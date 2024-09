Despesas com turismo crescem quase 80% após pandemia; veja estados onde brasileiro gasta mais

Rio de Janeiro

Em retomada após a pandemia, os gastos turísticos nas viagens nacionais com pernoite alcançaram R$ 20,1 bilhões em 2023, indicam dados divulgados nesta sexta-feira (13) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O montante teve um salto de 78,6% na comparação com 2021, o ano anterior da série histórica. Na ocasião, os gastos haviam despencado a R$ 11,3 bilhões, sob impacto das restrições a viagens na crise da Covid-19.

Orla da praia de Ponta Verde, região central de Maceió, em Alagoas - Felipe Brasil - 8.dez.20/Folhapress

Os dados integram um módulo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). O levantamento não foi realizado em 2022 porque não houve renovação do convênio do IBGE com o Ministério do Turismo à época, segundo o instituto.

"A pandemia de Covid-19 influenciou significativamente os padrões de turismo nos anos de 2020 e 2021, com redução acentuada no número de viagens. Em 2023, observou-se uma recuperação, com 19,8% dos domicílios reportando viagens, em contraste com 13,9% e 12,7% nos anos pandêmicos", afirmou o IBGE.

A pesquisa também estima o gasto por pessoa nas viagens nacionais com pernoite. Por dia, essa média foi de R$ 243 no Brasil em 2023, acima dos R$ 233 do ano anterior.

Entre as unidades da Federação, o destino com o maior gasto médio por dia foi Alagoas: R$ 366. Distrito Federal (R$ 342) e Rio de Janeiro (R$ 332) apareceram na sequência.

O Amapá, por outro lado, foi o destino com o menor gasto médio (R$ 111), seguido por Pará (R$ 151) e Amazonas (R$ 153) —veja lista abaixo.

William Kratochwill, analista da pesquisa do IBGE, associou os resultados a questões de oferta e demanda. Ele avaliou que locais com gastos maiores têm tradição turística e costumam atrair visitantes, o que pode pressionar os preços.

"Alagoas é um um estado altamente turístico, com muitos resorts. O Distrito Federal, quem costuma viajar, sabe que não é barato. Os hotéis são caros. O Rio de Janeiro é referência de turismo no Brasil", disse.

A Pnad também levantou informações sobre o setor em 2019, antes da pandemia. O IBGE, contudo, desaconselha a comparação direta desse período com os demais da série (2020, 2021 e 2023) devido a mudanças no intervalo da coleta das informações ao longo dos três últimos anos.

Gasto diário por pessoa em viagens nacionais, segundo destino, em R$

Alagoas 366 Distrito Federal 342 Rio de Janeiro 332 Ceará 321 Pernambuco 308 Mato Grosso 282 Santa Catarina 277 Bahia 277 Rio Grande do Norte 272 Nordeste 266 São Paulo 262 Espírito Santo 260 Sudeste 259 Sul 253 Centro-Oeste 252 Rio Grande do Sul 246 Paraná 243 Brasil 243 Goiás 229 Mato Grosso do Sul 229 Tocantins 222 Rondônia 222 Acre 219 Piauí 210 Paraíba 206 Minas Gerais 204 Sergipe 203 Roraima 170 Maranhão 165 Norte 165 Amazonas 153 Pará 151 Amapá 111



Fonte: IBGE