Como China reage a aproximação do Japão com a Otan

Washington

Esta é a edição da newsletter China, terra do meio. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados; exclusiva para assinantes. Carregando...

A embaixada chinesa no Japão criticou o que vê como "planos da Otan para se expandir na região da Ásia banhada pelo Oceano Pacífico", dizendo que a aliança militar estaria violando regras da ONU. A representação diplomática alertou que Tóquio deve se "abster de ações que minam a confiança entre países da região".

O comunicado é uma resposta chinesa aos planos recentes da Otan de abrir um escritório em Tóquio em 2024. A ideia vinha sendo discutida desde o início do ano, após a visita do secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, ao Japão.

O clube militar argumenta que uma presença física na Ásia "facilitaria o diálogo" com a região;



Pequim, porém, vê o movimento como o primeiro passo de uma mudança estratégica do grupo, que enxerga a China como foco.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg - Yves Herman 12.jul.2023/Reuters

Na semana passada, a declaração final da cúpula da Otan realizada na Lituânia incluiu um trecho mencionando que "ambições declaradas e políticas coercitivas [da China] desafiam nossos interesses, segurança e valores".

O texto desagradou Pequim, que reagiu por meio da sua missão diplomática para a União Europeia. Em nota, os chineses em Bruxelas disseram estar "profundamente preocupados com o movimento da Otan na região da Ásia-Pacífico" e denunciaram um "viés ideológico" na declaração final. Eles também prometeram responder de forma resoluta a "qualquer ação que prejudique os direitos e os interesses legítimos da China".

Por que importa: a ideia de usar a Otan como instrumento de contenção das ambições militares chinesas não é unânime na aliança: enquanto Alemanha e Lituânia, por exemplo, têm pressionado por iniciativas neste sentido, a França demonstrou desconforto com o tema.

O presidente francês, Emanuel Macron, inclusive, deu declarações polêmicas a respeito de um eventual apoio a incursões militares contra a China. Em abril, disse após visita de Estado a Pequim que Paris não necessariamente entraria em uma guerra por Taiwan e alertou que os franceses não seguiriam "o ritmo americano".

o que também importa

★ Pelo menos 11 pessoas morreram após o teto de uma escola em Qiqihar, no nordeste da China, desabar no domingo. Segundo a agência estatal de notícias Xinhua, materiais de construção armazenados incorretamente no telhado da instituição absorveram água da chuva e fizeram a construção ceder. Vários chineses foram às redes sociais para reclamar da falta de transparência em relação ao incidente e relembrar as crianças mortas no terremoto em Sichuan, quando escolas construídas com materiais impróprios devido a um desvio de dinheiro também desabaram.

★ Pesquisadores da Universidade do Nordeste da China desenvolveram um curativo inteligente capaz de detectar e tratar automaticamente infecções bacterianas, incluindo superbactérias resistentes a antibióticos. O curativo de hidrogel usa um código de cores para identificar a presença e o tipo de infecção, possibilitando um tratamento rápido e barato. A pesquisa, que promete ser um passo importante no combate a infecções, foi publicada na revista ACS Nano. O próximo passo agora é receber autorização das autoridades sanitárias e buscar um parceiro comercial capaz de produzir o curativo em quantidades industriais.

fique de olho

Um tribunal no Maláui ordenou que um cidadão chinês conhecido como Susu deixe o país em sete dias após ser considerado culpado de discriminação racial. Ele foi condenado a um ano de prisão por vender vídeos exploratórios de crianças malauianas, sentença que já foi cumprida, e também diz ter pago uma indenização de 16 milhões de kwachas (R$ 76,4 mil) às vítimas. Ativistas de direitos das crianças argumentam que a punição não é suficiente.

A prisão do chinês aconteceu após uma investigação da BBC revelar que Susu (cujo nome verdadeiro é Lu Ke) obrigava jovens do Maláui a gravar vídeos fazendo declarações racistas sobre si mesmos em mandarim.

O caso gerou indignação em todo o continente africano e protestos contra a embaixada chinesa no país.

Por que importa: a China sabe o potencial destrutivo que casos do tipo podem ter nos elos com a África. À época, quando as denúncias ganharam os jornais, a chancelaria chinesa publicou uma nota de repúdio e disse que estava coibindo ações do tipo nos últimos anos.

O temor é legítimo. Quando viralizaram em 2020 vídeos de africanos sendo expulsos de suas casas em Guangzhou, no auge do lockdown ordenado para conter a primeira onda de Covid, vários líderes africanos expressaram repúdio e exigiram desculpas da China.

para ir a fundo

Considerado o melhor filme chinês da história, o clássico "Primavera em uma Cidadezinha", de 1948, foi recuperado. O Sixth Tone conta a épica saga para resgatar e restaurar a película, banida durante a era maoísta por narrar um controverso triângulo amoroso. (gratuito, em inglês)