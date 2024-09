TJ-SP anula prova do concurso de escrevente realizada neste domingo

São Paulo

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) anunciou que a prova realizada no último domingo (8) para o concurso de escrevente técnico judiciário da capital foi anulada.

Em nota, o tribunal afirma que, em um dos locais em que a prova foi realizada, a fiscal de sala encerrou o exame com uma hora de antecedência.

Para não prejudicar os candidatos presentes e garantir a isonomia do processo, a presidência do TJ-SP decidiu que uma nova prova objetiva será realizada para o preenchimento do cargo.

O concurso tem 572 vagas e exige ensino médio.

"Todos os candidatos inscritos no referido certame deverão aguardar a publicação de novo edital de convocação, sendo que a nova data de aplicação da prova objetiva será publicada antecipadamente pela banca organizadora", diz o presidente do Tribunal de Justiça, Fernando Antonio Torres Garcia, em nota.

O edital de convocação para os candidatos que terão que realizar a prova novamente ficará disponível nos canais de comunicação do TJ-SP e no site da Vunesp, banca organizadora do concurso.

A data da nova prova ainda não foi definida. O tribunal informou ainda que a anulação das provas é válida somente para a capital, assim, os exames objetivos realizados na outras regiões do estado não serão afetados.

Como funciona o concurso do TJ-SP?

De acordo com o edital, o concurso é realizado em duas etapas: a primeira, que aconteceu no dia 8, refere-se à fase objetiva, enquanto a segunda, à parte prática. Ao todo, 572 vagas para o cargo de escrevente técnico judiciários foram abertas.

A prova objetiva foi composta por cem perguntas de múltipla escolha, distribuídas em três blocos:

Bloco 1: língua portuguesa;

Bloco 2: conhecimentos em direito;

Bloco 3: conhecimentos gerais (atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico).

A segunda etapa, além de compreender a prova prática —que será realizada apenas para os candidatos habilitados e com melhor classificação—, também conta com os procedimentos de heteroidentificação e as perícias biopsicossociais para candidatos que concorrem por cotas a pessoas negras e a pessoas com deficiência.

O salário para os candidatos aprovados é de R$ 6.043,54 e conta com auxílios para alimentação, saúde e transporte.