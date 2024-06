Formato de franquia entrega controle parcial a empresário

São Paulo

Ao optar por abrir uma franquia, o empreendedor deve ter em mente que o controle no gerenciamento do negócio será parcial.



Essa informação pode ajudar a escolher entre se tornar um franqueado ou desenvolver uma marca própria.



"Pessoas com um perfil arrojado, independente, têm mais dificuldade, teoricamente, de se estabelecer em uma franquia. Já pessoas com perfis gerenciais, controlados e propensos a seguir normas tendem a se dar um pouco melhor no modelo", afirma Leandro Perez, consultor de negócio do Sebrae-SP.

Guilherme Donda, sócio de uma franquia da clínica de estética Homenz, especializada em saúde e estética masculina - Jardiel Carvalho - 19.jun.2024/Folhapress

O sistema de negócio é regulado no país pela lei 13.966, de dezembro de 2019.



No texto, constam desde a definição legal do setor, que autoriza por contrato o uso de marcas e outros objetos de propriedade intelectual pelo franqueado, até informações para implantação de unidades, treinamento e suporte.



A legislação ainda estabelece os requisitos da COF (Circular de Oferta de Franquia), que deve ser fornecida pelo franqueador de forma clara e acessível.



No documento devem estar presentes o histórico da empresa, a relação completa de todos os franqueados da rede, os balanços e as demonstrações financeiras dos últimos dois anos.



Além disso, o texto inclui o perfil do candidato ideal, o total estimado do investimento inicial e valores de taxas, bem como estimativas para instalações, equipamentos, estoque e condições de pagamento. "A COF é a espinha dorsal do negócio", diz Perez.



De acordo com Claudia Vobeto, diretora de capacitação da ABF (Associação Brasileira de Franchising), o ideal é que o empreendedor compartilhe o documento com um advogado ou consultor que se dedique ao ramo.



"Um especialista em franchising pode ajudar a chegar em resultados muito mais assertivos dentro do perfil do franqueado e da expectativa dele", afirma ela.

Procurar cursos de empreendedorismo é um caminho para adquirir conhecimentos básicos e evitar decisões precipitadas.



O programa Entendendo Franchising, da própria ABF, aborda aspectos legais do sistema, explica terminologias e oferece dicas práticas para avaliar uma franquia. Para não associados, o curso custa R$ 700.



Já o Portal Parceria Sebrae e ABF é gratuito e voltado para aprimorar a gestão desse tipo de negócio.

Para Guilherme Donda, dono de uma franquia da rede Homenz, clínica especializada em saúde e estética masculina, com esses cuidados, há muitas vantagens no sistema.



"Eu já empreendi no passado em um negócio próprio e foi desafiador começar do zero, ter que escrever tudo, fazer tudo. É um desafio legal, mas quando você já tem isso encaminhado pela franquia, é um facilitador absurdo."



Após a pandemia, ele, que também atua como gestor da área de hotelaria, aumentou os cuidados com o corpo.



O empresário fazia tratamentos em clínicas unissex e, na época, até achava que não havia diferença para gêneros nos procedimentos que realizava.



Donda, 37, e a médica Verônica Ichaço, 40, clínica geral com formações em estética, buscavam opções para abrir um negócio em sociedade.



Analisando afinidades, tendências e vendo a oportunidade de um mercado a ser explorado, chegaram a Homenz.

A marca, fundada em 2019, tem 30 unidades em funcionamento e cerca de 150 em implantação no país. Em 2023, teve faturamento na casa de R$ 27 milhões.



Os dois estudaram melhor o segmento, conversaram com outros empreendedores e entraram em contato com o fundador da empresa.



Em 2023, então, abriram uma unidade da clínica no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo.



O carro-chefe do negócio é a parte capilar. Com três biomédicos e uma esteticista na equipe, também oferece depilação definitiva e procedimentos para rosto e corpo.



"A ideia é ter uma abordagem na qual o homem chegue, se sinta confortável e possa encontrar todos os tratamentos de que precisa, sem pingar de lugar em lugar", afirma Donda.



Em funcionamento há dez meses, a unidade está dentro da programação para o retorno do investimento, de cerca de R$ 450 mil, além dos custos com equipamentos. Já a operação da unidade em si tem equilibrado as contas mês a mês.



De acordo com Reale, do Sebrae, ao contrário do que fizeram os dois sócios, é comum que as pessoas comprem franquias sem muita informação, o que aumenta os riscos do empreendimento.