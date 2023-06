Direita segue no poder na Grécia após 2ª eleição em um mês, indica projeção

São Paulo

Um mês após vencer a eleição na Grécia, mas sem obter a maioria absoluta no Parlamento, o partido governista Nova Democracia, de direita, lidera com folga novo pleito realizado neste domingo (25). A disputa acontece após o líder da legenda, Kyriakos Mitsotakis, propor um segundo turno numa tentativa consolidar a coalização no governo.

Com 24,6% dos votos apurados, o Nova Democracia estava na frente com 40,5% da preferência dos eleitores, contra 17,9% da legenda de esquerda Syriza, liderada pelo ex-chefe de governo Alexis Tsipr.

"Obviamente, esta é uma grande derrota", disse Euclid Tsakalotos, que foi ministro das Finanças no governo do Syriza, ao canal grego Skai TV. Segundo a britânica BBC, projeções indicam que o Nova Democracia irá conquistar as 146 cadeiras necessárias para a maioria no Parlamento.

O líder do partido conservador Nova Democracia, Kyriakos Mitsotakis, chega à sede da legenda durante eleições gerais na Grécia - Louiza Vradi/Reuters

O naufrágio de uma embarcação com migrantes próximo à costa do país, no último dia 14, mobilizou os candidatos na resta final da disputa. Socorristas resgataram 104 pessoas e retiraram 82 corpos do mar, mas centenas continuam desaparecidos —organizações apontam o barco transportava cerca de 750 pessoas, a maioria paquistaneses.

Mitsotakis, cujo governo adotou uma linha dura em relação à migração, culpou os "traficantes miseráveis" pelo desastre e elogiou os esforços da Guarda Costeira no incidente mais mortal do tipo registrado pela Grécia desde 2016. Ele era o premiê da Grécia até o mês passado, mas deixou o cargo para se concentrar na disputa. Já o opositor Tsipras teve tom crítico, com questionamentos aos trabalhos das autoridades.

A Guarda Costeira da Grécia relatou que a embarcação com migrantes navegava em direção à Itália e foi detectada em águas internacionais. Na ocasião, o barco estava a 80 km da cidade grega de Pylos, e as pessoas a bordo teriam recusado assistência. Algumas horas depois, a embarcação afundou. A versão, porém, tem sido contestada por familiares das vítimas, que acusam a instituição de negligência.

Além de prometer o combate ao tráfico de migrantes, Mitsotakis disse que irá levar adiante reformas econômicas para melhorar a classificação de crédito da Grécia, que sofreu com crises na última década. Ex-banqueiro, o líder do Nova Democracia planeja aumentar a receita com turismo. Outra proposta é aumentar o salário mínimo no país para um valor próximo da média dos países da União Europeia.

Antes do naufrágio da embarcação com migrantes, Mitsotakis passou por outra crise em março passado, quando viu a população sair às ruas contra a resposta do governo ao acidente ferroviário que matou 57 pessoas próximo à cidade de Larissa —a cerca de 350 km ao norte da capital, Atenas.

O então premiê chegou a pedir desculpas aos familiares das vítimas pela tragédia, considerada a maior desse gênero no país. Depois, o governo atribuiu o acidente a um erro humano. Os trens percorreram o mesmo trilho por quilômetros, sem que ninguém percebesse, e colidiram frontalmente.

O acidente com os trens e a pandemia de Covid-19 expuseram as deficiências dos sistemas de saúde e de transporte público na Grécia. Ainda assim, Mitsotakis tem o respaldo de parcela considerável da população grega, que destaca o crescimento alto e queda no desemprego nos últimos anos.