Noruega é o primeiro país a ter mais carros elétricos que movidos a gasolina

Pela primeira vez, um país conseguiu ampliar a sua frota de carros elétricos a ponto de torná-la maior do que a de modelos movidos a gasolina. Dos 2,8 milhões de veículos particulares registrados na Noruega, 754.303 são totalmente elétricos, em comparação com 753.905 que funcionam a gasolina, segundo dados da Federação Rodoviária Norueguesa divulgados nesta terça-feira (17).

Em agosto, os veículos totalmente elétricos representaram um recorde de 94,3% dos registros de carros novos no país escandinavo. Os modelos a diesel continuam sendo maioria —são pouco menos de um milhão—, mas suas vendas estão despencando, afirma a federação rodoviária.

Carro elétrico é abastecido em rua de Oslo - Jonathan Nackstrand/AFP

"Isso é histórico. Um marco que poucos previram há dez anos", afirmou o diretor da entidade, Oyvind Solberg Thorsen. "A eletrificação da frota de carros está acontecendo rapidamente, e a Noruega está se movendo rapidamente para se tornar o primeiro país do mundo com uma frota de carros majoritariamente elétrica", acrescentou.

Essa transformação ocorreu ao longo de 20 anos, com uma série de incentivos governamentais. Em 2004, a frota do país era composta por 1,6 milhão de automóveis movidos a gasolina, 230 mil a diesel e apenas 1.000 elétricos.

A transição é fundamental para o país cumprir suas metas climáticas, que incluem uma redução de 55% na emissão de gases de efeito estufa até 2030 em relação aos níveis de 1990.

INCENTIVOS FISCAIS DE UM EXPORTADOR DE PETRÓLEO

A Noruega, paradoxalmente um grande produtor de petróleo e gás, estabeleceu uma meta de vender apenas veículos com emissão zero até 2025 —dez anos antes do estabelecido na União Europeia. Entram nessa conta sobretudo os carros elétricos, já que a presença de motores a hidrogênio ainda é tímida.

Em seu esforço para eletrificar o transporte rodoviário, o governo norueguês abateu impostos para veículos elétricos, tornando-os competitivos em relação aos carros a combustível, diesel e híbridos. O país também investiu massivamente em carregadores públicos para esses automóveis.

As isenções fiscais sobre carros elétricos custaram ao país 43 bilhões de coroas norueguesas (cerca de R$ 22,4 bilhões) em 2023, segundo dados oficiais.

Esse nível de renúncia fiscal e investimento só foi possível porque o país tem um fundo soberano no valor de mais de 1,7 trilhão de dólares (R$ 9,3 trilhões). Esse montante veio dos lucros dos campos de petróleo no país, e se propõe a ser uma espécie de "fundo de pensão", para quando os recursos fósseis acabarem.

O sucesso dos veículos elétricos da Noruega contrasta com as dificuldades observadas em outras partes da Europa. As vendas de carros elétricos começaram a cair no final de 2023 e agora representam apenas 12,5% dos carros novos vendidos no continente.