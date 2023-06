Franqueadoras utilizam inteligência artificial para otimizar operações e cortar custos

São Paulo

A presença da inteligência artificial (IA) na realização de tarefas práticas ganhou destaque nos últimos meses com o lançamento do ChatGPT e outras plataformas. No mercado de franquias, as companhias começaram a testar maneiras de utilizar esse tipo de ferramenta em seus negócios.

A franqueadora Nutty Bavarian, que tem 136 pontos de venda em 12 estados brasileiros, aposta em três diferentes programas de inteligência artificial —ChatGPT, Perplexity e Midjourney.

Segundo Danilo Tanaka, gerente de marketing, as ferramentas começaram a ser utilizadas por curiosidade, mas rapidamente se mostraram vantajosas. Há dois meses o uso já faz parte da rotina de trabalho da equipe.

Danilo Tanaka, gerente de marketing da Nutty Bavarian, no escritório da empresa em São Paulo. A marca utiliza de inteligência artificial para criar embalagens para produtos - Lucas Seixas/Folhapress

O ChatGPT e o Perplexity são aplicados na criação de textos para legendas de redes sociais e apresentações. A equipe de comunicação faz revisões e ajustes necessários antes da publicação. Para Tanaka, o principal ganho foi no tempo gasto na realização desse tipo de tarefa.

Já o Midjourney é uma ferramenta para criação de imagens. A Nutty Bavarian o utiliza para desenvolver embalagens de produtos. Segundo o Tanaka, a plataforma é mais complexa que as demais e exige mais detalhamento dos resultados esperados e comandos em inglês. Ainda assim, ele avalia que o ganho de tempo é satisfatório.

A IA também traz economia financeira. A criação de embalagens demandaria à empresa a contratação de um ilustrador, serviço que é substituído pela ferramenta.

A empresa trabalha com as versões gratuitas do ChatGPT e do Perplexity. Já o Midjourney é usado na versão paga (US$ 10, ou R$ 47, por mês), pois o aplicativo sem custos tem uso limitado.

A Nutty Bavarian não tem protocolo para o uso de IA por parte dos franqueados, mas lhes apresentou as ferramentas em sua última convenção.

De acordo com Lucien Newton, vice-presidente de consultoria do grupo 300 Franchising, a inteligência artificial pode potencializar o crescimento das redes.

"Para o modelo de franquia ser sustentável, ele precisa crescer e ter muitos franqueados operando. Para isso, é preciso investir nas melhores formas de transferir conhecimento para as unidades."

Mas há pontos de atenção. Segundo ele, as franqueadoras não podem perder a humanização dos processos.

"Não dá para mudar tudo de uma vez, senão a rede pode se sentir conduzida por robôs. O dia a dia necessita de criatividade, e a robotização tende a diminuir isso", diz.

Outra franqueadora que começou a utilizar o ChatGPT foi a Magnólia Papelaria. A rede, criada em Brasília em 2018, tem 72 unidades, em 20 estados do Brasil.

O uso ainda está em fase inicial, concentrado na área de marketing. De acordo com Igor Vendas, sócio-fundador, por ora a ferramenta é empregada na criação de legendas e roteiros para vídeos, mas o objetivo é ampliar e estruturar o uso da IA no negócio.

"Nosso próximo passo é usar no controle de estoque. A ideia é conseguir analisar as demandas de cada local de acordo com o perfil dos clientes e fazer sugestões de pedidos mais otimizadas para os franqueados, buscando aproveitamento de estoque e economia", afirma Vendas.

A franquia de farmácias de manipulação A Fórmula está testando o uso de inteligência artificial com foco em duas frentes: relacionamento com o cliente e gestão da rede. A marca tem quase 90 unidades, em 19 estados.

Na vertente dos clientes, o projeto pretende acompanhar o tratamento de pacientes que fazem uso contínuo de medicamentos.

A ferramenta vai mapear esses pacientes e se comunicar automaticamente com eles sobre o tratamento, lembrando-lhes sobre a hora de comprar remédios e os orientando a procurar o farmacêutico quando necessário.

"Isso já acontece. Com a inteligência artificial vamos ampliar a capacidade de atenção, que será monitorada por um farmacêutico especialista", afirma Bruno Costa, diretor de operações.

Para a gestão do negócio, está sendo desenvolvida uma plataforma que monitora em tempo real os indicadores da operação dos franqueados. A ferramenta vai oferecer comparativos entre unidades e direcionamentos para melhorar a performance em áreas que estiverem abaixo da média.

"No meio do franchising a gente tem um desafio de transferência de conhecimento, de fazer com que o franqueado adote o que a gente repassa, dos procedimentos e metodologias. A inteligência artificial vai ajudar nisso", afirma Costa.

A plataforma também vai facilitar a troca de experiências entre franqueados que passaram pelos mesmos tipos de problema ou que sejam referência em um determinado indicador de performance.

As ferramentas são desenvolvidas pela própria equipe de tecnologia da empresa e estão em fase de testes. A Fórmula pretende apresentar as plataformas aos franqueados no mês de julho.

A empresa Geofusion criou a Calculadora de Previsão de Vendas, ferramenta que utiliza IA para prever o potencial de novos pontos. O serviço pode ser usado por franqueadoras para definir a viabilidade de novas unidades. A plataforma utiliza aprendizado de máquina para combinar dados da empresa, dos clientes, do mercado e da localidade. Atualmente, 12 franqueadoras utilizam o serviço.

Segundo Thais Kalil, gerente de produto, o objetivo é permitir que as franquias tomem decisões melhores, baseadas em dados concretos.

Além da previsão de vendas, a calculadora permite que sejam feitas comparações entre os resultados de cada unidade, a partir das características locais, permitindo ações específicas para cada franqueado.

De acordo com o professor Fabio Cozman, diretor do Centro de Inteligência Artificial da USP (Universidade de São Paulo), a inteligência artificial é "a área que se preocupa em fazer programas de computador que tenham um comportamento identificado como inteligente".

Ele explica que a definição possui uma subjetividade, mas abarca sistemas que têm capacidade de raciocinar, representar conhecimento, tomar decisões e aprender com a experiência, por exemplo.