhões (R$ 257,4 bilhões) de receita anual, decidiu sair do negócio de peças de automóveis e focar em pneus. Está cortando milhares de empregos enquanto se prepara para desmembrar sua unidade de sensores e sistemas de freio.

Em outros setores, grandes empresas como SAP, Miele e Bayer anunciaram mais de 55 mil cortes de empregos neste ano até agora, de acordo com um cálculo do Financial Times —embora alguns deles estejam fora da Alemanha. Outras gigantes da indústria, como Thyssenkrupp e Basf, estão negociando com sindicatos o número de demissões, ainda não divulgado.

Leia mais Volkswagen reafirma fechamento de fábricas sob protesto de 25 mil funcionários em reunião

Bernd Fitzenberger, diretor do IAB (Instituto de Pesquisa de Emprego), descreveu a situação no mercado de trabalho da Alemanha como "altamente preocupante."

"Algumas empresas de ponta começaram a questionar negócios [na Alemanha], que há muito tempo são muito bem-sucedidos", disse Fitzenberger.

Ulrich Sittard, sócio do escritório de advocacia Freshfields Bruckhaus Deringer, que assessora algumas das maiores empresas do país sobre redução de pessoal, disse que seu trabalho relacionado à redundância dobrou nos últimos dois anos.

"Minha percepção é que o corte de empregos entre as empresas líderes alemãs atingiu o nível mais alto desde a crise financeira."

Rápido envelhecimento piora as perspectivas

Com a economia encolhendo em três dos últimos seis trimestres, alguns acreditam que as empresas estão retendo mais trabalhadores do que precisam.

Em vez de perder empregos, as pessoas são mantidas devido ao medo de que o rápido envelhecimento da sociedade alemã possa levar a uma escassez generalizada de trabalhadores qualificados.

"Vinte anos atrás, dois anos de fraco crescimento econômico teriam causado um pico muito maior no desemprego", disse Holger Schäfer, especialista em mercado de trabalho do Instituto Econômico Alemão IW, um instituto de pesquisas financiado por empregadores.

O aumento do desemprego também pode, pelo menos em parte, ser explicado pelo influxo de 1 milhão de refugiados da Ucrânia, três quartos deles em idade produtiva. Embora 200 mil tenham encontrado um emprego, 210 mil estão recebendo benefícios de desemprego e outros 300 mil estão em treinamento.

Como os trabalhadores são protegidos pelas rígidas leis trabalhistas da Alemanha, as empresas estão tentando evitar demissões. Em vez disso, tentam chegar a um consenso com os conselhos de trabalhadores, oferecendo generosos pacotes de demissão voluntária.

Incluindo planejamento e preparação, as negociações com os trabalhadores "podem facilmente levar um ano", disse Sittard, e os empregadores geralmente oferecem como indenização entre meio mês e um mês inteiro de salário por ano de mandato. "Em alguns setores, como a indústria química, isso geralmente sobe para 1,5", disse ele.

A Continental está entre as empresas que tentam uma abordagem diferente. Em 2019, ela abriu um centro de reciclagem educacional para "construir pontes para novos empregos" para futuros ex-funcionários. Trabalhadores da indústria automobilística podem adquirir novas habilidades em áreas como robótica, logística e trabalho elétrico.

"Eu tinha a sensação de que os anos muito bons na indústria automobilística tinham acabado e que agora haveria uma retração", disse a diretora de relações trabalhistas da Continental, Ariane Reinhart, ao FT. "No passado, você iria aposentar pessoas de 57 anos para atingir suas metas. Mas essas pessoas são necessárias ao mercado de trabalho —são pessoas qualificadas, que pagam impostos e podem comprar mais [bens]".

Medo do mercado de trabalho de 'duas camadas'

Na indústria química da Alemanha, que emprega 480 mil pessoas, "a desindustrialização está a todo vapor", alertou o órgão comercial da indústria VCI em outubro de 2023, em uma carta aos legisladores em Berlim. O setor, que responde por 8% do uso total de energia da Alemanha, está lutando para sobreviver após o aumento dramático no custo do gás, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A Basf, a maior empregadora, está reduzindo a capacidade na Alemanha e expandindo a produção na Ásia. A realocação da produção está resultando em danos permanentes à capacidade econômica. "Uma planta química que foi fechada na Alemanha não vai voltar", disse Schäfer.

Uma das razões pelas quais essas preocupações não se espalharam é que o mercado de trabalho alemão em geral ainda está criando empregos.

Cálculos do Departamento Federal de Estatísticas mostram que o número total de pessoas empregadas atingiu um recorde de mais de 46 milhões.

O problema é que aqueles que estão desaparecendo na indústria são mais bem pagos do que os novos empregos em creches, casas de repouso, saúde e educação.

Embora essas novas funções sejam vitais para a sociedade, o medo é que a Alemanha esteja criando um mercado de trabalho de duas camadas, levando a um crescimento de renda medíocre, aumento da desigualdade e maiores gastos públicos.

"Não podemos viver apenas cuidando dos filhos uns dos outros e ensinando a nós mesmos", disse Schäfer.