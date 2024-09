Mais de 10 milhões de CPFs e CNPJs têm pendências na Receita Federal; veja o que fazer

São Paulo

Mais de 10 milhões de contribuintes pessoas físicas e jurídicas têm algum tipo de pendência no CPF ou no CNPJ, incluindo MEIs (Microempreendedores Individuais), segundo informações da Receita Federal.

Até o final do ano, 2 milhões de CPFs poderão ficar em situação pendente de regularização, o que agrava o caso e traz consequências.

Os cidadãos deixaram de cumprir obrigações com o fisco, como entregar declarações ou mesmo corrigir erros em documentos enviados para a Receita, como é o caso do Imposto de Renda.

Contribuinte pessoa física ou jurídica pode consultar site da Receita para saber se tem pendência ou não - Gabriel Cabral/Folhapress

A Receita informa que oferece prazo adicional de autorregularização para contribuintes que não entregaram as seguintes declarações e escriturações:

Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF)

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D)

Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei)

, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis)

Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), no caso de pessoa jurídica ou equiparada

Segundo a Receita, o contribuinte pessoa jurídica omisso na entrega de suas obrigações está sujeito à declaração de inaptidão de sua inscrição no CNPJ. No futuro, uma inscrição declarada inapta pode ser baixada e o CNPJ deixa de existir.

Já no caso das pessoas físicas obrigadas a declarar e que não entregaram a declaração do IR, a situação de sua inscrição no CPF alterada de regular para "pendente de regularização".

No caso da situação pendente de regularização, o CPF fica bloqueado e o cidadão não consegue prestar concurso público, contratar com o serviço público, fechar um financiamento no banco para carro e imóvel, não tira passaporte, não consegue abrir conta bancária e nem casar.

O contribuinte também pode ser investigado pela Receita por sonegação fiscal, quando há a suspeita de ato intencional. A pessoa investigada terá direito a ampla defesa e a pena prevista é de seis meses a dois anos de prisão, e multa de duas a cinco vezes o valor do tributo devido.

Como verificar se há pendências?

Acesse o site https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-dividas-e-pendencias-fiscais

Clique em "Consultar CPF", para pessoa física, ou "Consultar certidões de regularidade fiscal", e, em seguida, em "Consultar CNPJ", para pessoa jurídica

Vá em "Iniciar" e informe os dados solicitados

Também é possível fazer essa consulta no Portal e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual da Receita, na opção "Consulta Pendências - Situação Fiscal".

O sistema que aponta a omissão é atualizado com as entregas das declarações e escriturações em um intervalo de cinco a 30 minutos após a transmissão, dependendo do tipo de documento apresentado. No caso da declaração do Imposto de Renda, é possível conferir a situação em até 24 horas após a entrega.

Como regularizar a situação

Não é necessário comparecer a uma unidade da Receita Federal. Basta entregar as declarações ou escriturações que estão faltando conforme indicada na consulta de pendências.

Essa regularização é feita de forma online, baixando o programa necessário para a entrega do documento. Há opções de baixar o aplicativo no celular ou no tablet. E também é possível fazer declarações por meio do Porta e-CAC.

O que pode acontecer com quem não regularizar a situação?

Para o contribuinte Pessoa Física:

Multa de até 20% do valor do Imposto de Renda devido

CPF fica pendente de regularização e traz restrições na emissão de passaporte, financiamento bancário, casamento ou para fazer concurso público

Para o contribuinte Pessoa Jurídica: