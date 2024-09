Economia dos EUA está melhor ou pior com Biden do que com Trump?

BBC News Brasil

Tem sido um pergunta recorrente na atual campanha presidencial dos Estados Unidos: a economia do país teve um desempenho melhor sob o democrata Joe Biden ou seu antecessor, o republicano Donald Trump?

"Por muitos indicadores, nossa economia é a mais forte do mundo", afirmou a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris.

Já Trump diz que criou a "maior economia da história do nosso país", e que o governo Biden-Harris a teria arruinado.

Analisamos alguns indicadores-chave para comparar o desempenho econômico sob as duas presidências.



Crescimento da economia

Embora o impacto da pandemia de covid-19 dificulte a comparação, ambos os presidentes podem apontar alguns feitos econômicos notáveis, apesar da dificuldade dos salários acompanharem os aumentos de preços nos últimos anos.

Primeiro, vamos olhar para o crescimento econômico usando o PIB (Produto Interno Bruto), o valor de todos os bens e serviços na economia dos EUA.

Houve um colapso dramático no PIB durante a pandemia de covid-19, pois muitas empresas fecharam.

Após esse período, a economia se recuperou fortemente sob Trump —e se recuperou melhor do que muitos outros países ocidentais.

Isso continuou com Biden, com os EUA apresentando a recuperação mais forte da pandemia dentro do G7 (grupo das democracias mais ricas do mundo), medida pelo PIB.

Mas os quatro anos de Trump no mandato não foram o melhor período da história da economia americana, como ele gosta de alegar.

Entre janeiro de 2017 e janeiro de 2021, a taxa média de crescimento anual foi de 2,3%.

Este período inclui a desaceleração e a recuperação da economia como resultado da pandemia.

Sob a presidência de Biden até agora, esse número é de 2,2% —ou seja, quase o mesmo.

Houve períodos no passado em que o crescimento do PIB foi significativamente maior do que a média de Trump e Biden, como na década de 1970.

Inflação

O ritmo com que os preços estão subindo tem sido uma grande questão na campanha.

Os preços aumentaram significativamente nos dois primeiros anos do governo Biden, atingindo um pico de 9,1% em junho de 2022.

Trump disse que os EUA experimentaram "a pior inflação que já tivemos".

Mas isso não é verdade: a última vez que a inflação anual ficou acima de 9% foi em 1981, e chegou a pontos muito mais altos em vários outros momentos da história.

A inflação dos últimos 12 meses agora caiu para cerca de 3% —mas continua mais alta do que quando Trump deixou o cargo.

Os preços dos alimentos, por exemplo, aumentaram 13,5% no período de um ano encerrado em agosto de 2022.

Este foi o pico sob o governo Biden, e os preços se estabilizaram um pouco desde então —com o custo dos alimentos aumentando 1,1% de julho de 2023 a julho deste ano.

A tendência recente é comparável a muitos outros países ocidentais que passaram por alta inflação em 2021 e 2022, já que problemas na cadeia de suprimentos global impulsionados pela covid-19 e pela guerra na Ucrânia contribuíram para o aumento dos preços.

Mas alguns economistas dizem que o Plano de Resgate Americano de US$ 1,9 trilhão de Biden, aprovado em 2021, também foi um fator —já que a injeção de dinheiro na economia levou a um aumento ainda maior dos preços.

Empregos

O governo Biden tem frequentemente apontado o crescimento de empregos como uma grande conquista.

Antes das grandes perdas em 2020 devido à covid, nos primeiros três anos da presidência de Trump, quase 6,7 milhões de empregos foram adicionados, considerando dados de trabalhos não agrícolas (que cobrem cerca de 80% da mão de obra).

Houve um aumento de quase 16 milhões de empregos desde que o governo Biden assumiu, em janeiro de 2021.

Biden afirma que este é o "crescimento de empregos mais rápido em qualquer momento de qualquer presidência em toda a história americana".

Isso é verdade, se você olhar os dados disponíveis desde que os registros começaram, em 1939.

Mas seu mandato se beneficiou de uma forte recuperação na atividade econômica conforme o país encerrou políticas de isolamento social por conta da pandemia.

"Muitos dos empregos teriam voltado se Trump tivesse vencido em 2020, mas o Plano de Resgate Americano desempenhou um papel importante na velocidade e agressividade da recuperação do mercado de trabalho", afirma o professor Mark Strain, economista da Universidade de Georgetown.

Este plano de gastos aprovado pelo governo Biden em 2021 foi projetado para estimular a economia após a pandemia.

O crescimento de empregos mais fraco do que o esperado em julho levou a temores de uma desaceleração repentina na economia dos EUA. Com o receio, o mercado de ações foi atingido, mas desde então se estabilizou.

Tanto Trump quanto Biden destacam os baixos níveis de desemprego sob seus mandatos.

Antes da pandemia, o governo Trump apresentava uma taxa de desemprego de 3,5%.

Como em muitas partes do mundo, as medidas de bloqueio por conta da covid-19 levaram a níveis crescentes de desemprego nos EUA, mas a taxa caiu para cerca de 7% quando Trump deixou o cargo.

Sob o governo Biden, o desemprego continuou a cair até chegar a 3,4% em janeiro de 2023 —a menor taxa em mais de 50 anos—, mas desde então subiu para 4,3%.

Salários

Em termos de salários, estes aumentaram sob Trump, mas a uma taxa semelhante à de seu antecessor Barack Obama —até a covid-19.

Os salários dos trabalhadores aumentaram rapidamente no início de 2020, com a pandemia. Isso porque os trabalhadores com salários mais baixos tinham maior probabilidade de serem demitidos nesse período, o que aumentou o salário médio das pessoas que ainda estavam empregadas.

Sob Biden, a renda semanal média nominal cresceu, mas há dificuldade de acompanhar o aumento de preços causado pela alta inflação.

Quando ajustados pela inflação, os ganhos semanais médios ficam menores do que quando Biden assumiu o cargo.

Mercado financeiro

O mercado de ações dos EUA não é necessariamente um reflexo da economia mais ampla —mas muitos americanos têm investimentos, então seu desempenho tem alguma importância.

O Índice Dow Jones é uma medida do desempenho de 30 grandes empresas listadas nas bolsas de valores dos EUA.

O índice atingiu recordes durante o mandato de Trump, mas caiu quando os mercados reagiram à pandemia —eliminando todos os ganhos obtidos sob o governo do republicano.

No entanto, o mercado de ações se recuperou para níveis acima dos pré-pandêmicos quando Trump deixou o cargo, em janeiro de 2021.

Ele continou a crescer sob Biden e, embora tenha havido oscilações recentes, atingiu níveis recordes sob seu governo também.