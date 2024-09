Empresa de data centers da Austrália deve ser vendida por US$ 13,5 bilhões

Tóquio e Sydney (Austrália) | Financial Times

O grupo de fundo de investimentos Blackstone está próximo de anunciar a compra da AirTrunk, uma empresa de data center sediada em Sydney, em uma aposta multibilionária no crescimento da computação em nuvem e da inteligência artificial.

A companhia americana está realizando a movimentação em parceria com o Canada Pension Plan Investment Board e deve pagar 20 bilhões de dólares australianos (US$ 13,5 bilhões ou R$ 75,68 bilhões), segundo uma pessoa com conhecimento do negócio.

Funcionário realiza manutenção em data center na China - Liu Xu/Xinhua

Caso seja concluído, o acordo seria o maior realizado na Austrália neste ano. Além da Blackstone, o grupo de fundo de investimentos Silver Lake e o gestor de ativos DigitalBridge também pretendiam adquirir a AirTrunk.

A empresa australiana construiu rapidamente um império pan-regional com 11 data centers. Fundada em 2016, a AirTrunk é uma das companhias de tecnologia de crescimento mais rápido da região e estava considerando uma possível abertura de ações na Bolsa antes de receber as propostas. O preço de venda incluirá dívidas, disseram duas pessoas familiarizadas com a situação.

A Blackstone está em franca expansão e possui um portfólio de data centers de US$ 55 bilhões e outros em construção e planeja investir bilhões a mais em "desenvolvimento de pipeline prospectivo", disse o CEO da Blackstone, Stephen Schwarzman, em junho.

Desvendando IA Um guia do New York Times em formato de newsletter para você entender como funciona a IA Carregando...

A AirTrunk foi fundada por Robin Khuda, que nasceu em Bangladesh e imigrou para a Austrália quando tinha 18 anos e continua sendo o CEO da empresa. Khuda inicialmente contou com investidores estrangeiros, incluindo o Goldman Sachs, para financiar a empresa enquanto construía data centers maiores que pudessem atender à demanda crescente por infraestrutura de nuvem e IA na Ásia.

A Macquarie, juntamente com o fundo de pensão canadense PSP Investments, adquiriu uma participação de 88% na empresa em 2020 como parte de uma aposta de que o crescimento da IA exigiria um investimento substancial em infraestrutura digital. Esse acordo avaliou a AirTrunk em 3 bilhões de dólares australianos (R$ 11,35 bilhões).

A consolidação no mercado de data centers aumentou no ano passado, à medida que a combinação de alto crescimento e fluxos de caixa de longo prazo atraiu investidores em infraestrutura necessária para suportar o consumo dos data centers necessários para a inteligência artificial.

Blackstone e Macquarie se recusaram a comentar. A AirTrunk não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.