Transição energética gera empregos, mas adaptação do mercado de trabalho global ainda é desafio

Simon Quack seguiu os passos de seu pai, juntando-se à equipe da usina a carvão da RWE em Bergheim, na região da Renânia do Norte-Vestfália, que alimentou a economia alemã por décadas.

Mas, à medida que a potência industrial da Europa começa a abandonar o carvão, sua carreira tomou um caminho diferente. O jovem de 28 anos agora trabalha na crescente divisão de energias renováveis da RWE, ajudando a gerenciar aprendizes. "Eu queria não apenas falar sobre a mudança, mas ajudar a moldá-la", disse ele.

A mudança de carreira de Quack representa uma tendência do mercado de trabalho em todo o mundo, à medida que os países se afastam dos combustíveis fósseis e desenvolvem indústrias "verdes" na busca por emissões líquidas zero de carbono.

Trabalhadores em uma fazenda de energia solar na Alemanha - Ralf Hirschberger - 29.ago.2024/AFP

Em números absolutos, o emprego nas novas indústrias verdes está crescendo. A Irena (Agência Internacional de Energia Renovável) contabiliza 13,7 milhões de empregos diretos e indiretos em energia renovável globalmente em 2022. A tendência foi impulsionada pela energia solar, que representou mais de um terço do total. Cerca de 41% dos empregos verdes estão na China, segundo a agência.

A Agência Internacional de Energia estima que oito milhões de postos em energia limpa serão adicionados globalmente até 2030. Empregos em combustíveis fósseis devem cair em 2,5 milhões no mesmo período.

Embora isso represente um aumento líquido de 5,7 milhões, os trabalhadores enfrentam desafios. Um relatório da OCDE deste ano descobriu que, embora empregos altamente qualificados "impulsionados pelo verde", como engenheiros e negociadores de carbono, tendam a ser melhor remunerados do que aqueles em outros setores, o mesmo não é verdade para funções menos qualificadas, como reciclagem ou transporte de carga.

Também houve preocupações sobre o impacto nas comunidades quando o emprego mudou para locais alternativos. As indústrias verdes também são menos sindicalizadas.

Especialistas alertam que o impacto da transição no mercado de trabalho deve ser cuidadosamente gerido. "Temos que garantir que a política de mercado de trabalho para ajudar os diretamente afetados esteja no centro das estratégias de transição verde", disse Stefano Scarpetta, chefe da diretoria de emprego da OCDE.

O relatório anual Perspectivas de Emprego da OCDE, publicado no mês passado, estima que mais de 25% de todos os empregos nos países membros serão "fortemente afetados pelas políticas de emissões líquidas zero", tanto positiva quanto negativamente.

As projeções também sugerem que os empregos em indústrias de grandes emissões na UE (União Europeia), como fornecimento de energia derivada de combustíveis fósseis, mineração e manufatura intensiva em energia, cairão 14% até 2030. Embora representem uma parcela relativamente pequena, esses postos tendem a ser relativamente bem remunerados e sindicalizados.

A transição verde ocorre enquanto os trabalhadores também enfrentam outros desafios, como IA (inteligência artificial) e automação, que estão transformando práticas de trabalho e empregos de maneiras difíceis de prever.

Na província oriental de Mpumalanga, na África do Sul, o fechamento da usina a carvão de Komati em 2022 serviu como um teste decisivo para como um dos países mais dependentes do carvão do mundo poderia gerenciar a transição verde.

Com a ajuda de uma doação de US$ 2,2 milhões (R$ 12,2 bi) do Bezos Earth Fund, 250 funcionários da usina foram requalificados em soldagem, instalação de painéis solares, armazenamento de baterias e outras habilidades em tecnologias renováveis, com mais 400 certificações previstas até novembro.

Shoki Mbowane, que trabalhou na estação de energia de Komati como técnica e gerente de operações, disse que experimentou uma curva de aprendizado acentuada desde que começou o treinamento em armazenamento de baterias e tecnologias solares.

"Foi assustador no início porque eu não sabia nada", disse ela. "Alguns dos meus colegas optaram por se mudar para outras estações de energia em vez de se requalificarem. Acho que provavelmente estavam com medo. Estou feliz por ter feito essa escolha."

A África do Sul, que ainda obtém 85% de sua eletricidade do carvão, garantiu US$ 8,5 bilhões (R$ 47,3 bi) em 2021 de um grupo de países desenvolvidos, incluindo Reino Unido, Estados Unidos e França, como parte de um acordo histórico para financiar a transição climática.

Mas as mudanças enfrentaram oposição de sindicatos pró-carvão e políticos.

Gwede Mantashe, ministro de recursos minerais e petróleo da África do Sul e feroz defensor do carvão, disse que qualquer sugestão de que o carvão atingiu sua data de validade é "um mito". A África não deve ser "ditada" por outras nações, disse ele em uma conferência de petróleo e gás em 2022, alertando que, se a transição fosse mal implementada, correria o risco de criar "cidades fantasmas".

"O governo foi pressionado pelo Banco Mundial a fechar usinas de energia", disse Bizzah Motubatse, presidente da filial do Sindicato Nacional dos Mineiros perto de Komati, ao Financial Times.

Nos EUA, enquanto isso, defensores dos trabalhadores dizem que estão encorajados pelos incentivos na Lei de Redução da Inflação de Joe Biden. O pacote de US$ 369 bilhões (R$ 2 tri) subsidia empregadores para criar empregos verdes em comunidades onde a mineração de carvão está em declínio e pagar salários em níveis prevalecentes entre trabalhadores de indústrias semelhantes.

O salário dos mineiros de carvão dos EUA é 50% acima da média salarial, segundo a Associação Nacional de Mineração.

No entanto, alguns esquemas não conseguiram decolar, desapontando comunidades que esperavam um aumento no emprego. "Os empregos são muito necessários na minha cidade", disse Gary Stevenson, ex-prefeito de Paulsboro, em Nova Jersey, onde a desenvolvedora dinamarquesa de energia eólica offshore Ørsted cancelou dois projetos próximos no ano passado.

"Trabalhei com combustíveis fósseis toda a minha vida", acrescentou Stevenson, a quarta geração de sua família a trabalhar na refinaria de petróleo de Paulsboro, que cortou postos, mas continua sendo um grande empregador. "Sou um grande defensor dos combustíveis fósseis, mas temos que seguir em frente."

Líderes sindicais também têm preocupações sobre a representação dos trabalhadores. "Estamos preocupados que esta economia de baixo carbono seja uma indústria com baixa base sindical", disse Kan Matsuzaki, secretário-geral adjunto da IndustriALL Global Union. "Muitas novas empresas começaram a dominar este mercado —nem sempre temos uma base sindical suficiente para negociar."

Com os países se preparando para a próxima cúpula climática anual da ONU em novembro, os apoiadores da transição esperam que eles coloquem compromissos em torno de empregos verdes, como treinamento da força de trabalho, em planos de ação climática.

Quack, da RWE, disse que os trabalhadores não devem temer a transição. "Eles serão necessários", disse ele, acrescentando: "A vista é incrível do topo de uma turbina. É algo realmente especial."