Leite com melatonina, usado em outros países, aguarda liberação no Brasil

São Paulo

Uma vaca com sono pode tornar o seu sono melhor. Explica-se: quando o animal está sonolento, o leite ordenhado fica rico em melatonina e, em tese, quem o toma absorve o hormônio, que ajuda na hora de dormir.

Esse é o resultado apontado por uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), financiada pelo CNPq e pela Capes. O estudo corrobora o que foi descoberto em 2004, por pesquisadores finlandeses: o leite ordenhado na madrugada, às 2h, possui cerca de dez vezes mais melatonina que o extraído no meio da tarde, às 15h.

Colagem de Carolina Daffara mostra vacas usando pijama - Carolina Daffara

De acordo com Maria Patrícia Milagres, autora da pesquisa da UFV, são vários os fatores que alteram a concentração do hormônio no leite. Quando os animais estão em condições de estresse em relação ao ambiente, a quantidade de melatonina é reduzida. O mesmo acontece quando ele está com alguma dor.

A melatonina é um hormônio produzido naturalmente para indução do sono. No organismo dos humanos, sua produção sofre uma redução com o envelhecimento. Desde outubro de 2021 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou o uso da melatonina, mas apenas como suplemento alimentar. E a liberação é parcial, apenas para pessoas maiores de 19 anos.

Em agosto deste ano, por exemplo, o órgão proibiu a fabricação e comercialização de um suplemento feito para crianças com a melatonina. Liberada em outros cantos do mundo —como na Irlanda, onde é comercializada pela empresa de laticínios Lullaby Milk, que faz o manejo dos animais antes do sol nascer —, a produção do leite com melatonina segue sem autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite), há mais de dois anos, tenta a liberação da ordenha noturna. "É um produto super interessante, bom para as pessoas, não afeta as vacas, estão sempre no bem-estar e tranquilas", afirma o vice-presidente e produtor de leite, Roberto Jank.

Em nota, a pasta afirmou que "as tratativas em torno do tema junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda estão em andamento."

No Brasil, já existem empresas estruturadas para a comercialização desse produto, aguardando apenas o desentrave do Mapa. A intenção dos produtores é que o leite com concentração de melatonina passe a ser oferecido como alimento funcional, auxiliando o relógio biológico da população.