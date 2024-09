Financial Times

Grandes empresas e bilionários geralmente evitam controvérsias políticas. Se exercem poder, preferem fazê-lo nas sombras.

Elon Musk é diferente. Nas últimas semanas, ele endossou Donald Trump e conduziu uma entrevista amigável com ele na sua plataforma X (antigo Twitter). Musk também está envolvido em uma amarga disputa pública com o STF (Supremo Tribunal Federal) do Brasil, que baniu o X na semana passada.

Recentemente, ele afirmou que uma guerra civil é inevitável na Grã-Bretanha e respondeu à prisão na França de Pavel Durov, fundador do Telegram, postando: "POV: É 2030 na Europa e você está sendo executado por gostar de um meme."

Elon Musk durante evento em Los Angeles, na Califórnia - Mario Anzuoni - 13.abr.2024/Reuters

A propriedade do X deu a Musk um megafone massivo para transmitir suas opiniões. Mas focar em sua plataforma de mídia social obscurece a real extensão e fonte de seu poder geopolítico.

É o controle da SpaceX, Starlink e Tesla que deu a Musk um papel central na guerra na Ucrânia e na crescente rivalidade entre Estados Unidos e China; bem como uma participação na guerra em Gaza.

Nesses conflitos, o papel de Musk é mais ambíguo do que nas guerras culturais do ocidente. Suas intervenções imprevisíveis —combinadas com um imenso poder tecnológico e financeiro— fazem dele um míssil geopolítico desgovernado, cujos caprichos podem remodelar os assuntos mundiais.

Quando a Rússia iniciou sua invasão em grande escala da Ucrânia em 2022, um de seus primeiros objetivos foi derrubar o acesso à internet. Ao fornecer à Ucrânia acesso ao Starlink, seu serviço de internet via satélite, Musk manteve as forças armadas do país na luta em um momento crítico.

Mais tarde no conflito, no entanto, Musk escolheu restringir o acesso ucraniano ao Starlink —para dificultar qualquer esforço de atacar as forças russas na Crimeia. Musk citou o risco de uma terceira guerra mundial como justificativa. Essa ação —aliada à sua promoção de um plano de paz que incorporava algumas demandas russas— tornou Musk muito menos popular em Kiev. Mas sua visão dos riscos de uma terceira guerra mundial não era tão diferente da administração Biden.

Onde Musk e o governo dos EUA realmente se separaram foi sobre a China. A abertura de uma enorme fábrica da Tesla em Xangai em 2019 é vista em Washington como um grande revés para o objetivo americano de se manter à frente da China nas tecnologias-chave do futuro. A China agora é o maior produtor mundial de veículos elétricos e autoridades americanas acreditam que os fabricantes chineses aprenderam com —e às vezes roubaram— a Tesla.

O governo Biden está tentando persuadir as principais empresas de tecnologia americanas a se diversificarem para longe da China e se encorajou quando Musk agendou uma visita à Índia no início deste ano, com o objetivo de abrir uma fábrica da Tesla lá. Mas, no último minuto, Musk cancelou e apareceu em Pequim. Na China, ele anunciou uma intensificação do relacionamento da Tesla com o país. A unidade de Xangai agora produz mais da metade dos Teslas fabricados globalmente.

Autoridades americanas notam que o campeonato de Musk pela liberdade de expressão —e disposição para insultar líderes mundiais— não se estende à China. O X está banido para os chineses há muito tempo, mas Musk é escrupulosamente respeitoso com Xi Jinping, líder do país.

Outro estrangeiro que parece ter compreendido Musk é Benjamin Netanyahu, de Israel. Musk foi acusado de promover teorias da conspiração antissemitas no X. Mas foi sua proposta de fornecer Starlink para organizações de ajuda em Gaza que realmente alarmou o governo israelense —que alegou que isso ajudaria o Hamas. Após uma visita a Israel no ano passado, Musk concordou que só operaria o Starlink em Gaza com a aprovação israelense.

A administração Biden está inquieta com muitas das atividades de Musk. Mas suas empresas têm capacidades tecnológicas que nem mesmo o governo dos EUA possui. Para manter a Ucrânia conectada, quando Musk vacilou, o pentágono teve que contratar o Starlink. Quando a Nasa quer transportar astronautas de e para a Estação Espacial Internacional, é a SpaceX que faz isso acontecer.

Se Musk frequentemente fala e age como se fosse mais poderoso do que qualquer governo, pode ser porque, em certos aspectos, isso é verdade.

Mas os governos mantêm um poder chave que ainda escapa a Musk; a capacidade de fazer e aplicar a lei. O confronto entre o Brasil e o X —e a prisão de Durov na França— são ambos sinais de que a era da impunidade das mídias sociais está chegando ao fim no mundo democrático. (Ela nunca existiu no mundo autoritário.)

As empresas de mídia social são cada vez mais propensas a serem regulamentadas mais como empresas de mídia tradicionais, e isso tem implicações custosas. No ano passado, a Fox News teve que pagar à Dominion Voting Systems US$ 787,5 milhões (cerca de R$ 4,4 bi) para resolver reivindicações de difamação, decorrentes da reportagem da Fox sobre teorias da conspiração sobre a eleição presidencial de 2020.

O X está cheio de teorias da conspiração —algumas delas promovidas pelo próprio Musk. Apesar de toda sua riqueza e seu inegável brilhantismo como engenheiro e empreendedor, Musk continuará sujeito às leis dos países em que opera. Essa percepção crescente pode explicar suas explosões cada vez mais furiosas contra o Brasil, Grã-Bretanha, UE (União Europeia) e o estado da Califórnia —e qualquer outro que ouse ficar em seu caminho.

O X não é a fonte do poder de Musk. Mas pode marcar o ponto onde seu poder é limitado.