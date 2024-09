Aneel recua e aciona bandeira vermelha 1 na conta de luz em setembro

São Paulo

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou nesta quarta-feira (4) que acionou a bandeira vermelha patamar 1 para o mês de setembro. A redução do patamar da bandeira vermelha 2, que havia sido anunciada na semana passada, ocorre após a correção de informações do PMO (Programa Mensal de Operação), de responsabilidade do ONS (Operador Nacional do Sistema).

Agora, o acréscimo na conta de luz de setembro será de R$ 4,463 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos. Anteriormente, na bandeira vermelha patamar 2, o acréscimo previsto era de R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos.

Linhas de transmissão de energia elétrica - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A mudança também ocorre após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ter falado na manhã desta quarta sobre a possibilidade de revisão da bandeira tarifária. Silveira havia adiantado que o acréscimo nas contas de luz de setembro poderia ser revisto para baixo por causa de erros na decisão que elevou a cobrança.

Silveira destacou que o nível dos reservatórios brasileiros tem mais que o dobro do registrado em 2021 —última vez que a bandeira vermelha patamar 2 havia sido acionada— quando o país passou por uma grave crise hídrica e do setor elétrico e que, por isso, neste ano, mesmo com a seca extrema, o Brasil não deve passar por tal situação.

O acionamento da bandeira vermelha e a ampliação do uso das térmicas, decidida nesta terça-feira (3) pelo Cmse (Comitê de Monitoramento do Setor Energético) são respostas do setor à seca extrema que atinge o Brasil e tanto reduz a disponibilidade de água para geração de energia, como aumenta a demanda da população por ela.

Diante da alteração das informações do PMO, a Aneel solicitou para a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) avaliação e recálculo dos dados, que indicaram o acionamento da bandeira vermelha patamar 1.

Além disso, a diretoria da agência também definiu que serão instaurados processos de fiscalização para auditar os procedimentos dos agentes envolvidos na definição da PMO e cálculo das bandeiras.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel em 2015 para indicar, aos consumidores, os custos variáveis da geração de energia no Brasil.

A bandeira verde indica que não há custo extra; a amarela, que as condições de geração não são tão favoráveis; a vermelha, que as condições de geração têm um custo mais elevado.

A conta de luz vinha em uma sequência de bandeiras verdes, iniciada em abril de 2022 e mantida por mais de dois anos por conta do volume de chuvas e geração de energia renovável no país. A interrupção da série ocorreu em julho, quando foi anunciada a bandeira amarela, já por causa das previsões de chuva abaixo da média até o final do ano.

Mesmo com a confirmação da escassez de precipitação em julho, a bandeira verde chegou a ser retomada em agosto, segundo a Aneel, por causa do volume de chuva na região Sul.