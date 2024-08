O lançamento do novo Peugeot 2008, que chegou às lojas nesta semana, faz parte de uma série de novidades. O mercado automotivo seguirá movimentado até o fim do ano, com diversos modelos cujos preços ficam entre R$ 100 mil a R$ 150 mil.

O próprio SUV compacto da Peugeot se enquadra nessa faixa, com valor inicial de R$ 119.990 —a fabricante diz se tratar de promoção, com R$ 20 mil de desconto. O modelo subiu de nível na linha 2025, com nova plataforma e motor 1.0 turbo flex (130 cv) em todas as versões. O câmbio é sempre automático CVT, com sete marchas.

Peugeot lança nova geração do SUV compacto 2008 no Brasil - Pedro Bicudo/Divulgação

O conjunto mecânico do 2008 será compartilhado com o Citroën Basalt, que estreia no último trimestre. O utilitário de estilo cupê, que será feito em Porto Real (RJ), vai custar por volta de R$ 100 mil. Contudo, é possível que opções mais simples sejam lançadas no futuro para competir com os sedãs de motor 1.0 e câmbio manual, como o Fiat Cronos (a partir de R$ 94.990).

A marca francesa terá ainda uma nova versão do já conhecido C3, chamada You. Será a estreia do motor 1.0 turbo flex no modelo.

E haverá um competidor 100% elétrico entre os compactos, o hatch Neta AYA. Com início das vendas previsto para setembro, vai custar R$ 124,9 mil na versão Comfort, com 95 cv de potência e 263 km de autonomia (padrão Inmetro).

A nova marca chinesa também vai lançar o SUV médio X, com preços entre R$ 194,9 mil e R$ 214,9 mil. A versão mais cara pode rodar até 317 km com uma carga completa, de acordo com a medição feita pelo Inmetro. Outra novidade será o esportivo GT, com estreia prevista para o último trimestre.

Há mais um elétrico chinês com estreia prevista para setembro: o BYD Yuan Pro, que deve custar pouco menos de R$ 200 mil. O utilitário esportivo compacto tem 4,31 metros de comprimento e autonomia para rodar cerca de 400 km, segundo a fabricante. No padrão adotado pelo Inmetro, esse número deverá cair para aproximadamente 300 km.

A BYD trará ainda a picape híbrida plug-in Shark, que estreia em outubro. Segundo informações da montadora, o veículo vai do zero aos 100 km/h em 5,7 segundos e tem autonomia para rodar 840 quilômetros.

No segmento a diesel, a Volkswagen apresenta a renovação da Amarok. Há mudanças na dianteira e uma nova central multimídia, além de itens de segurança como sensores de faixa e detectores de pedestres para evitar acidentes. O motor 3.0 V6 (258 cv) foi mantido, e os valores partem de R$ 309.990.

Entre os SUVs de luxo, o Lexus RX450h+ concilia motor a combustão com eletricidade. São 308 cv de potência combinada, podendo rodar até 56 km sem queimar gasolina. As vendas começam neste mês, com preço sugerido de R$ 609.990.

Em breve, o modelo japonês —a Lexus é a marca premium da Toyota— terá a concorrência do SUV sul-coreano Hyundai Palisade. O utilitário estreia em setembro com motor 3.6 V6 (295 cv). São cinco metros de comprimento, suficientes para acomodar oito lugares e teto solar duplo. O preço parte de R$ 449.990.

A picape tamanho GG Ford F-150 também passará por mudanças em breve. Um vídeo divulgado pela montadora em suas redes sociais no Brasil mostra versões com o novo desenho da dianteira, já disponível no mercado norte-americano. São alterações discretas, mas que podem ser acompanhadas da nova versão Raptor (hoje disponível apenas na Ranger).

Há ainda novidades entre as vans, com a chegada de versões renovadas de Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert. Os modelos do grupo Stellantis têm a mesma carroceria e são produzidos no Uruguai. As versões a diesel (120 cv) trazem câmbio manual, ar-condicionado e direção com assistência elétrica. Custam a partir de R$ 211.990.