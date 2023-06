Presidente da Colômbia anuncia documentário sobre crianças resgatadas na Amazônia

Paris | AFP

O governo da Colômbia trabalha com o produtor britânico Simon Chinn para lançar um documentário sobre as quatro crianças indígenas que sobreviveram sozinhas na floresta amazônica por 40 dias, após escaparem de um acidente de avião que matou os quatro adultos a bordo, incluindo a mãe delas.

"Tive uma primeira reunião com uma pessoa que ganhou dois Oscar na produção de documentários", afirmou o presidente Gustavo Petro, ao anunciar a novidade para jornalistas nesta sexta-feira (23) na Cúpula de Paris. "Será necessário falar com a família e com as comunidades indígenas e abrir o arquivo de imagens."

Soldados das Forças Armadas colombianas procuram pelas crianças perdidas na Amazônia - Exército da Colômbia - 29.mai.23/via AFP

Na véspera, Petro havia publicado uma foto com Chinn, premiado por documentários como "O Equilibrista" (2008) e "Procurando Sugar Man" (2012), Guillermo Galdós, correspondente para a América Latina da emissora britânica Channel 4, e Hollman Morris, no comando da TV estatal colombiana RTVC.

"Muito obrigado, senhor presidente. É uma honra (...) fazer o documentário sobre essa história inspiradora", reagiu Chinn em seu perfil no Twitter.

Segundo Petro, a emissora do país vai se associar à Lightbox, produtora fundada por Chinn, para contar a história de resgate de crianças de 13, 9 e 4 anos e uma bebê, que completou 1 ano enquanto tentava sobreviver na Amazônia colombiana. Eles foram encontrados na região de San Jose del Guaviare no início de junho, em caso que comoveu o país.

A saga para encontrá-los na Amazônia colombiana começou em 1º de maio, quando o monomotor Cessna 206 caiu após decolar em Araracuara com destino a San Jose del Guaviare. Também estavam a bordo o piloto, Hernando Morales, o líder indígena Herman Mendoza e a mãe dos menores, Magdalena Mucutuy.

A aeronave só foi localizada 15 dias depois da queda. Os adultos morreram no acidente, que deixou o avião preso entre as árvores e com a parte frontal destruída.

As condições hostis do local dificultaram as buscas. As equipes de resgate tiveram de enfrentar fortes chuvas e animais silvestres. Os socorristas navegaram durante nove horas em um rio para chegar à região do acidente e, depois, encontraram árvores de até 40 metros e áreas lamacentas. "Se já era difícil para nós, com todas as condições e equipamentos, estar ali, imaginávamos as crianças pequenas e sem nenhum equipamento", disse o socorrista Carlos Villegas ao jornal local El Tiempo na ocasião.

Fátima Valencia, a avó das crianças, chegou a gravar uma mensagem no idioma indígena huitoto avisando os netos que eles estavam sendo procurados e pedindo que não avançassem pela floresta. As equipes de busca reproduziram o áudio em um alto-falante ao sobrevoar a área.