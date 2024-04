Populares nos EUA, lavanderias self-service ganham o país

Brasília

Populares há décadas nos Estados Unidos, as lavanderias self-service têm se espalhado pelas cidades brasileiras. Nelas, o próprio cliente faz o pagamento e coloca as roupas na máquina, que injeta sabão e amaciante automaticamente. Muitas oferecem espera com wi-fi e televisão.

O crescimento da procura pelo serviço se deve principalmente ao boom de apartamentos pequenos, sem espaço para lavadora e varal. Do outro lado, a possibilidade de investir pouco e abrir um negócio que funciona sozinho, sem funcionários, atrai cada vez mais empreendedores.

Heidi Oliveira em franquia da rede Lavô, no bairro da Saúde, zonal sul de SP

Mas não é assim tão fácil como parece, diz Othon Barcellos, presidente da Anel (Associação Nacional das Empresas de Lavanderia). "Self-service não é caça-níquel. O novato acha que não vai dar trabalho, mas é um erro. As máquinas quebram, têm que ser abastecidas. A loja precisa de limpeza, e os clientes têm dúvidas."

Há cerca de 20 anos, o país viveu uma primeira onda de abertura de lavanderias de autosserviço, que acabaram não vingando, afirma Barcellos. Agora, além do aumento dos imóveis compactos, houve importante avanço tecnológico, com a automação das máquinas, a digitalização dos meios de pagamento e a redução dos custos para o monitoramento das lojas.

Com isso, dezenas de redes de franquia surgiram nos últimos cinco anos. Segundo o presidente da Anel, o Brasil tem hoje cerca de 25 mil lavanderias, 3.000 delas no modelo self-service.

Com a movimentação do mercado, a 5àsec, maior rede de lavanderias do país, resolveu entrar no páreo. Em 2022, lançou a LavPop, marca popular com foco no autosserviço. Hoje, a franquia tem 45 lojas vendidas, 15 delas em funcionamento. "O modelo de negócio foi pautado para ser uma lavanderia mais democrática", diz Fernando Toledo, vice-presidente de operações.

Os ciclos de lavagem e secagem custam entre R$ 18 e R$ 20 cada um. A maioria das unidades trabalha com o sistema de autoatendimento, mas há também aquelas que operam no modelo tradicional, oferecendo mais serviços, como o de passar peças.

O investimento varia de R$ 155 mil a R$ 221 mil, incluindo taxa de franquia, instalação e capital de giro. O faturamento médio mensal fica em torno de R$ 25 mil (self-service) e de R$ 40 mil (padrão), com lucro de 20% a 30%, segundo a empresa. O plano é abrir ao menos 50 lojas da LavPop neste ano, diz Toledo.

Fundada em 2018, a rede de lavanderias self-service Lavô tem hoje 460 unidades e 180 em processo de implantação. "A gente só não inaugura mais pela capacidade do mercado de entregar equipamento", diz Angelo Max Donaton, CEO.

A franqueada Heidi Oliveira, 40, está esperando a chegada do maquinário para abrir sua segunda unidade em São Paulo. A primeira, que completou dois anos, fica em um contêiner dentro do estacionamento de um supermercado no bairro da Saúde, na zona sul.

Apesar de a loja poder ser controlada à distância e ter telefone para comunicação com os clientes, a empresária gosta de estar presente, revezando os turnos com uma funcionária. "Muitos acham que é só colocar a máquina lá que o autosserviço vai funcionar. Pode ser que funcione em outros países que já têm essa cultura, mas no Brasil ainda não."

Ela explica que muitas pessoas têm dúvidas ou não seguem as regras corretamente —por exemplo, querem lavar tênis, tapetes ou itens de pet, o que não é permitido. "Enquanto esse mercado está crescendo, ainda é preciso ter alguém para orientar."

Com essa atenção extra, ela já conquistou uma cartela de 1.500 clientes, que pagam R$ 17 para lavar as roupas e o mesmo valor para secar. Ao longo desses dois anos, a empreendedora investiu mais de R$ 300 mil e fatura em torno de R$ 18 mil por mês.

Segundo a Lavô, é possível investir em uma franquia a partir de R$ 199 mil, com faturamento mensal de R$ 20 mil a R$ 30 mil e lucro em torno de 60%.

A empresária Birgit Marsili, 48, até pesquisou franquias, mas resolveu abrir uma unidade self-service por conta própria, em Curitiba (PR), em junho de 2023. Há mais de uma década, ela e o marido, Driano Marsili, 50, comandam duas lavanderias tradicionais na cidade.

"Vimos uma oportunidade. O consumidor quer tudo mais ágil e com um bom custo-benefício", afirma Birgit.

Na Briller, os ciclos de lavagem e secagem custam R$ 18 cada um. O espaço de 32 m² tem TV de 80 polegadas e área de coworking. O casal investiu R$ 250 mil e espera ter o retorno em cerca de dois anos.

Birgit afirma que o contato com os clientes é feito de maneira frequente pelo telefone instalado na loja. Diariamente, os empresários passam no local e um funcionário faz a limpeza.

A Briller funciona dentro de um supermercado que fica próximo a prédios de apartamentos pequenos, hospitais e universidades. Agora, a dupla planeja inaugurar mais duas unidades em locais com boa circulação de pessoas.

Para esse tipo de negócio, a localização é fundamental, diz Sandra Fiorentini, consultora do Sebrae-SP. "Não se deve abrir porque é moda. Precisa abrir num local em que seja uma necessidade. Se você se instalar numa região em que esse tipo de serviço é necessário, vai ter sucesso."

Mas Othon Barcellos, da Anel, destaca que é preciso ficar atento ao valor do aluguel. "O empreendedor acha que vai faturar R$ 30 mil, e a loja não fatura isso. Se a pessoa pagar um aluguel muito caro, as contas não fecham."

A saturação do mercado também pode ser um problema, afirma Marcelo Nakagawa, professor de empreendedorismo do Insper. "Por ser um negócio muito replicável, a gente está vendo uma expansão muito grande. Vai chegar uma hora que pode ser que alguns não sobrevivam."

Para resistir em meio à concorrência, ele recomenda apostar em parcerias com condomínios e empresas. "É importante criar vantagens e benefícios para que o cliente retorne e isso vire um hábito.

Valores para abrir e manter franquias de lavanderias self-service*

LavPop

Investimento: de R$ 155 mil a R$ 221 mil (inclui taxa de franquia, instalação e capital de giro)

Royalties: 3,5%

Taxa de publicidade: 1,5% ao mês

Faturamento médio mensal: de R$ 25 mil (autosserviço) a R$ 40 mil (padrão)

Lucro médio mensal: de 20% a 30%

Previsão de retorno do investimento: de 24 a 40 meses

Lavô

Investimento: a partir de R$ 199 mil

Taxa de franquia: R$ 35 mil

Capital de giro: R$ 6.000 mensais iniciais

Royalties: 5%

Taxa de publicidade: R$ 300 ao mês

Faturamento médio mensal: de R$ 20 mil a R$ 30 mil

Lucro médio mensal: 60%

Previsão de retorno do investimento: 18 meses

*Informações fornecidas pelas próprias empresas