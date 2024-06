Franquia de perfumaria da Bahia começa de porta em porta e chega à Europa

Juazeiro (BA)

Quando Mônica Burgos se divorciou, aos 30 anos, resolveu deixar de trabalhar como advogada e mudar de rumo. Buscou capacitações para outras áreas e, em um curso de moda no Rio de Janeiro, teve contato com a aromaterapia.

A experiência a inspirou a trabalhar com aromatizantes, passo inicial para a criação da marca Avatim, de perfumaria, em 2002. Sua empresa nasceu na Bahia, em parceria com o amigo César Fávero, formado em marketing.

Do tupi-guarani, Avatim significa cheiro da terra. Além das fragrâncias, a marca vende esfoliantes, sabonetes, difusores e velas.

Mônica Burgos, sócia fundadora da Avatim, em loja da marca em SP - Lucas Seixas/Folhapress

"Quando voltei para a Bahia, comecei a vender aromatizantes de porta em porta, de uma marca artesanal. Era um produto muito manual, que poderia ser mais bem apresentado. César falou de fazermos esse produto, preocupou-se com a fabricação e eu continuei vendendo", diz a empresária, 57, que,com isso, abandonou o desejo de investir em consultoria de moda. "O que realmente pagava a feira era o aromatizante."

Fávero comprou uma fórmula de aromatizante em São Paulo e começou com pequenos lotes caseiros em Salvador. Logo em seguida, construíram uma pequena fábrica em Ilhéus (BA), a 311 km da capital, na região onde os dois sócios nasceram. As vendas eram feitas com comissão para revendedores, prática comum no setor de cosméticos.

Em 2009, inauguraram a primeira loja, em um shopping da capital baiana. O espaço também demandou a diversificação de produtos, e a Avatim começou a investir em uma linha corporal.

"Quando a gente montou a primeira loja, não pensava no sistema de franquias. Mas já tínhamos distribuidores que vendiam no porta a porta e tinham a necessidade de ter um local para expor. Esses distribuidores vieram para Salvador e disseram que também queriam uma loja. A gente não imaginava que o nome disso era franquia", diz Fávero.

A franquia foi lançada em 2010 e fechou o primeiro ano com nove lojas. Cinco anos depois, eram 64. Hoje, são 260 no Brasil. Também entram na rede mais de 3.000 revendedores e distribuidores.

A marca está em 26 capitais do país (a exceção é Macapá). Com 58 lojas, São Paulo é o estado com mais unidades. A Bahia é outro polo de concentração, com 43 delas.

Os sócios dizem buscar franqueados com perfil parecido com o deles no início da empresa. Esperam pessoas que queiram mudar de vida e crescer com um negócio novo.

Há seis anos, Melissa Dalla Costa, 46, que já trabalhava com cosméticos, planejava investir em uma loja de marcas variadas. Em uma viagem, apaixonou-se por uma loja da Avatim, passou a ser revendedora e entrou na fila para abrir uma franquia. Abriu sua primeira loja em Toledo (PR), a mais de 2.000 km da fábrica. Cinco anos depois, tem quatro, no Paraná.

A empresária diz que, antes de investir, estudou os custos, visitou outras lojas e analisou o portfólio da marca. Para ela, com acompanhamento e treinamentos da empresa, a implantação não é complicada.

"No começo não foi fácil porque as pessoas não conheciam [a marca], tive que fazer um trabalho de corpo a corpo. Aos poucos as pessoas foram indicando e tivemos um retorno rápido. Não é só abrir. Você precisa conhecer o mercado e entender que vai ter desafio, terá que colocar a mão na massa", afirma Melissa.

Burgos, que faz as entrevistas com os interessados na rede, diz sempre questionar quanto tempo a pessoa poderá dedicar ao negócio.

Em agosto de 2023, a empresa abriu sua primeira loja fora do país, em Portugal. Hoje, são quatro unidades, todas de gestão própria, na capital Lisboa. Os investimentos na internacionalização, que começaram a ser discutidos há quatro anos, ultrapassam 1 milhão de euros (R$ 5,7 milhões).

"A gente está testando o mercado europeu, entendendo o que funciona lá. Levamos uma operação exatamente igual à brasileira. Estamos fazendo adequações e entendendo o modelo adequado para iniciar uma operação", diz Fávero, que também revela interesse no mercado da América do Sul e México.

AVATIM

Unidades 260

Número de franqueados 155

Investimento inicial R$ 180 mil a R$ 450 mil (são quatro formatos de loja diferentes, incluindo um para shoppings e um para cidades com menos de 100 mil habitantes)

Faturamento médio mensal R$ 40 mil a R$ 400 mil

Previsão de retorno do investimento 28 a 36 meses