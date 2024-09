Dataprev abre concurso com 236 vagas e formação de cadastro reserva; veja como será

São Paulo

A Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) começa a receber inscrições para seu novo concurso público para o preenchimento de 236 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 3.893,95 a R$ 9.173,62.

As inscrições tiveram início nesta sexta-feira (6) e seguem até o dia 3 de outubro. Elas podem ser feitas neste link. A organização da seleção é da FGV (Fundação Getúlio Vargas), conforme edital do concurso publicado no DOU (Diário Oficial da União) desta sexta.

O novo concurso prevê a projeção de um cadastro de reserva para utilização no período de dois anos e a reformulação do modelo de convocação de pessoas com deficiência.

A validade do concurso é de dois anos —contados a partir da data de homologação do resultado final— podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Do total de postos, 5% serão destinados a pessoas com deficiência e 20% serão reservadas para candidatos pretos e pardos.

O edital prevê vagas para todas as unidades da empresa, localizadas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina. As provas serão aplicadas em todo o território nacional.

Qual o calendário do concurso Dataprev 2024?

Atividade Data Divulgação do edital 6 de setembro Período de inscrição de 6 de setembro a 3 de outubro Aplicação das Provas 17 de novembro

A datas de divulgação dos resultados finais ainda não foram divulgadas.

Quais são os cargos?

O concurso prevê a abertura de vagas para os cargos de analista de tecnologia da informação, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, com remuneração inicial de R$ 9.173,62.

Para os que se candidatarem à vaga de analista de processamento, o salário inicial é de 7.103,3. Os cargos de auxiliar de enfermagem e técnico de segurança do trabalho têm o valor inicial de R$ 3.893,95.

Os contratados recebem, além do salário-base e do adicional de atividade, benefícios previstos no acordo coletivo da categoria e em normativos internos como vales alimentação/refeição no valor de R$ 1.165,20; auxílio pré-escolar ou escolar para filhos de até R$ 1.586,71; auxílio-tratamento especializado para filhos com deficiência de até R$ 1.230; seguro de vida em grupo; reembolso de assistência à saúde; PLR ( Participação nos Lucros e Resultados); Gratificação Variável por Resultado; possibilidade de progressão na carreira e plano de previdência complementar (Prevdata).

O que acontece com o concurso público de 2023?

Segundo a Dataprev, o concurso público de 2023, válido até o dia 28 de novembro deste ano, não será prorrogado. A seleção havia previsto a contratação imediata para 222 vagas, e o número de contratações efetivas já passa de 380.

A decisão para a formulação do novo concurso " considerou a necessidade de ajuste nos perfis para contemplar novas demandas identificadas, além de ampliar o concurso para um cenário nacional, possibilitando a participação de candidatos de outros estados além daqueles em que a empresa mantém unidade", explica a empresa em comunicado oficial.

Quais os principais destaques do novo concurso?

Para o professor Vitor Kessler, do Gran Concursos, um dos principais destaques da nova seleção é que não haverá prova escrita. Esse ponto é bom para profissionais que tenham dificuldades com redação.

"Muita gente que tem dificuldade com a escrita pode se animar com a prova pela falta da parte discursiva", diz.

Kessler aponta, no entanto, que o tempo curto de preparo pode atrapalhar. "Por outro lado, o tempo de preparação é curto, já que o concurso ocorre em novembro e a banca da FGV é complexa, cobrando muito do concurseiro. Por isso, é provável, sobretudo para a área de TI, que seja uma prova muito técnica, cobrindo assuntos que normalmente não aparecem nos certames por serem muito específicos."

