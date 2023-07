Teto de ginásio desaba na China e mata 11 pessoas, aparentemente adolescentes

Pequim | Reuters

Ao menos 11 pessoas morreram na cidade de Qiqihar, na China, neste domingo (23), atingidas pelos destroços do teto de um ginásio escolar que desabou. Suspeita-se que as vítimas fossem adolescentes que integravam uma equipe local de vôlei e treinavam na hora do incidente.

De acordo com a Xinhua, agência de notícias oficial chinesa, no momento do ocorrido, por volta das 15h do horário local (4h em Brasília), 15 das 19 pessoas presentes no local ficaram presas entre os destroços. Quase 20 horas depois, ou às 10h desta segunda (24) —ainda 23h do domingo no horário de Brasília— o último corpo preso entre os destroços foi enfim resgatado, sem vida.

Socorristas tentam resgatar vítimas de desabamento de teto de ginásio de escola fundamental em Qiqihar, no nordeste da província de Heilongjiang, na China - Zhang Tao/Xinhua

Não se sabe se havia adultos entre eles, mas a rádio estatal afirmou que o treinador está entre as vítimas.

Uma testemunha afirmou que as jovens tinham acabado de voltar de uma viagem para fora da cidade quando foram praticar no ginásio da escola fundamental 34 do distrito de Longsha, em Qiqihar, na província de Heilongjiang.

Imagens aéreas do ginásio mostram um prédio destampado, lotado por socorristas uniformizados que trabalham em meio a enormes blocos de concreto. Outras fotografias exibem enormes guindastes montados ao lado do prédio à medida que a operação avançava.

Tanto a região onde a escola se situa quanto outras partes da China enfrentaram fortes chuvas no fim de semana, resultando em inundações e outros danos em algumas áreas.

Uma investigação preliminar revelou que operários que construíam um prédio adjacente ao ginásio, também pertencente à escola, empilharam sacos de perlita, mineral com grande capacidade de absorção de água, sobre a laje de concreto sem permissão. As autoridades suspeitam que, com as chuvas, o material tenha absorvido água e ganhado peso, levando o teto a colapsar.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais chinesas, o pai de uma das vítimas diz que o governo local não deixou que ele e outros responsáveis identificassem os corpos das pessoas mortas.

"Eles [as autoridades] me dizem que minha filha morreu, mas nunca vi seu corpo. Todas as meninas tinham o rosto coberto por lama e sangue quando foram encaminhadas ao hospital. Implorei para que me deixassem ver os cadáveres. E se minha filha não estiver entre eles?", diz ele, desesperado, na filmagem.