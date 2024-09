Rômulo Saraiva passa a assinar coluna também na edição impressa da Folha

São Paulo

O advogado Rômulo Saraiva, especialista em Previdência Social, assina, a partir desta quinta-feira (5), coluna semanal na edição impressa da Folha.

Professor, advogado e escritor, é autor do livro "Fraude nos Fundos de Pensão" e escreve sobre temas relacionados à Previdência e ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), como direitos dos aposentados, contas públicas, ações judiciais e golpes contra idosos.

Com pós-graduações em Previdência pela Esmatra 6 (Escola Superior da Magistratura Trabalhista da 6ª Região), pela Esmafe-RS (Escola de Magistratura Federal no Rio Grande do Sul) e pela Università di Pisa (Itália), é mestre em direito previdenciário pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e membro da comissão de seguridade social da OAB-PE (Ordem dos Advogados do Brasil de Pernambuco).

Saraiva, 46, é colunista no site da Folha desde fevereiro de 2022. De 2019 a 2021, foi colunista do jornal Agora São Paulo, que encerrou suas atividades em novembro de 2021.

A partir desta quinta, integrará o novo time de colunistas que passaram a publicar no jornal impresso da Folha, com a mudança de formato de standard para berliner, após 103 anos.

O advogado Rômulo Saraiva, na sede da Folha; ele terá coluna semanal na edição impressa todas as quintas-feiras

Em seu livro "Fraude nos Fundos de Pensão", publicado pela editora Juruá em 2022, o especialista analisou falhas na gestão do patrimônio dos recursos previdenciários desses fundos, que, segundo ele, quando não são bem administrados, geram a necessidade de cobrar o prejuízo dos aposentados.

"Infelizmente, no Brasil, existem muitas fraudes e o aposentado termina com a conta. No caso da previdência complementar, tem crescido os desvios e a necessidade de dividir a conta com todos. O livro ajuda o aposentado a recuperar esse prejuízo."

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

O autor está produzindo um segundo livro sobre fraudes no INSS, ainda sem data para publicação.

Nascido e criado no Recife (PE), tem atuado em questões previdenciárias em todo território nacional e também no exterior. É sócio do escritório Rômulo Saraiva Advogados Associados, fundado por seu pai há 50 anos.

"Depender do sistema previdenciário brasileiro significa ter subtraídos direitos e a própria dignidade como pessoa em doses homeopáticas. São reformas —macro e micro— que desestruturam qualquer programação financeira", afirma.