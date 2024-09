Ranking Folha Mauá: Chevrolet Montana RS é a mais rápida entre picapes compactas

São Paulo

Fenômeno brasileiro, as picapes compactas saíram do mundo do trabalho e se transformaram em carros de passeio. Três modelos dividiram as primeiras colocações na categoria nesta edição do Ranking Folha Mauá.

A Chevrolet Montana RS (R$ 130.290), que tem motor 1.2 turbo flex (133 cv) e câmbio automático de seis marchas, foi a vencedora em todas as provas de aceleração e retomada.

Chevrolet Montana RS se destacou em medições de desempenho no Ranking Folha Mauá 2024 - Divulgação

Nas medições de consumo urbano, a Fiat Strada Ultra (R$ 139.990) registrou os melhores números, seja com etanol ou com gasolina no tanque. A picape é equipada com motor 1.0 turbo flex (130 cv) e caixa automática do tipo CVT.

A veterana Volkswagen Saveiro foi a mais econômica na estrada com etanol (versão Extreme 1.6) e com gasolina (versão Robust 1.6). O modelo traz motor 1.6 flex (116 cv) e câmbio manual de cinco marchas.

PICAPES COMPACTAS A GASOLINA OU FLEX

Aceleração (etanol) - 0 a 100 km/h, em segundos

1) Chevrolet Montana RS 1.2T – 9,1

2) Fiat Strada Ranch 1.0T – 10,3

3) Volkswagen Saveiro Robust 1.6 – 12,1

Aceleração (gasolina) - 0 a 100 km/h, em segundos

1) Chevrolet Montana RS 1.2T – 9,6

2) Fiat Strada Ranch 1.0T – 10,8

3) Volkswagen Saveiro Robust 1.6 – 12,8

Retomada (etanol) - 80 km/h a 120 km/h, em segundos

1) Chevrolet Montana RS 1.2T – 6,6

2) Fiat Strada Ranch 1.0T – 8,3

3) Renault Oroch 1.6 – 11,5

Retomada (gasolina) - 80 km/h a 120 km/h, em segundos

1) Chevrolet Montana RS 1.2T – 6,9

2) Fiat Strada Ranch 1.0T – 8,5

3) Renault Oroch 1.6 – 11,2

Consumo urbano (etanol), em km/l

1) Fiat Strada Ranch 1.0T – 9,5

2) Volkswagen Saveiro Extreme 1.6 – 9,3

3) Volkswagen Saveiro Robust 1.6 – 8,9

Consumo urbano (gasolina), em km/l

1) Fiat Strada Ranch 1.0T – 13,2

2) Volkswagen Saveiro Robust 1.6 – 12,2

3) Volkswagen Saveiro Extreme 1.6 – 11,7

Consumo rodoviário (etanol), em km/l

1) Volkswagen Saveiro Extreme 1.6 – 14,3

2) Volkswagen Saveiro Robust 1.6 – 14

3) Fiat Strada Ranch 1.0T – 13,9

Consumo rodoviário (gasolina), em km/l

1) Volkswagen Saveiro Robust 1.6 – 19,8

2) Fiat Strada Ranch 1.0T – 18,5

3) Volkswagen Saveiro Extreme 1.6 – 18,5

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. Se o carro for flex, são feitas duas medições: uma com etanol, outra com gasolina.

O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.