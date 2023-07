Cidade na França proíbe pessoas de ficarem paradas nas ruas do centro

RFI

A cidade de Angoulême, localizada no oeste da França, publicou um decreto municipal que proíbe qualquer pessoa de se sentar, deitar ou ficar em pé parada nas ruas do centro. O decreto considera essas "ocupações abusivas" do espaço público, que podem ser punidas com uma multa de 35 euros (R$ 190).

"Qualquer ocupação abusiva e prolongada de ruas e outros espaços públicos de pessoas sozinhas ou em grupos que estiverem parados ou de pouco movimento, que não estejam em trânsito e que gerem incômodos (ruídos, danos ou ameaças) que perturbem a paz e o sossego dos transeuntes ou moradores é proibida", afirma o decreto, consultado pela franceinfo.

De acordo com o texto, também é proibido "sentar-se ou deitar-se quando isso constituir obstáculo ao trânsito de pedestres e ao acesso aos prédios". Além disso, também não é permitido ficar de pé quando isso dificultar a circulação de pessoas, a passagem ou a segurança nas vias e espaços públicos.

Manifestantes jogam água em uma caricatura do ministro francês do Interior e Exterior, Gerald Darmanin, durante uma manifestação em Angouleme, oeste da França - Yohan Bonnet - 19.abr.23/AFP

O vice-prefeito da cidade, Jean-Philippe Pousset, um dos signatários do decreto, afirma que grupos parados no centro da cidade são um incômodo frequente para os moradores. "A presença em determinadas ruas, praças, locais públicos e vias privadas abertas ao tráfego público de grupos que apresentam comportamento perturbador, provocador ou obstrutivo" é costumeira.

Segundo Pousset, os indivíduos estão muitas vezes sob "influência de álcool" e atrapalham a circulação livre de pedestres.

A cidade de pouco mais de 50 mil habitantes é conhecida mundialmente por sediar o Festival Internacional de Histórias em Quadrinhos de Angoulême e atrai turistas ao longo do ano para seu centro histórico, construído em uma cidade medieval sobre um morro às margens do rio Charente.

Distúrbios frequentes

Para o vice-prefeito, o objetivo do decreto é claro: "É um decreto que gerencia a ocupação pacífica do espaço público", explicou à rádio France Bleu La Rochelle. Há 200 deles em Angoulême e eles causam muitos delitos: bebem apesar de haver um decreto contra o álcool, muitas vezes têm cachorros e são violentos".

O vice-prefeito é categórico em relação à nova lei. "Mude-se ou saia, ou comporte-se de forma diferente", disse.

Quem for pego parado nessas áreas de forma reincidente pode ser punido com uma multa mais pesada, no valor de €150 (R$ 815).

O texto foi publicado no último dia 11 de julho, após uma série de protestos que aconteceram na cidade desde que um oficial matou um adolescente depois que este desobedeceu ordens ao ser abordado no trânsito, no final do mês passado.