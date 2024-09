Comissão Europeia indica para principais cargos econômicos da UE membros de países intervencionistas

Estrasburgo (França) e Bruxelas (Bélgica) | Financial Times

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, indicou para os principais cargos econômicos e industriais do órgão executivo da União Europeia representantes de países mais intervencionistas, prometendo impulsionar a competitividade atrasada do bloco. As escolhas ainda terão de ser aprovadas pelo Parlamento Europeu.

Von der Leyen indicou, nesta terça-feira (17), os postos mais proeminentes relacionados ao crescimento para Espanha, Itália e França, que têm defendido mais gastos conjuntos, regras de déficit orçamentário mais flexíveis e um papel maior para a política industrial.

Ursula von der Leyen anuncia indicados para assumirem cargos na Comissão Europeia - Johanna Geron/Reuters

Comissários nomeados por Paris, Madri e Roma supervisionarão as áreas críticas de regulação antitruste, política de auxílios estatais, gastos da UE e estratégia industrial para o mercado único de 450 milhões de pessoas.

As escolhas de Von der Leyen para seu novo mandato de cinco anos vêm dias após Mario Draghi, ex-chefe do BCE (Banco Central Europeu), alertar que a UE precisava fazer muito mais para diminuir a distância para a economia dos EUA.

Espera-se que a União Europeia mude o foco de sua campanha para descarbonizar nos últimos cinco anos, que resultou em novos requisitos burocráticos pesados para as empresas.

Em vez disso, a nova equipe da comissão provavelmente priorizará o crescimento econômico e o aumento dos gastos com defesa para se proteger contra a Rússia e outros rivais geopolíticos.

Mas Von der Leyen disse que a ameaça das mudanças climáticas permanece e é "um pano de fundo importante para o que estamos fazendo".

A chefe da comissão também colocou aliados-chave de centro-direita no comando do orçamento da UE e das migrações e relações com os estados do norte da África.

Von der Leyen busca evitar qualquer aumento no apoio aos partidos de extrema direita e populistas que aumentaram suas bancadas nas eleições do Parlamento Europeu em junho, antes da formação da nova comissão.

Ela afirmou que o cargo ligado ao clima e à transição verde será ocupado por um comissário holandês de centro-direita com quem ela tem uma relação de confiança, e deu o controle das políticas comerciais a um confidente próximo que serviu como comissário por 15 anos.

A presidente da comissão alemã afirmou que sua nova equipe estava "dedicada à competitividade, digitalização e descarbonização" e "não a preservar o antigo, mas a abraçar o novo".

O indicado da França, Stéphane Séjourné, supervisionará uma estratégia industrial com "inovação e investimento dentro do bloco", enquanto o italiano Raffaele Fitto será responsável pelos fundos de coesão de bilhões de euros que buscam reduzir a diferença entre as partes ricas e pobres da UE, disse a presidente da Comissão Europeia.

A espanhola Teresa Ribera, a socialista mais experiente da comissão, será uma das seis vice-presidentes executivas da comissão, supervisionando uma "transição limpa, justa e competitiva", incluindo a responsabilidade pela poderosa política de concorrência como reguladora antitruste da Europa.

Em uma carta a Ribera, Von der Leyen afirmou que ela deve "modernizar a política de concorrência da UE", incluindo a revisão das diretrizes para aprovação de fusões, desenvolver um "novo quadro de auxílios estatais" para acelerar os investimentos verdes e simplificar as regras para a ajuda governamental às empresas.

O polonês Piotr Serafin será responsável por gerenciar o orçamento do bloco, incluindo a elaboração do próximo para 2028-34.

A política comercial ficará a cargo do eslovaco Maroš Šefčovič, em seu quarto mandato de cinco anos, afirmou Von der Leyen, com a política climática e o crescimento limpo a serem geridos por Wopke Hoekstra, da Holanda.

A estratégia de ampliação da UE, que ganhou importância após a invasão da Ucrânia pela Rússia, será liderada por Marta Kos, a provável indicada pela Eslovênia.

O bloco abriu negociações com a Ucrânia e a Moldávia, com vários países dos Balcãs também em negociações para aderir. A Eslovênia é uma forte defensora da admissão deles.

O letão Valdis Dombrovskis supervisionará a política fiscal da UE e buscará reduzir a burocracia. A portuguesa Maria Luís Albuquerque terá a missão de integrar os mercados de capitais fragmentados da Europa, o que virou uma prioridade máxima para impedir a saída de capitais para os EUA e obter mais dinheiro para investimentos na UE. "Há uma enorme urgência e pressão para fazer isso", disse Von der Leyen.

O comissário de defesa, um novo cargo atribuído ao lituano Andrius Kubilius, terá a tarefa de tentar convencer os governos nacionais a unirem gastos em programas de armas.

O Parlamento Europeu realizará audiências com os candidatos, que precisam do apoio de dois terços dos membros relevantes do comitê para assumir seus cargos. Haverá então uma votação, prevista para novembro, por todo o Parlamento para aprovar o colégio de comissários.

O plano inicial de Von der Leyen era ter a nova comissão em funcionamento em 1º de novembro, antes das eleições dos EUA que ocorrem quatro dias depois. Mas a Eslovênia atrasou as nomeações em uma semana, com novos atrasos possíveis se o Parlamento rejeitar um ou vários candidatos.

"É impossível para mim prever a duração deste processo", disse a presidente da Comissão Europeia. "Estamos todos trabalhando muito para que a nova comissão esteja em funcionamento o mais rápido possível."

Um potencial ponto de discórdia com a legislatura da UE é a proposta de dar a Fitto, o atual ministro da Europa da Itália, um papel de vice-presidente supervisionando bilhões em gastos anuais nas regiões mais pobres da UE, incluindo o sul da Itália.

O indicado da Hungria, Olivér Várhelyi, que já serviu como comissário de ampliação, também deve enfrentar perguntas difíceis dos eurodeputados devido à sua proximidade com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán.