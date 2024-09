Apps de namoro desenvolvem IA para ajudar nas cantadas

Londres | Financial Times

Os gigantes dos aplicativos de namoro estão correndo para criar "wingmen" alimentados por inteligência artificial que podem treinar usuários frustrados da Geração Z sobre como criar melhores cantadas e desenvolver um romance em crescimento.

Tinder, Hinge, Bumble e Grindr disseram que estão construindo ou testando ferramentas de IA e assistentes de chatbot para fazer desde gerar quebra-gelos e construir perfis até fornecer feedback sobre o flerte do usuário.

"A IA vai ajudar as pessoas a fazerem melhores conexões", disse o diretor de produto da Grindr, AJ Balance, ao Financial Times. "É aquele amigo no bar que está te ajudando a convidar alguém para sair - mas no contexto virtual."

Essa mudança da indústria em direção a conselhos e treinamentos de relacionamento alimentados por IA vem à medida que a chamada fadiga dos aplicativos de namoro, especialmente entre os usuários mais jovens, continua a assolar o mercado de matchmaking online.

Grupos de namoro online estão apostando que feedback personalizado e conselhos de chatbots de IA trarão datadores decepcionados de volta aos seus produtos.

Balance disse que o assistente de chatbot da Grindr, chamado Grindr Wingman, iria combater o esgotamento ajudando os usuários a superar os "maiores pontos de dor" do namoro online, incluindo gerar prompts de conversa com base nos perfis únicos dos usuários e históricos de chat.

Ele acrescentou que a IA poderia eliminar o trabalho árduo do namoro online: "A ideia de um wingman conversando com o wingman de outra pessoa, talvez para ver como seria sair em um encontro ou encontrar áreas de interesse comum, é algo que vale a pena explorar", disse ele.

O Tinder, o produto que popularizou pela primeira vez a ação de classificar os perfis de possíveis combinações deslizando para a esquerda ou para a direita, também disse que pretende usar a IA "para apoiar os datadores ao longo de toda a jornada de namoro" dentro dos "próximos 12 meses".

A empresa já iniciou um lançamento limitado de uma ferramenta de construção de perfil de IA, projetada para aliviar "o fardo da seleção de fotos", que analisa as fotos pessoais de um usuário e seleciona as melhores imagens. O Bumble também disse que está desenvolvendo uma funcionalidade semelhante.

As ações do Bumble, avaliado em US$ 830 milhões, que é dono do aplicativo de namoro focado em mulheres e dos apps Badoo e Fruitz, caíram mais de 25% em agosto, depois que a empresa reduziu suas projeções de receita e reconheceu que uma recente reformulação de marca ainda não havia reacendido o crescimento do usuário.

Enquanto isso, o gigante de US$ 9,6 bilhões da indústria de namoro, Match Group, está sob pressão de investidores ativistas para entregar uma reviravolta em seu maior produto, o Tinder, que relatou um sétimo trimestre consecutivo de queda no número de assinantes pagantes nos três meses até junho.

Uma pesquisa da OnePoll em março descobriu que mais de três quartos dos usuários de aplicativos de namoro haviam experimentado esgotamento, sendo que 40% deles atribuíram seu cansaço a falhas repetidas em encontrar uma boa combinação.

O Hinge, outro grande produto do Match Group além do Tinder, disse que também está buscando o "objetivo final" de os usuários se sentirem "como se tivessem um casamenteiro pessoal (impulsionado por IA) dentro do aplicativo".

O aplicativo focado em relacionamentos, que continuou a crescer apesar da recente desaceleração no Tinder e no Bumble, foi o primeiro produto de namoro mainstream a fornecer prompts para os usuários responderem em seus perfis, como "A maneira de me conquistar é..." ou "A coisa mais boba sobre mim é...".

O Hinge disse que planeja lançar uma ferramenta de chatbot oferecendo feedback gerado por IA sobre as respostas do usuário às suas prompts exclusivas.

O Match Group adicionou que está investindo na contratação de talentos em IA como uma prioridade "revolucionária" para seus principais produtos de namoro. A empresa disse que engenheiros da Hyperconnect, a empresa sul-coreana de mídia social que adquiriu em 2021, seriam redirecionados para construir ferramentas de IA no Tinder e Hinge.

O Balance disse que o Grindr estava contratando especialistas em relacionamentos e especialistas em saúde sexual para garantir que seu assistente de chatbot fornecesse conselhos positivos aos usuários, enquanto a CEO do Bumble, Lidiane Jones, disse que o "suporte de conversação" de IA de sua empresa "ajudará nossos clientes a ganhar confiança para serem o melhor de si mesmos".

Alguns especialistas permanecem céticos.

"O objetivo final de tudo isso é transformar o amor em uma atividade de matchmaking eficiente, em vez de uma reviravolta imprevisível do destino", disse Carolina Bandinelli, pesquisadora da Universidade de Warwick. "E eu não acho que isso seja possível."

Texto de Financial Times, traduzido com auxílio de ferramenta de inteligência artificial e editado por Júlia Moura.